 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 26.08.2018
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Суббота, 25.08.2018
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Британский суд раскулачил сынишку экс-акима Алматы Храпунова на $0,5 млн
18:02 27.08.2018

Бауржан Апсеитов, ktk.kz, 24 августа

Британский суд обязал сына бывшего аким Алматы Виктора Храпунова выплатить БТА банку более 500 миллионов долларов. Следствие уверено, что Ильяс Храпунов в сговоре со своим тестем Мухтаром Аблязовым похитил из казахстанского банка и отмыл колоссальную сумму.
Махинации Храпунов младший и Аблязов проворачивали, возможно, через империю недвижимости президента США Дональда Трампа. Также суд посчитал, что Храпуновых поддерживал английский бухгалтер, некий мистер Аггарвал. Он имел хорошее представление о возможностях оффшорных компаний. В свою очередь основной акционер БТА Банка Кенес Ракишев считает, что решение британского суда – большой шаг для возвращения похищенных Аблязовым шести миллиардов долларов. Отмечу, что сейчас в Алматы судят чету Храпуновых и их подельников. Бывшего акима и его супругу обвиняют в создании ОПГ, хищении госимущества, а также мошенничестве и получении взяток в особо крупном размере. Ущерб государству оценивается в 250 миллионов долларов. Понятно, что главные фигуранты на процессе не присутствуют. Они уже несколько лет скрываются в Швейцарии.

Источник - ktk.kz
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