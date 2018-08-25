 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 26.08.2018
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Популярность Путина на Западе обеспечивают три важных качества.., - Der Standard
17:03 27.08.2018

Der Standard объяснил высокую популярность Путина на Западе

Глава Кремля Владимир Путин пользуется на Западе популярностью, причем среди представителей самых разных политических взглядов, пишет Der Standard. По мнению австрийского издания, успех на внешнеполитической арене ему обеспечивают три важных качества. Он выступает в защиту традиционных ценностей, бросает вызов западной гегемонии и вообще производит впечатление симпатичного человека, отмечает автор статьи.

Главу Кремля Владимира Путина обожают Австрийская партия свободы, "Альтернатива для Германии" и Национальный фронт, пишет Der Standard. Но не только они. И умеренные консерваторы "видят его через розовые очки". До истории с вмешательством в выборы в США у него был довольно высокий рейтинг среди американских республиканцев, отмечает автор статьи. Некоторые представители левых сил тоже очень хорошо к нему относятся.

Поэтому неудивительно, что глава МИД Австрии пригласила Путина на свою свадьбу, отмечает издание. "Но почему российский президент, который избавляется от критиков, не любит делить власть и не боится быть жестоким, так популярен?" - задается вопросом австрийский журналист. "Тому есть три причины".

Во-первых, глава Кремля позиционирует себя как сторонник традиционных ценностей, в том числе и семейных, а также традиционного представления о мужественности, поясняет автор. Он противник либеральных представлений о жизни. "Именно как автократ он выступает за порядок в мире, который, как кажется, погружается во все больший хаос".

Во-вторых, Путин выступает против гегемонии Запада в общественной (права гомосексуалистов и феминизм), военной (НАТО) и экономической (Уолл-стрит) сферах. Глава Кремля умело противопоставляет себя "либеральному мейнстриму", этому вымышленному явлению, которое, по мнению многих, определяет мировой порядок.

И наконец, в третьих, самое удивительное заключается в том, что на фоне всего этого он производит впечатление симпатичного человека. Это бессмысленно отрицать, подчеркивает автор. Путину свойственна самоирония, он не хвастливый, а скорее наоборот - скромный, позволяет себе саркастические шутки и "комбинирует авторитарный стиль управления с полным отсутствием авторитарной манеры поведения". "Без этих трех элементов было бы абсолютно необъяснимо, как российский автократ смог стать таким популярным", - заключает издание.

Источник - ИноТВ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1535378580
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