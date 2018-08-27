Белорусские трактора будут собирать в Узбекистане, - В.Панфилова

06:46 28.08.2018 Минск выходит на рынки Центральной Азии и Среднего Востока



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

27 авг. 18



Президент Белоруссии Александр Лукашенко с государственным визитом посетит Ташкент 12–14 сентября. По итогам переговоров с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым будет подписана "дорожная карта" сотрудничества на 2019–2020 годы. В планах – повысить товарооборот до 500 млн долларов уже в этом году за счет поставок востребованной на рынках двух стран продукции. БелАЗ экспортирует в Узбекистан 200 тяжелых самосвалов. Минск заинтересован не только в расширении сотрудничества с Узбекистаном, но и выходе через него на рынки третьих стран, в частности, Афганистана и Пакистана.



Товарооборот между Белоруссией и Узбекистаном в прошлом году составил всего 130 млн долларов. Причина, как сказал "НГ" директор ташкентского Центра исследовательских инициатив "Ма’no" Бахтиер Эргашев, – географическая удаленность и неготовность в прежние годы к серьезному прорывному партнерству, особенно в отношениях руководителей двух стран – Александра Лукашенко и Ислама Каримова. "Очень серьезные пикировки между президентами Узбекистана и Белоруссии возникали в период 2011 года, когда Узбекистан приостановил членство в ОДКБ. Напомним, тогда одним из главных был вопрос формирования коллективных сил оперативного реагирования. У Минска и Ташкента были разные позиции", – отметил эксперт. В Минске не было даже посольства Узбекистана.



На первый взгляд Узбекистан и Белоруссия – страны довольно разные. Но есть то, что их объединяет. "Модели экономических и политических реформ в Узбекистане и Белоруссии схожи. В частности, для экономической модели двух стран характерен запрет на частную собственность на землю. Большая доля государственных предприятий в экономике страны, особенно в ключевых отраслях. Они играют важную роль. Хотя здесь есть свои плюсы и свои минусы. Самостоятельная внешняя политика. Обе страны испытывали прессинг со стороны Запада. Узбекистан – после андижанских событий 2006 года, Белоруссия – после выборов, на которых все время победу одерживал Лукашенко. Определенная схожесть моделей экономических и политических реформ двух стран создавала основу развития сотрудничества между Минском и Ташкентом. Но, несмотря на это, Узбекистан с Белоруссией не стали стратегическими партнерами. Даже в лучшие годы – в 2010–2011-м – товарооборот не превышал 200–300 млн долларов. В 2017 году он и вовсе составил 130,9 млн долларов", – отметил Эргашев.



Сейчас начинается новый этап политического и экономического сотрудничества. Подготовлено 11 проектов документов, которые будут подписаны в Ташкенте в ходе визита Александра Лукашенко в Узбекистан. Кроме этого, главы двух стран дадут старт работе завода по производству дорожно-строительной техники, созданного СП "Амкадор" и компанией "Агротехмаш". "В ближайших планах – создание в Узбекистане производства комплексов по хранению, очистке и сушке зерна", – заявил в Ташкенте в ходе заседания узбекско-белорусской межправительственной комиссии вице-премьер белорусского правительства Михаил Русый.



"Две страны заинтересованы друг в друге. Тем более что удалось наладить на личностном уровне отношения между Лукашенко и Мирзиеевым", – считает эксперт. По его мнению, президенты опираются на "дорожные карты", которые разрабатываются по отдельным отраслям, по отдельным проектам. Это дает надежду, что какая-то часть из разработанных проектов будет выполнена. "После прихода к власти Шавката Мирзиеева было заявлено, что белорусское направление может стать одним из серьезных участков работы, чтобы увеличить узбекский экспорт и наладить продуктивное сотрудничество. Белоруссия для Узбекистана интересна своим технологическим потенциалом. Это машиностроение и пищевая промышленность, а также опыт в строительстве атомной станции", – отметил Эргашев.



По словам эксперта, в планах – организовать в Узбекистане производство кондитерской продукции по лицензии белорусского предприятия "Коммунарка" и увеличить поставки белорусского сахара. Белоруссия имеет хороший задел в фармацевтической промышленности. Сейчас между двумя странами реализуется несколько проектов в этой сфере. Белорусским предпринимателям предлагают развивать фармацевтическое производство в двух созданных в Узбекистане свободных экономических зонах. Также есть проекты в сельском хозяйстве – переработка плодоовощной продукции. Узбекские производители автомобилей надеются выйти на белорусский рынок. Особенно с теми автомобилями, которые будут собираться в Казахстане.



Ташкент и Минск хотят создать совместные предприятия по сельскохозяйственному машиностроению. А здесь уже понятен интерес Белоруссии к Узбекистану. Узбекистан – довольно емкий рынок в Центральной Азии. А с учетом нового вектора – экспортно-ориентированного развития республика открывает границы с соседними странами. А значит, есть возможность выхода совместной узбекско-белорусской продукции на рынки третьих стран, в Афганистан, Пакистан и другие. "Почему Узбекистан? В отличие от Казахстана в Узбекистане заработная плата, как один из основных факторов производства, ниже. Поэтому выгоднее строить совместные предприятия и с ними выходить на другие рынки. Другие страны региона, как, например, Таджикистан, имеют малый объем рынка и не могут быть серьезными потребителями белорусской продукции", – полагает Эргашев.



Отдельной строкой проходит сотрудничество в военно-промышленном комплексе (ВПК). "Если прежде Узбекистан сотрудничал только с Россией, то сейчас идут переговоры с рядом стран. У Белоруссии серьезный военно-промышленный комплекс, который белорусы смогли сохранить и который в определенных сферах конкурирует и довольно успешно с Россией. Это и бронетехника, средства ПВО, радиоэлектронной борьбы. Почему бы Узбекистану не обсудить этот вопрос с Минском? Если взят курс на расширение списка партнеров, то Белоруссия в нем может занять достойное место", – резюмировал эксперт. Источник - ng.ru

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