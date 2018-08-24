Украина. Под властью русофобского олигархата, - И.Друзь

17:47 27.08.2018 Украина. Независимость от жизни



Помпезно отмечаемая на Украине 27-я годовщина украинской "независимости" - это, на самом деле, день траура. Это знак беды не только для подавляющего большинства населения данной территории, но и для всего Русского мира.



Скажу более: это беда для всего человечества, поскольку она привела к мировому кризису, по своей напряженности более острому, чем даже холодная война. И даже глава униатов Святослав Шевчук - оголтелый сторонник "незалежности" - не так давно признал, что за годы "независимости" Украина потеряла 20 млн человек (!).



Впрочем, некоторые исследователи полагают, что число потерь еще больше: с учетом иммигрантов и погибших на гражданской войне страна потеряла 27 млн людей, и сейчас там проживает всего 25 млн человек против 52 млн, живших там в 1991 году…



В любом случае ее людские потери просто чудовищны и, увы, вряд ли восполнимы. То есть из "независимой" Украины уходит жизнь: обезлюдели уже целые регионы. Также за последние 2,5 десятилетия Украина, бывшая самой развитой и процветающей республикой СССР, понесла еще и гигантские экономические, культурные и духовные потери.



Уровень ВВП Украины составляет ныне менее 65% от уровня ВВП 1990 года. В то время как экономика России и большинства других бывших республик давно уже намного превзошла уровень 1990 года. Да еще и кабальная ассоциация Украины с Евросоюзом, которую "выборол" евромайдан, очень сильно ударила по местным производителям. Но это все мелочи по сравнению с гражданской войной.



Хотя война и перешла в фазу вялотекущей, люди продолжают гибнуть, продолжают страдать миллионы беженцев и десятки тысяч искалеченных в обстрелах.



Сейчас многие россияне уже устали слышать об украинских делах. Но отгородиться от этой проблемы никак не получится. Украинский кризис нанес России колоссальные, немыслимые убытки, поскольку ей пришлось строить обходные транзитные пути, обустраивать границы, помогать Крыму и ЛДНР.



И всего этого могло бы и не быть, если бы Россия раньше провела там хоть небольшую толику той информационно-политической работы, которую там провел Запад.



В России бытует мнение о том, что на Украине якобы взяли власть бандеровцы, долго ждавшие своего часа в подполье. На самом деле там правит космополитический русскоязычный олигархат, в основном происходящий из партийно-хозяйственной номенклатуры УССР, а нацисты - только их слуги, "эскадроны смерти".



Более того, украинский язык не просто не употребляем, а зачастую даже презираем в высших кругах Киева. И те же представители бизнес-кругов Галиции обязательно переходят на русский, когда приезжают в Киев и участвуют в деловых переговорах.



Впрочем, даже и в деловых кругах Галиции, не говоря о прочих регионах, доминируют отнюдь не "щирые укры". В любом дорогом киевском ресторане или в ночном клубе украинский язык вызывает неприятие или прямое презрение у персонала и владельцев заведения, его считают признаком провинциальности и/или политического фанатизма.



В украинском "политикуме" украинский язык тоже употребляется обычно только на камеру, да и то не всегда. "Украинство" служит для правящей верхушки только ширмой и орудием господства. Так что на Украине выстроена отнюдь не модель фашистского государства, характерная национальной и идейной монолитностью, а "государство-химера", как это называл видный историк и культуролог Лев Гумилев.



Образовалась банановая республика с вороватым проамериканским диктатором во главе, в которой есть нацистские "эскадроны смерти", однако в сфере идеологии и политики лидирует все же неолиберализм и мультикультурализм.



Идею бандеровщины на Украине разделяет не более трети населения, а активных ее сторонников и вовсе меньше на несколько порядков.



Укронацизм более всего представлен в западных - в самых бедных областях Украины, где наибольшее количество людей занято простым выживанием, где даже заядлый националист скорее поедет на заработки в Польшу, чем кинется воевать в Донбасс.



Есть всего пара тысяч активных нацистских погромщиков, которые ездят по всей Украине, нападая на русских активистов, на храмы УПЦ МП.



