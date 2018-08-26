Аппарат президента Узбекистана преобразован в администрацию президента. Упразднен институт госсоветников

00:28 28.08.2018 Аппарат президента Узбекистана преобразован в администрацию президента. Госсоветники Кахрамон Куранбаев и Хайриддин Султанов освобождены от должностей.



Аппарат президента Узбекистана преобразован в администрацию президента, которая будет обеспечивать деятельность главы государства и контролировать исполнение его поручений и решений, сообщили "Газете.uz" источники в правительстве.



Руководителем администрации президента назначен Зайнилобиддин Шахобиддинович Низомиддинов, до этого руководивший исполнительным аппаратом президента.



Прекращается работа института государственных советников президента. Теперь они являются советниками президента.



Бывший госсоветник президента по вопросам молодежной политики Кахрамон Куранбаев назначен заместителем Абдужабара Абдувахитова - руководителя сектора администрации президента по вопросам развития науки, образования, здравоохранения и спорта.



Хайриддин Султанов, работавший госсоветником по делам культуры, печати и творческих организаций, также освобожден от должности. Временно исполнять обязанности руководителя этого сектора будет Абдужабар Абдувахитов.



Султанов продолжит работать в качестве спичрайтера главы государства.



Остальные советники президента сохранили свои должности. Теперь они не будут осуществлять мониторинг и контролировать работу вице-премьеров, а будут работать с ними совместно.



"Повышается персональная ответственность советников президента", - отметил источник. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - Газете.uz

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