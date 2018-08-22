Создать сверхновую Россию! Государство образца "выпуска 1991 года" морально устарело, - А.Фефелов

17:28 27.08.2018 Андрей Фефелов

22 авг. 18



Слово и дело… Теория и практика… Постановка задачи и ее воплощение…



Без этих простых элементов невозможно строить жизнь, двигаться вперед, вершить историю. Броненосец "Россия" по-прежнему плывет в неизвестном направлении к неведомым целям. Компас разбит, навигационные карты сожжены. Главные слова не сказаны, базовые принципы существования не сформулированы, стратегические цели развития не озвучены. Образ будущего теряется в тумане неопределенности, по ходу движения - обращается в дымку, ускользает из поля зрения, превращается в далекий зыбкий мираж.



Так называемые адские санкции, продвигаемые Конгрессом США в отношении нашей страны, требуют не только практического ответа, но и глубоких раздумий в контексте широкой исторической ретроспективы. Ведь то, что происходит, подводит красную жирную черту под диким, жестоким, опасным экспериментом, в режиме которого Россия мучилась долгие 27 лет. Оказывается - все зря! Ехали не туда…



Цена этого эксперимента была чудовищно велика. Мы пережили самые разрушительные в истории человечества репрессивные акции, называемые почему-то "либеральными реформами", в результате которых была разграблена и уничтожена вторая по величине экономика мира и более тридцати миллионов человек умерли, не дотянув до старости. Двадцать пять миллионов наших соотечественников, живших на нашей родной вспаханной и обустроенной земле, превратились в жалких изгоев, доживающих свой век на оторванных ошметках бывшей России.



Мы отказались от территорий, от зон влияния, от союзников, от собственного станкостроения, от космонавтики и фундаментальной науки. Лучшую в мире систему образования разломали - и ради чего? Все для того, чтобы стать частью, как тогда говорили, "цивилизованного мира", интегрироваться в западную систему.



"Цивилизованный мир" тем временем вел себя не очень цивилизованно. Начал продвигать НАТО на восток, бомбить Югославию, размахивать в Совбезе ООН пробиркой с зубным порошком, уверяя всех, что это споры сибирской язвы. Далее он начал войну в Ираке, вторгся в Афганистан, разрушил Ливию, оккупировал часть Сирии и устроил государственный переворот на Украине. Теперь вот на свет появился документ с высокопарно-безвкусным названием "Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля". Один из отцов этого документа, сенатор Грэм, пояснил, что таковой предполагает принятие санкций, которые станут для России сокрушительными. И эти санкции будут действовать до тех пор, пока Россия "не прекратит свое существование".



Представитель Госдепа США заявил, что этот акт должен нанести фатальный ущерб российской экономике, разрушив ее на 70-80 %.



На официальном портале Госдепа обнаружена следующая инвектива: "В соответствии с законом 1991 года о контроле и уничтожении химического и биологического оружия власти США постановили, что Правительство Российской Федерации использовало химическое или биологическое оружие в нарушение норм международного права или применило смертельное химическое или биологическое оружие против собственных граждан".



Речь идет о непонятном и трагическом инциденте в британском городе Солсбери, в результате которого был умерщвлен, принадлежащий российским гражданам - Сергею и Юлии Скрипаль - кот.



Сразу же после вынужденного умерщвления кота британскими спецслужбами в марте этого года, лидеры Запада поспешили обвинить Россию в случившемся. Британский премьер Тереза Мэй, германский канцлер Ангела Меркель, французский президент Эммануэль Макрон, а также президент США Дональд Трамп сделали совместное заявление о том, что инцидент в Солсбери угрожает безопасности их государств, и потребовали от РФ раскрыть программу по разработке газа "Новичок" и покаяться во всем: в сталинских репрессиях, организации голодомора на Украине, массовом изнасиловании немок в 1945 году и жестоком уничтожении Ливонского ордена в 1561-м.



Теперь России предъявлен ультиматум как нарушителю Конвенции о запрещении химического оружия - притом, что США и Великобритания в данный период времени располагает большим арсеналом боевых отравляющих веществ, то есть злостным образом нарушают эту самую Конвенцию.



Россия пожертвовала всем, чтобы подружиться с Западом. И вот - пожалуйста! "Партнеры" совсем распоясались.



На фоне этого беспрецедентного давления и этой беспрецедентной наглости постепенно меняется риторика российской власти. Премьер Медведев вдруг заговорил, используя не только нежное слово "санкции". Он сказал о начале экономической войны Запада против России. Также он заявил: "Наша страна в последние 100 лет существовала в условиях постоянного санкционного давления…"



Да, Дмитрий Анатольевич, наша советская страна в условиях международной изоляции смогла произвести индустриальный рывок, в сжатые сроки перевести всю промышленность на военные рельсы, затем победить в самой страшной из земных войн, быстро восстановить разрушенные города и предприятия, открыть космическую эру человечества.



Все это удалось не только благодаря героическим усилиям нашего народа, не только по причине мудрости и прозорливости руководителя страны Иосифа Сталина. Советская экономическая модель, основанная на преобладании государственной собственности и стратегическом планировании, давала возможность осмысленно и последовательно использовать имеющиеся ресурсы - без оглядки на внешние силы и случайные обстоятельства.



Проблема Российской Федерации в том, что она структурно нацелена на интеграцию в западную модель на правах полуколонии. Именно эти факторы делают невозможным эффективное противостояние современной России Западу. Большое количество системных "закладок" в экономическую и политическую модели РФ блокируют любые попытки жесткого маневрирования.



За примерами далеко ходить не надо. Финансы России являются малой подчиненной частью мировой финансовой системы, основанной на долларе. США могут не только ограничить деятельность российских банков на территории своей страны, но и вообще запретить им вести расчеты в долларах, что ввергнет в хаос отечественный банковский сектор. Самой же жесткой мерой может стать введение прямых санкций против крупнейших российских экспортеров сырья наподобие тех, что были введены против российской алюминиевой отрасли. Уже сейчас РУСАЛ практически вычеркнут из международной торговли. Таковы жестокие реалии начавшейся эпохи экономических войн.



Но что же делать? Что и всегда: сражаться и верить!



Внутри страны устроить большую и бескомпромиссную чистку государственных и общественных структур от тайных и явных агентов Запада. Выкинуть из Москвы многочисленные подразделения гринписов и карнеги-центров. Наконец-то сформировать и озвучить основы культурной и информационной политики страны, вступившей на путь сурового противостояния с сильнейшим противником.



Во внешней политике - продолжать делать то, что делает Путин. Объединять все страны, против которых была развернута финансовая и торговая агрессия со стороны США. Вопрос формирования альтернативной доллару международной финансовой системы крайне остро стоит на повестке дня. Ни Китай с его гигантской экономикой, ни Турция, на территории которой находятся базы НАТО, ни Россия, уже четыре года живущая в экономической блокаде, ни тем более Иран - не смогут противостоять финансовой мощи США в одиночку.



Но самое главное: пришла пора разрабатывать, продумывать и чертить сверхновый государственный проект, способный обеспечить прыжок в иное историческое время, создать грядущий социально-экономический уклад, основанный на новейших технологиях и открытиях ХХI века. Государство образца "выпуска 1991 года" морально устарело. Целеустремленно и ответственно, бесстрашно и вдохновенно - Россию надо выдумать заново! Источник - завтра

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