Это - совсем немного в масштабах такой территории. Но и это вовсе не инициатива "снизу", а организованные властями банды, все руководство которых состоит из агентов СБУ и МВД. Те же нацисты, которые пытались играть самостоятельную роль, давно сидят в тюрьмах или даже убиты спецслужбами. Вообще, если раньше украинские политзаключенные сплошь состояли из прорусски настроенных людей, то теперь едва ли не половина сидельцев - это незадачливые "щирые укры", не осознавшие своего скромного места в этом мире.



На Украине есть и другие национальные бандформирования, которые являются подпорками режима Порошенко, и их значение увеличивается. Немалую роль стали играть крымско-татарские экстремисты, переехавшие на Украину после присоединения Крыма к России.



Они участвуют в карательной операции "АТО", они проводили блокаду Крыма, несмотря на то, что большинство их крымских соплеменников выступали против такой блокады, а некоторые воевали и против законного правительства Сирии, стреляя там и в русских. К этим фанатикам и авантюристам присоединились также исламисты из ряда азиатских государств.



Сейчас они имеют реальные шансы на создание своей автономии на юге Херсонской области - на построение там некоего "мини-халифата".



Все большую роль на Украине стали играть и этнические криминальные сообщества нацменьшинств. Характерно, например, что попытки "несознательных" бандеровцев сносить незаконно построенные таборы цыган закончились для нацистов арестами и уголовными делами.



Нет, за незаконные нападения, конечно, надо наказывать. Но в данном случае за цыганский криминалитет заступились политики Евросоюза и США, которые предпочли "не обнаруживать" военных преступлений украинских нацистов в Донбассе, "не видеть" сожжения ими людей в Одессе. По мнению западных правителей, русских убивать и мучить хорошо, а вот цыганский криминал трогать никак нельзя.



Цыганский наемник Сороса уже заявляет о своих претензиях на управление всей Украиной, "потому что ромы - тоже украинцы" и участвовали в майдане. Можно не сомневаться, что роль подобных фигур, получивших отмашку в Вашингтоне, будет серьезно возрастать в будущем и действительно в Раде будут их представители.



А вот присутствие бандеровцев в Раде сильно сократилось. Власти запретили им иметь свою парламентскую партию. Как известно, результаты последних выборов были подтасованы, и партия "Свобода" не была допущена властями в Верховную раду, якобы из-за того, что не добрала 1% голосов для преодоления проходного барьера.



Слишком большое усиление нацистов на Украине западным кураторам вовсе не нужно, им нужно ее дробление на "меньшинства": разделяй и властвуй.



Неудивительно, что силу на Украине набирает и движение "русскоязычных украинских националистов", которое ныне получает и публичную поддержку властей, хотя оно еще и не оформлено политически.



Русскоязычные люди доминируют не только в верхушке Украины, но и в ее силовых структурах, в финансовой и промышленной сфере, во многих других значимых областях. Их роль будет возрастать еще больше, поскольку, несмотря на едва ли не полный запрет русского языка в школах и вузах, население Украины активно продолжает переходить на русский язык.



Также огромная часть украинских СМИ продолжает оставаться русскоязычными, но при этом русофобскими.



В общем, оккупированная Украина никогда не станет эдаким нацистским монолитом: бандеровцам отведена всего лишь роль одного из нацменьшинств. Однако нам от этого, конечно, не легче. При всем кажущемся "плюрализме" нацдвижений на данной территории, все их лидеры и спикеры объединены западной идеологией и ненавистью к России.



То же самое относится и к сфере религиозной. На Украине, кроме самой крупной конфессии - Украинской православной церкви Московского патриархата, существуют еще и два довольно больших псевдоправославных раскола, и немаленькая униатская конфессия, подчиненная Ватикану, и ряд других религиозных организаций.



Практически все конфессии, кроме УПЦ МП, разделяют антихристианскую по своей сути идеологию глобализма, они активно участвовали в майданном государственном перевороте, они помогали разжигать ксенофобию по отношению к России и русским.



Эта своеобразная "конфедерация церквей майдана" фактически стала государственной религией Украины. Участвовавшим в майдане конфессиям активно предоставляются земли, их поддерживает машина госпропаганды, угнетающая УПЦ МП.



