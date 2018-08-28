Сирия приведена в повышенную боеготовность. США стягивают в регион носители крылатых ракет, - "Къ"

06:52 28.08.2018 28.08.2018

В понедельник стало известно, что в Средиземное море вошел американский эсминец, вооруженный ракетами Tomahawk. Тем самым группировка носителей крылатых ракет достигла численности, достаточной для нанесения массированного удара по Сирии. Российские военные утверждают, что западная коалиция готовится к военной операции против сирийских правительственных сил и что она начнется после того, как будет проведена инсценировка применения ими химического оружия против мирных жителей в провинции Идлиб. В ответ на действия США Россия также усиливает свою эскадру в Средиземном море.



Американский эсминец USS Ross с 28 крылатыми ракетами Tomahawk, радиус действия которых позволяет нанести удары по всей территории Сирии, вошел 25 августа в Средиземное море. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, добавив, что в Персидском заливе находится USS Sullivans с 56 аналогичными ракетами, а на военную базу El Udeid в Катаре был переброшен стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США, на борту которого расположены 24 крылатые ракеты JASSM.



"Данные приготовления являются новым подтверждением намерений США воспользоваться инсценировкой боевиков "Хайат Тахрир аш-Шам" (новое название запрещенной в РФ террористической группировки "Джебхат ан-Нусра") для нанесения ракетного удара по Сирии",- подчеркнул генерал.



По его информации, британские спецслужбы готовят инсценировку применения химоружия проправительственными силами против мирных жителей в провинции Идлиб. Он утверждает, что боевики приготовили восемь емкостей с хлором, которые доставили в деревню Халлюз в нескольких километрах от города Джиср-эш-Шухур.

По его словам, в этот район прибыла специальная группа подготовленных исламистов, прошедших обучение по обращению с отравляющими веществами под руководством специалистов британской частной военной компании Olive Group.



На них якобы возложена задача имитировать спасение пострадавших от химоружия под видом организации "Белые каски", которую Россия неоднократно обвиняла в фальсификации информации.



Опасения Минобороны, что сообщения о химатаке могут стать поводом для нового удара США, Великобритании и Франции по государственным и экономическим объектам Сирии, не беспочвенны: именно по такому сценарию развивались события в апреле 2018 года после того, как якобы имевшая место химатака в Восточной Гуте привела к массированному ракетному обстрелу Сирии силами коалиции.



По словам источника "Ъ" в органах военного управления, информация о готовящейся атаке была подтверждена по нескольким разведывательным каналам.

Некоторые меры были приняты по итогам предыдущей атаки коалиции, говорит собеседник "Ъ": так, на авиабазу Хмеймим в дополнение к завезенным ранее системам ПВО была передислоцирована батарея зенитного ракетного комплекса "Тор-М2". А 25 августа в Средиземное море были направлены фрегаты Черноморского флота "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен": оба вооружены крылатыми ракетами "Калибр-НК", способными поражать в том числе и надводные корабли. Кроме того, как утверждают сирийские СМИ, Дамаск подготовил свои средства ПВО (системы С-200, С-125 и "Оса") к отражению возможного удара.



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В то же время британская военная компания Olive Group, равно как и "Белые каски", опровергла обвинения российских военных. А глава "касок" Раед Салех призвал мировое сообщество защитить население Идлиба от возможного применения химоружия "сирийским режимом". "Это очень опасные заявления и напоминают сценарии, которые уже были раньше",- сказал он "Ъ". "Белые каски" уверены, что Россия и режим готовят операцию в Идлибе, и им нужен предлог, чтобы нанести удар. Подобного мнения придерживаются и другие представители сирийской оппозиции. Командующий одного из объединений вооруженной оппозиции "Тахрир аль-Ватан" полковник Фатех Хассун назвал в беседе с "Ъ" слова российских военных о готовящейся провокации в Идлибе "манипуляцией общественным мнением, чтобы найти предлог для узаконивания военных действий".



Хотя причастность сирийских властей к химатаке в Восточной Гуте весной этого года до сих пор не доказана, как и сам ее факт, в оппозиции уверены, что это был метод воздействия властей на местные группировки. И хотя Франция, Великобритания и Франция нанесли удар по Сирии из-за сообщений о химатаке, он не привел к существенному урону для Дамаска. В то же время сирийские власти смогли взять Восточную Гуту под свой контроль, да и в других районах Сирии оппозиция стала более сговорчивой.



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Так или иначе, как и этой весной, обе стороны обвиняют друг друга в готовящихся провокациях. На прошлой неделе Франция, Великобритания и США предупредили Дамаск, что ответят на любое использование химоружия. Об этом говорилось, в частности, в заявлении официального представителя США при ООН. Отдельно на этой теме остановился и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. "Мы видим планы сирийского режима возобновить наступательные военные действия в провинции Идлиб. Конечно, мы обеспокоены тем, что войска Асада могут снова применить химическое оружие... Если сирийский режим применит химическое оружие, мы ответим самым решительным образом",- сказал он.



Идлиб - это точка невозврата. Если Дамаск вернет этот район под свой контроль, то вне его власти останутся только районы на Восточном берегу Евфрата, которые удерживают Силы демократической Сирии при поддержке США.



"США, Великобритания и Франция уже не могут изменить то, что Асад вернул под свой контроль большую территорию Сирии, но они не хотят смириться с тем, что он останется у власти. У них нет политических рычагов влияния на ситуацию, но они могут дискредитировать сирийский режим. Обвинение в применении химоружия - безотказный инструмент",- сказал "Ъ" редактор российской версии Al-Monitor (США) Максим Сучков.



Марианна Беленькая, Иван Сафронов Источник - kommersant.ru

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