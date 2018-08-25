Иран и Сирия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны

14:20 27.08.2018 Министерства обороны Ирана и Сирии подписали соглашение по военному и техническому сотрудничеству, сообщает в понедельник агентство Tasnim.



Документ был подписан в Дамаске во время визита министра обороны Ирана Амира Хатами в Сирию. Перед этим иранский министр провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом и министром обороны Сирии Али Абдаллой Айюбом.



"Сирия переходит от фазы кризиса к фазе реконструкции, а подписанное соглашение будет определять зоны присутствия, содействия и сотрудничества между Тегераном и Дамаском", - приводит слова Хатами агентство "Мехр". Источник - Интерфакс

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