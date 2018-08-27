Россия нечаянно поддержала антииранские санкции, - А.Башкатова

06:44 28.08.2018 Тегеран ищет виноватых, и скоро к ним может присоединиться Москва

Анастасия Башкатова

Заместитель заведующего отделом экономики "Независимой газеты"



27.08.18



В сентябре в Тегеране может состояться саммит России, Турции и Ирана, посвященный Сирии. Такой тройственный союз эксперты называют мощным противовесом США в критически важном регионе мира. Но внутри союза может пройти трещина – между Россией и Ираном. Москва балансирует между Тегераном, который оказывает поддержку в Сирии, и Вашингтоном, ищущим поводы для ужесточения санкций против РФ. По факту Россия сейчас сыграла в пользу Дональда Трампа, решив с Саудовской Аравией наращивать нефтедобычу. Тегеран обвинил крупнейших нефтеэкспортеров в сговоре со Штатами.



В настоящий момент ведется подготовка трехстороннего саммита РФ–Турция–Иран, который может состояться в Тегеране. Об этом заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Как следовало из недавних заявлений пресс-секретаря МИД Ирана Бахрама Гассеми, готовящийся саммит будет посвящен Сирии. Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын сообщал, что эта встреча запланирована на первую неделю сентября, напоминает Интерфакс.



"Россия, Иран и Турция – потенциально мощный альянс в критически важном регионе мира", – отметил в беседе с "НГ" доцент Российского экономического университета Александр Тимофеев. Их влияние на энергетический рынок велико. И вполне закономерная цель США – расчистить рынок от конкурентов или постараться минимизировать их влияние на рынок, поясняет экономист. Однако внутри такого тройственного союза не все благополучно, ведь в него вошли страны с интересами, которые совпадают лишь временно, в силу обстоятельств. Крайне сложно развивались отношения России с Турцией – прежде всего в энергетической сфере, вокруг "Турецкого потока". Не менее острые противоречия могут возникнуть и с Ираном.



Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявил, что некоторые члены Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) искажают последние решения картеля, касающиеся объемов добычи. ОПЕК, по словам министра, координирует свои действия с Вашингтоном и по факту действует в интересах США. "Необходимо созвать заседание ОПЕК для обсуждения этой проблемы", – призывает Зангане.



Можно предполагать, что эти жалобы Иран подспудно адресовал в том числе России, которая ранее в рамках так называемого соглашения ОПЕК+ тоже пыталась сперва сокращать нефтедобычу, а затем начала ее наращивать.



Напомним, в конце 2016-го страны ОПЕК и ряд государств, не входящих в картель, договорились уменьшить совокупную добычу на 1,8 млн баррелей в сутки по сравнению с уровнем октября 2016-го. Россия согласилась снизить среднесуточную добычу на 300 тыс. баррелей. Однако затем сокращение добычи нефти в Венесуэле привело к перевыполнению этого плана. И в июне 2018-го участники соглашения ОПЕК+ решили увеличить суммарную среднесуточную добычу на 1 млн баррелей, в том числе Россия могла увеличить добычу примерно на 200 тыс. баррелей.



Мониторинговый комитет ОПЕК+ оценил соблюдение условий соглашения на уровне 109% в июле, сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на источники. Уровень соблюдения сделки ОПЕК+ в июне составил 121%. То есть страны ОПЕК+ пока добывают меньше, чем могли бы в рамках соглашения, но теперь разрыв между фактическим и потенциальным объемом добычи существенно сократился.



Как напоминает ТАСС, Иран неоднократно критиковал действия ОПЕК+ и высказывал несогласие с тем, что рост добычи на 1 млн баррелей в рамках последнего решения происходит непропорционально ранее принятым квотам по сокращению.



Масла в огонь подливали и твиты президента США Дональда Трампа, который не заинтересован в чрезмерно высоких мировых ценах на нефть, вслед за которыми в США дорожает бензин. "Только что поговорил с саудовским королем Салманом и объяснил ему, что из-за потрясений и беспомощности в Иране и Венесуэле я прошу Саудовскую Аравию увеличить производство нефти. Может быть, на 2 млн баррелей", – написал в конце июня Трамп в своем Twitter. "Цены слишком высокие! Он согласился!" – добавил американский президент.



Некоторые СМИ напоминают, что Саудовская Аравия – главный соперник Ирана на Ближнем Востоке – активно поддерживала Дональда Трампа в решении выйти из ядерной сделки и возобновить антииранские санкции. "Эта поддержка не только носит идеологический или религиозный характер, но и имеет чисто экономический мотив: чем меньше иранской нефти продается, тем больше покупателей у Саудовской Аравии", – поясняли аналитики Oil Price.



Но игра Саудовской Аравии на стороне Трампа и ожидаема, и объяснима. Иная ситуация с Россией, которая и сама (как, впрочем, теперь и Турция) находится под санкциями США. Положение РФ противоречиво. Создается впечатление, что Москва как будто балансирует между Тегераном, оказывающим поддержку в Сирии, и Вашингтоном, который ищет новые поводы для ужесточения антироссийских санкций.



Россия наращивает нефтедобычу. Тем самым осознанно или нет, но страна сделала выбор не в пользу Ирана и своими действиями – по факту – поддержала антииранские санкции, учла интересы США. Какие бы рациональные причины для наращивания собственной добычи сейчас ни называли в России, со стороны Москва тоже выглядит как неожиданная участница сговора с Вашингтоном против Тегерана.



