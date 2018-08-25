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Дождется ли Запад бунта олигархов против Кремля
16:55 27.08.2018

Ситуация с каждым днем становится все более взрывоопасной

Антон Чаблин
Материал комментируют:
Игорь Николаев

Сегодня вступает в силу новый пакет антироссийских санкций, которые Госдепартамент США анонсировал еще 8 августа. И хотя российские власти хранят показное спокойствие, независимые эксперты в выводах однозначны: экономика нашей страны под угрозой.

Только и ругаемся с США, а импорт растет

Санкции формально вступают в силу 27 августа: в соответствие с уведомлением за подписью руководителя Бюро международной безопасности и нераспространения ядерного оружия Госдепартамента США Кристофера Форда, размещенном в Федеральном регистре, они предусматривают жесткие ограничения.

Во-первых, России запрещено оказывать любую финансовую помощь (включая выдачу кредитов и кредитных гарантий) со стороны любых государственных органов США.

Во-вторых, в Россию запрещена продажа любого оружия и боеприпасов, а также продукции двойного назначения (военно-гражданского). Список такой продукции ежегодно пересматривается Министерством финансов США.

Запрет на экспорт технологий не будет распространяться лишь на две сферы сотрудничества: космические полеты (государственное космическое сотрудничество и коммерческие запуски) и гражданская пассажирская авиация (обеспечения безопасности полетов).

Правда, в каждом конкретном случае, как говорится в документе, подписанном Фордом, лицензии будут выдаваться на индивидуальной основе… с учетом политики "презумпции отказа".

Госдепартамент уже поспешил анонсировать и второй пакет санкций, которые могут вступить в силу в ноябре: они касаются кредитования российских юридических лиц, а также экспорта-импорта обычных товаров.

И вот в данном случае, рядовым потребителям (в отличие от "Роскосмоса" или "Газпрома"), есть что терять. По данным Федеральной таможенной службы, в 2018 году на США приходилось 3,6% во внешнеторговом обороте России (седьмое место - между Польшей и Италией). Объем экспорта в сравнении с прошлым годом вырос на 10% (в ценовом выражении), а импорта - на 12%.

Роста экономики в 2019 году может не быть

Само ожидание американских санкций уже крайне негативно сказалось на российской экономике: с 8 по 27 августа курс рубля к доллару снизился почти на 8%, и почти на столько же - курс евро.

Рубль с момента анонсирования санкций продемонстрировал падение и к другим основным валютам: фунту стерлингов (минус 7%), японской йене (минус 8,3%) и даже швейцарскому франку (минус 9,3%).

- Слабеющий рубль будет одним из основных факторов для российской экономики в 2019 году, - отмечает в беседе со "Свободной прессой" профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Игорь Николаев. - Помимо этого факторами станут экономические санкции, растущая налоговая нагрузка, а также торговые войны между США и другими странами, грозящие опрокинуть мировую экономику в очередной кризис. Все эти факторы - негативные. Они будут формировать высокую неопределенность экономической ситуации, что будет дестимулировать экономический рост. Так что перспективы у российской экономики в 2019 году плохие, никакого экономического роста может и не быть!

Российский бизнес действительно уже вовсю успел оценить рост налоговой нагрузки. Напомним, что еще в 2014 году Владимир Путин в послании Федеральному Собранию объявил мораторий на повышение налогов на четыре года. В начале 2019 года срок моратория истекает, и правительство этим воспользовалось, что называется, на полную катушку.

Во-первых, с 18 до 20 процентов повышается базовая ставка НДС. Во-вторых, может быть введен Единый экологический налог (он заменит фиксированные сборы). Также уже всерьез обсуждается идея ввести налог на выведенный капитал (по аналогии с украинским). А помощник президента Андрей Белоусов предложил потрясти олигархов, работающих в экспортно-ориентированных отраслях. Поначалу речь шла об изъятии 520 млрд. рублей, но затем вроде как сошлись на 300 миллиардах.

Калачев: "бунта олигархов" не будет!

Все больше российских бизнесменов всерьез высказывают недовольство растущим фискальным бременем (которое, очевидно, по мере укрепления санкций и ухудшения экономической ситуации будет расти). О том, готовы ли сегодня крупные бизнесмены потребовать от государства изменить "правила игры", "Свободная пресса" поговорила с политическим обозревателем, руководителем "Политической экспертной группы" Константином Калачевым.

"СП": - Константин Эдуардович, последние месяцы с подачи бывшего владельца "Связного", ныне живущего в Великобритании, Евгения Чичваркина стало модным выражение "бунт олигархов". А вы как полагаете, если власти начнут интенсивнее "трясти" крупный бизнес, требуя от него поделиться прибылями, могут ли они решиться на неприкрытое противостояние Кремлю?

- Это к конспирологам. А сенсации из пальца лучше высасывать без меня. Никакого бунта бизнеса не будет!

Если вы про "список Белоусова", то, как известно, вместо принудительных платежей в 500 млрд. рублей бизнесу предложили поделиться доходами через "добровольные инвестиции" в общественно значимые проекты. Сумма сократилась до 300 млрд. Для этого будет создана рабочая группа, к которой должны присоединиться представители бизнеса.

Никто вроде не против. Некоторые из участвовавших на встрече с Белоусовым уже дали свое согласие. Частно-государственное партнерство будет продолжено.

"СП": - А возможно ли, на ваш взгляд, усиление вывода активов по мере ухудшения политической ситуации?

- Наш бизнес - это плоть от плоти системы. Бизнесмены многим обязаны власти, это раз. И они в момент могут потерять не часть, а все. Это два. Бизнес очень уважает государство, а также такие его органы как ФСБ, Следственный комитет, прокуратуру и МВД. Поэтому если недовольство и выразят, то так, чтоб никто не подслушал.

А вывод активов - это не бунт. Их выводили, выводят и будут выводить. Хотя последние новости про [заморозку российских счетов в швейцарском банке] Credit Siusse и звучали пугающе. Но только для тех, кто попал под санкции.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1535378100
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