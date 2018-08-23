Приватизация войны или бандитские разборки? О "новой стратегии" Дональда Трампа в Афганистане, - Д.Седов

17:19 27.08.2018 ДМИТРИЙ СЕДОВ | 23.08.2018



Прошел год с того момента, как президент США Дональд Трамп объявил о своей "новой стратегии" в Афганистане. Правда, она в корне отличалась от его же предвыборных обещаний, когда Трамп резко осуждал предшественников за "авантюру", напоминая о триллионе долларов, канувших в этой бездонной яме, и призывая к завершению операции.



К некоторому удивлению "новая стратегия" Трампа оказалась очень похожей на старую стратегию Дж.Буша-младшего. Суть ее – в достижении полной военной победы над "Талибаном", которую, напомним, американцы "достигают" уже 17 лет. Новое в этой стратегии лишь то, что Трамп отказался от стратегии "национального строительства" в Афганистане. Мол, дорого.



"Наши обязательства не являются неограниченными, а наша поддержка не является карт-бланшем. Правительство Афганистана должно нести свою часть военного, политического и экономического бремени", – сказал американский президент. И заметил по поводу идеи вывода американских войск: "Поспешный уход создаст вакуум, который мгновенно заполнят террористы". Это можно прочитать и так, что американские войска останутся в Афганистане навечно.



Джон Маккейн, назвавший такое решение Дональда Трампа "давно назревшим", счел особенно важным то, что "в объявленной новой стратегии нет никаких сроков и графиков вывода: она является своего рода гарантией того, что решение о сокращении нашей группировки в будущем будет определяться конкретными условиями". К настоящему времени в Афганистане уже погибли 2440 и ранены 17 674 американских военнослужащих.



Оппоненты Трампа воспользовались этим сразу же. "Когда президент Трамп говорит, что ограничений по численности войск не будет, как не будет и графика их вывода, он дает понять, что американские войска будут находиться там неопределенно долго и что американцы будут там гибнуть, а никакой ответственности перед американским народом администрация при этом нести не будет", – заявила лидер демократов в палате представителей США Нэнси Пелоси.



22 августа исполнился год с момента провозглашения "новой стратегии". Все эксперты практически единодушны: положение в Афганистане стало хуже. "Талибан" продолжает удерживать значительные территории. Недавно во время праздничного обращения президента Ашрафа Гани к населению по случаю мусульманского праздника Курбан-байрам талибы обстреляли резиденцию президента (самый охраняемый район Кабула) ракетами.



"Стратегия, объявленная год назад, была лишь чуть модернизированной версией уже сложившегося статус-кво", – говорит Джаррет Бланк, старший исследователь Фонда Карнеги, бывший спецпредставитель по Афганистану и Пакистану в администрации Барака Обамы.



Высказываются опасения, что положение дел заставит Дональда Трампа всерьез рассмотреть предложение Эрика Принса, основателя ЧВК Blackwater, о приватизации афганской войны, то есть о замене регулярного воинского контингента США на наемников.



В интервью NBC News Эрик Принс критикует "новую стратегию" и заявляет, что советники Трампа рисуют президенту розовую картину происходящего в Афганистане, внушая, что "мир буквально за углом". Основатель Blackwater считается хорошо информированной фигурой. К числу его связей относится зять президента Джаред Кушнер, а сестра Эрика Принса Бетси Девос – министр образования США.



Интерес Трампа к использованию ЧВК в Афганистане оживился в связи с тем, что приватизация войны обещает экономию бюджетных денег. По плану США могут сэкономить здесь до 50 млрд. долларов. Согласно плану, вся эта наемническая структура должна функционировать под руководством специального посланника по Афганистану, который будет иметь прямой контакт с президентом США, осуществляя координацию с афганским правительством.



Похоже, перемены в Афганистане назревают. В июле президент послал в Кабул госсекретаря Майка Помпео с заданием выяснить обстановку на месте, потребовал усилить контроль над происходящим в Афганистане и брифинговать его об этом дважды в неделю. О предстоящих переменах говорит и то, что Трамп уволил из кабинета таких противников приватизации войны, как госсекретарь Рекс Тиллерсон и советник по национальной безопасности Герберт Макмастер. Однако противников гораздо больше, а аргументы у них не слабые. Старший исследователь Центра за Американский прогресс (Centerfor American Progress) Брайен Катулис (Brian Katulis) говорит: "Приватизация войны затруднит для Конгресса понимание того, что конкретно там происходит. Мутная ситуация станет еще более мутной. В данном случае дешевизна совсем не служит целям национальной безопасности".



На счету частных военных компаний не один громкий скандал, связанный с нарушением законодательства иностранных государств и законов войны. Например, в 2007 вооруженные сотрудники Blackwater открыли огонь на поражение по толпе гражданских лиц в Багдаде. В результате погибли 17 мирных жителей, еще 18 получили ранения. В 2010 сенатский комитет Конгресса США по делам вооруженных сил опубликовал доклад, согласно которому руководство ЧВК ArmorGroup платило деньги полевым командирам афганских вооруженных группировок за охрану американского аэродрома в провинции Герат. Часть этих денег от местных вождей уходила напрямую "Талибану", закупавшему на них оружие и боеприпасы.



Если учитывать, что военнослужащие армии США заняты в наркотрафике и торговле оружием, то их замена на контрактников ЧВК придаст этому преступному промыслу новый размах. Афганистан окончательно станет главным в мире хабом наркобизнеса, торговли оружием и людьми, война окончательно превратится в войну криминальных кланов. При этом у ЧВК есть немалый плюс – правительство США не несет ответственность за гибель наемников при исполнении контрактов. Это их личное дело. Так что есть шанс снять с себя ответственность и умыть руки. Источник - Фонд стратегической культуры

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