Как заявил в понедельник глава Минэнерго Александр Новак, добыча нефти в России в августе сохранится на уровне июля. Ранее сообщалось, что в июле РФ добывала около 11,2 млн барр. в сутки. Это, заметим, лишь на 41 тыс. барр. в сутки ниже уровня октября 2016-го. Что подтвердил и сам министр: "В июле у нас было восстановлено примерно на 259 тыс. от октября 2016 года".



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Министр экономики и финансов Ирана Масуд Карбасиан

лишился должности из-за девальвации национальной валюты.

Фото с сайта www.irna.ir

Более того, как передает Reuters, после ослабления условий соглашения ОПЕК+ "Минэнерго РФ повысило прогноз производства сырья в 2018 году на 3,5 млн т – до 551 млн т, предварительный план на 2019 год – 555 млн т с оговоркой, что все будет зависеть от динамики рынка". Как уточняется на сайте ведомства, в 2017-м РФ добыла около 547 млн т нефти и газового конденсата, в 2016-м – примерно 548 млн т. Налицо тенденция к наращиванию добычи.



Не совсем ясна позиция России относительно антииранских санкций в отличие, к слову, от той же Турции. Например, Анкара четко объявила о своем несогласии с санкциями США против Ирана. "Я говорил Бараку Обаме и повторил Трампу, что Турция закупает у Ирана газ. Если остановить эти поставки, кто предоставит голубое топливо Турции?" – приводило слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана агентство Anadolu. Хотя, казалось бы, ответ напрашивается сам собой: Россия. Если же мало России, то у Турции есть большие планы относительно проекта Транскаспийского газопровода, который, судя по всему, может вскоре сдвинуться с мертвой точки.



Заявления с российской стороны по поводу антииранских санкций были более туманными. Например, как сказал в конце июня Новак, Россия оценит с правовой точки зрения закупки иранской нефти после требования США снизить до нуля импорт углеводородов из Исламской Республики. В апреле, до объявления США о выходе из ядерной сделки с Ираном, Новак говорил о возможном продлении программы "нефть в обмен на товары" еще на пять лет – напоминает ТАСС.



Россия готова инвестировать в проекты в Иране. Но об этом куда чаще можно услышать от иранских, чем от российских чиновников. В июле советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти после встречи с российским президентом рассказал о готовности Владимира Путина "расширить нефтяные связи двух стран и увеличить инвестиции в нефтегазовую промышленность Ирана до потолка в 50 млрд долл.". Иранские СМИ при этом заявляют, что Исламская Республика "возобновила переговоры с Россией о строительстве новой атомной электростанции, способной производить электричество мощностью 3000 МВт".



Некоторые эксперты считают сообщения о сговоре крупнейших нефтеэкспортеров с США инсинуацией. "На мой взгляд, говорить о сговоре ОПЕК с США вряд ли корректно, так как картель и его союзники, несмотря на рост американской сланцевой отрасли, проделали достаточно долгую и кропотливую работу, чтобы вывести нефтяные цены на условно справедливые уровни путем сокращения добычи. И после того как стоимость черного золота перешла рубеж 80 долл. за баррель, чтобы остановить назревающий перегрев на нефтяном рынке, страны ОПЕК+ во главе с Россией и Саудовской Аравией приняли решение нарастить добычу. Такой шаг на фоне недовольства Штатов со стороны мог показаться сговором. Однако здесь мы имеем простое совпадение интересов ОПЕК и США", – считает аналитик компании "Финам" Сергей Дроздов.



Но при этом часть экспертов признают, что Москва действительно оказалась в крайне непростой ситуации и пытается учесть все плюсы и минусы от взаимодействия как с Тегераном, так и с Вашингтоном.



"С одной стороны, явная поддержка Россией Ирана станет для США поводом еще больше ужесточить антироссийские санкции. С другой стороны, игнорирование интересов Ирана будет стоить России существенной поддержки в Сирии, – говорит директор Института актуальной экономики Никита Исаев. – Ближневосточный вопрос – важный и сложный. Но и грядущие антироссийские санкции крайне серьезны". "Если США будут готовы в качестве торга рассмотреть некоторые уступки на Ближнем Востоке, то не исключено, что Россия на них пойдет", – допускает Исаев.



"Дружба России с Ираном носит двойственный характер. Да, именно благодаря посредничеству России Ирану удавалось выживать в период действия прежних санкций, но я также напомню, что особые отношения достаточно быстро охладели, как только санкции были сняты, а к богатейшим ресурсам ближневосточной страны получили доступ европейские компании", – продолжает аналитик комапнии "Алор Брокер" Алексей Антонов.



"Фактически единственное, что реально как-то удерживает Иран и Россию на одной стороне баррикад, это Сирия. Но однажды эта война закончится. И тогда страны разойдутся", – считает Александр Тимофеев.



Между тем Иран и сам оказался в сложном положении. Санкции США еще не начали действовать в полную силу, но экономика Исламской республики уже катится под откос. В начале августа курс иранского риала по отношению к доллару на черном рынке вырос до рекордных 120 тыс., в конце мая он был 65 тыс. риалов за 1 долл., сообщают информагентства. Если брать официальный курс риала, то по сравнению с началом этого года он упал по отношению к доллару более чем на 20%.



Сильнейшая девальвация национальной валюты спровоцировала рост цен, в нескольких городах Ирана начались протесты. В итоге меджлис Ирана проголосовал в воскресенье за отставку министра экономики и финансов Масуда Карбасиана. Источник - независимая газета

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