В Казахстане возрождают суды биев. Милое очарование средневековья, - Т.Байтукенов

14:15 27.08.2018 А бии - кто?



В стране возрождают суды биев. Что логично: обычаи Cредних веков хорошо ложатся на средненькие времена



Разговоры о возвращении к традиции бийских судов ходили давно, упорно и регулярно. И вот наконец свершилось то, о чем все так долго мечтали: в Жангалинском районе Западно-Казахстанской области созданы первые советы биев. Как сообщает пресс-служба областного суда, советы набраны при участии местных исполнительных органов, общественных объединений и ветеранских организаций.



Пока непонятен статус новых собраний - как юридический, так и общественный. Но ранее юристы и представители власти говорили о том, что бии нужны в первую очередь как инструмент медиации. Поскольку издревле основной и конечной целью суда биев было именно примирение сторон.



Как ни странно, сейчас медиаторы и без того есть в каждом казахстанском суде, а кроме того, за последние годы примирение само по себе стало родовым пятном отечественной судебной практики. Примиряются все со всеми по всей стране. А это в конечном итоге часто приводит к трагическим последствиям. В частности, один из убийц Дениса ТЕНА - Арман КУДАЙБЕРГЕНОВ - был прощен потерпевшими два раза подряд. Первый раз за грабеж и избиение, второй - за угон машины. В третий раз потерпевший Сапар ШАМШИЕВ прощать похитителя зеркал со своей машины не собирался (см. "Трагедии с Денисом могло бы не быть!", "Время" от 21.7.2018 г.).



Бии в таких случаях нужны, видимо, для того, чтобы мирить пострадавших с преступниками быстрее. Или дешевле.



Надо сказать, что сама идея возрождения бийских судов возникла не на пустом месте. Ей предшествовала долгая "подготовительная" работа многочисленных юристов, которые с начала 90-х годов писали статьи и доклады о великолепии степного правосудия. Особенно исследователи, в числе которых академик Салык ЗИМАНОВ, упирали на неподкупность и абсолютную справедливость бийских судов, а также на непререкаемый авторитет в народе, которым те пользовались. Судили якобы бии всех - от простых шаруа до ханов - и наказывали по закону, невзирая на статус. Примечательно, что статьи в основном опираются на предания и казахские пословицы. А как только начинаешь изучать реальные случаи из исторической практики, идиллия уносится вдаль со скоростью лучшего степного скакуна.



В 1748 году султан БАРАК убил уже пожилого на тот момент хана АБУЛХАИРА. Убийство мало кому понравилось в Степи, и роды, управляемые Бараком, опасаясь обширной мести со стороны ханского сына Нуралы, мягко посоветовали тому откочевать куда подальше, чтобы не подвергать опасности нормальных людей. Барак был вынужден это сделать, захватив с собой около 500 верных ему семей. Защиту султану предоставил Толе би.



Однако сразу после убийства султана Барака судили. Чокан ВАЛИХАНОВ пишет, что дело разбирали два знатных бия - Айтеке би и Казыбек би, но в реальности это были судьи авторитетом пожиже. А главное - лояльные Бараку. Как результат, султан был судом оправдан. То есть не понес за обезглавливание хана никакого наказания. Видимо, как раз потому, что бийский суд - самый справедливый и неподкупный суд в мире.



Решение биев Бараку, правда, мало помогло - спустя два года Барака отравили во время трапезы. По одной версии, это сделал посланник Нуралы, по другой - представители джунгар.



Что характерно, никого по этому делу не судили. Впрочем, как и по многим другим.



Как пишет историк Радик ТЕМИРГАЛИЕВ, в 1738 году батыр КОЙГЕЛЬДЫ разграбил российский караван под руководством поручика МИЛЛЕРА. Толе би был очень недоволен грабежом, потому что караван направлялся в том числе и к нему как одному из правителей Старшего жуза. Бий был недоволен, а сделать ничего с батыром не мог - то ли не смог привести того к суду, то ли не захотел. Потому что помимо всего прочего Койгельды приходился ему родственником.



Исследователи часто ссылаются на "Записку о судебной реформе" Валиханова, в которой ученый восхищался судом биев и просил российскую администрацию не ломать этот устоявшийся вековой институт. В числе прочего Валиханов пишет, что очень часто даже сами русские просят рассматривать их дела не в царской администрации, а судом биев. Но тут, скорее всего, больше сыграло роль не преклонение Чокана перед бийскими судами, а его трезвая оценка российской судебной системы. В те времена русские чиновники всех мастей покупались направо-налево. Кому, как не Валиханову, который честно выиграл выборы ага-султана, но был смещен царской администрацией в пользу Ердена САНДЫБАЕВА, не знать об этом? Из двух зол приходилось выбирать меньшее, и меньшим был суд биев.



Прошло 250 лет, и, возможно, желание возродить бийские суды сейчас продиктовано тем же внутренним убеждением. Суды продажны, а вот справедливые бии придут и всех правильно рассудят. Хоть простого рабочего, хоть областного акима. В эту идиллическую картину не встраивается только один элемент: время.



В существующей системе государственного управления биям нет никакого места, потому что у них нет должности, статуса, их никто не аттестует и не лицензирует. Непонятно, кто и как будет отбирать биев и что такое вообще бий в XXI веке. В Средние века ими были уважаемые люди с хорошим логическим мышлением и развитыми ораторскими способностями, отлично знавшие традиции и историю степного права. В 2018 году в светском государстве вдобавок к этому неплохо бы знать действующее законодательство и уметь правильно им распоряжаться. И главное - иметь от государства лицензию на отпущение правосудия.



Да и где нам взять столько неподкупных людей из родов, которые не имеют отношения к правонарушителю?



Тулеген БАЙТУКЕНОВ



КСТАТИ



Полиция и прокуратура Казахстана из-за статьи о примирении в Уголовном кодексе РК освобождают от ответственности преступников, совершивших более 40 краж, сообщается в ответе первого заместителя министра внутренних дел РК Жаната СУЛЕЙМЕНОВА на обращение общественного совета Алматы.



"В соответствии со ст. 68 (освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением) УК РК прокуратура, полиция вынуждены освобождать от уголовной ответственности лиц, совершивших уголовный проступок либо преступление небольшой и средней тяжести, не связанные с причинением смерти, если они примирились с потерпевшими и загладили причиненный ущерб. Поэтому-то преступники, которые ранее неоднократно совершали кражи, по существу оставались безнаказанными, продолжали свою преступную деятельность. На практике таких примеров множество. Есть факты, когда от уголовной ответственности уходят лица, совершившие 30-40 и более краж и других преступлений небольшой и средней тяжести", - сообщил Ж. Сулейменов.



По материалам КазТАГ Источник - Время

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