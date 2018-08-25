Британский суд раскулачил сынишку экс-акима Алматы Храпунова на $0,5 млн

18:02 27.08.2018 Бауржан Апсеитов, ktk.kz, 24 августа



Британский суд обязал сына бывшего аким Алматы Виктора Храпунова выплатить БТА банку более 500 миллионов долларов. Следствие уверено, что Ильяс Храпунов в сговоре со своим тестем Мухтаром Аблязовым похитил из казахстанского банка и отмыл колоссальную сумму.

Махинации Храпунов младший и Аблязов проворачивали, возможно, через империю недвижимости президента США Дональда Трампа. Также суд посчитал, что Храпуновых поддерживал английский бухгалтер, некий мистер Аггарвал. Он имел хорошее представление о возможностях оффшорных компаний. В свою очередь основной акционер БТА Банка Кенес Ракишев считает, что решение британского суда – большой шаг для возвращения похищенных Аблязовым шести миллиардов долларов. Отмечу, что сейчас в Алматы судят чету Храпуновых и их подельников. Бывшего акима и его супругу обвиняют в создании ОПГ, хищении госимущества, а также мошенничестве и получении взяток в особо крупном размере. Ущерб государству оценивается в 250 миллионов долларов. Понятно, что главные фигуранты на процессе не присутствуют. Они уже несколько лет скрываются в Швейцарии. Источник - ktk.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1535382120

