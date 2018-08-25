Алматинское метро возглавил Ербол Абильдинов

16:56 27.08.2018 В алматинском метро назначен новый руководитель. Им стал Ербол Абильдинов



В КГП "Метрополитен" приказом руководителя управления транспорта и автомобильных дорог города Алматы от 25 августа 2018 года назначен директор. Им стал Ербол Абильдинов, ранее возглавлявший АО "Алматыметрокурылыс".



Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.



Новому руководителю городской подземки 54 года, родился в городе Джезказган. Закончил Алма-Атинский Архитектурно строительный институт (ААСИ), НАРХОЗ университет, поработал на многих должностях, начиная с архитектора и экономиста. С марта 2017 занимал должность генерального директора АО "Алматыметрокурылыс".



Уточняется, что сотрудникам метрополитена нового руководителя представил заместитель руководителя управления пассажирского транспорта Байгоныров Канат. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - Zakon.kz

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