Если проанализировать, например, речи Михаила Денисенко - главы раскола "Киевский патриархат" - или главы украинских грекокатоликов Святослава Шевчука, то мы увидим, что они мало чем отличаются.



Это почти одинаковая пропаганда одной и той же политической идеологии. Одинаковые призывы к разжиганию войны против Русского мира в Донбассе, одинаковая пропаганда прозападного курса Украины, одинаковые призывы к воздержанию от дискриминации по отношению к гомосексуалистам. А "ЛГБТ-браки" они еще не прямо благословляют только потому, что их "дремучая" паства пока не созрела до столь радикальных европейских шагов.



Впрочем, и эти призывы "совести нации" к терпимости по отношению к пропаганде содомии уже сыграли важную роль: благодаря этому "гей-парады" победоносно пошли по улицам украинских городов, некоторая часть населения уже постепенно смиряется с тем, что их детей в школах начинают подвергать на уроках принудительной пропаганде извращений.



Также из лагеря раскольников уже раздаются призывы к легализации марихуаны, а организатор "Конопляного марша" Дмитрий Шерембей недавно даже был награжден лично "патриархом" Денисенко.



Если кратко резюмировать суть происходящего, то мы увидим, что западные кураторы создали на Украине множество организаций и движений, совсем разных на первый взгляд, но управляемых из единого центра и разделяющих определенный набор идеологических постулатов: русофобию, "сакрализацию" майдана, неприязнь к нравственным ценностям, признание правительств США и Евросоюза своими господами, законодателями всех мод и судьями.



Политтехнологи Вашингтона и Брюсселя активно использовали те негативные явления, которые и раньше были на Украине, но за 27 лет "независимости" раздули их до предела своим финансированием и пропагандой, создав настоящую эпидемию из спящих бацилл зла.



Та же бандеровщина, которая была явлением совершенно маргинальным даже на первом майдане, ныне уже стала явлением значимым, хотя и не доминирующим.



А из части представителей мизерного количества украинских мусульман западные политтехнологи слепили ряд исламистских сект, толерантных к западных ценностям, но ненавидящим все русское. Из ничтожного же количества сектантов протестантского толка они искусственно создали целую сеть монструозных либеральных объединений, которые теперь серьезно влияют и на тамошние выборы, и на многие другие процессы.



В целом Украину ведет к гибели своего рода стальная рука в бархатной перчатке: все приказы убиться об стену западные кураторы обставляют некими инициативами "движений снизу": типа, не мы приказали скакать на майдане и воевать против Донбасса, не мы повелели подписывать вреднейшие для экономики соглашения и проводить наркотические и содомские марши, а вы сами этого захотели.



Нет сомнений, что проект "украинской государственности" будет существовать совсем недолго. Никак не дольше, чем это понадобится Западу. Потом он будет ликвидирован не только де-факто, но и де-юре. Космополитический олигархат без промедления ликвидирует данное недогосударство по первому же щелчку пальцев руководства США.



Нет сомнений и в том, что правительства США и Евросоюза будут и дальше сокращать население этой подконтрольной территории с помощью развала экономики и системы здравоохранения, с помощью планомерного уничтожения института семьи, наркотизации и алкоголизации народа.



Они и дальше будут готовить Украину к масштабному столкновению с Россией, они прервут с ней все коммуникации: как мы знаем, недавно марионеточные киевские власти озвучили планы разрыва железнодорожного и автобусного сообщения с РФ.



На Украину опускают "железный занавес". Там Западу нужно иметь весьма ограниченное количество оболваненного пропагандой населения для службы в антирусской армии, для добычи полезных ископаемых и для обслуживания важных транзитных коммуникаций. При этом руководители стран НАТО, глядя на происходящий ужас, будут снова разводить руками и картинно голосить о том, что народ Украины "плохо проводит реформы", выбирает неправильную власть и вообще не вписывается в рынок.



В общем, будет и далее создаваться картина вымирания трудящихся по просьбам трудящихся. Украинская "независимость" означает независимость от жизни и путь к смерти.



24 авг. 18

Игорь Друзь Источник - stoletie.ru

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