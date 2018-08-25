"Аркадага шохрат!". Туркмен массово сгоняют на стадионы репетировать речевки

18:21 27.08.2018 В Туркменистане госслужащих и студентов массово готовят к Дню независимости

Туркменистан, общество 13:18, 27 августа 2018 Просмотров: 1361



CA-NEWS (TM) - Десятки жителей Ашхабада ежедневно собираются на местном стадионе "Дагдан", напротив железнодорожного вокзала, для репетиции празднования Дня независимости, сообщает издание "Альтернативные новости Туркменистана".



Главный национальный праздник с 2018 года по решению Гурбангулы Бердымухамедова отныне будет отмечаться 27 сентября.

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По сообщениям источников в столице, для репетиций от каждого государственного учреждения привлекаются по 5-10 сотрудников. В приготовлениях к прохождению по площади перед президентским дворцом участвуют также и студенты столичных вузов.



"Репетиции выглядят так: постановщик в микрофон указывает, когда и как нужно махать флажками, как идти и когда кричать "Аркадага шохрат!" ("Слава покровителю!" - ред.). Если хоть кто-то не вовремя поднял руки вверх или не так пошел, то вся толпа людей, а их собирается не меньше трех сотен человек каждый раз из разных учреждений, начинает все движения заново", - сообщил источник в Ашхабаде.



По сообщениям источников в Дашогузе и Туркменабаде, репетиции проводятся и у них. Там также участвуют работники бюджетных организаций, а также студенты медучилища, педагогического и сельскохозяйственного институтов.



Как сообщали корреспонденты радио "Азатлык" в Ашхабаде, сотрудники госучреждений каждую среду после работы и воскресенье в 15:00 обязаны идти на стадион "Дагдан" - место проведения репетиций. Отмечалось, что маршировки начинаются в 16:00, заканчиваются между 18:00-19:00 часов вечера и проходят в 45-ти градусную жару.



Как отметил один из собеседников в Ашхабаде - сотрудник государственного банка, среди участников маршировки есть люди со слабым здоровьем, а также беременные женщины, которые не выдерживают физических нагрузок в жару. Источник - ca-news.org

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