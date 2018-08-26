Премьер Сагинтаев и глава Нацбанка Акишев аккумулирует на себе весь негатив в адрес Казвласти, - Д.Ашимбаев

06:54 28.08.2018 Ашимбаев: Сагинтаев и Акишев аккумулирует на себе весь негатив в адрес власти

"Нельзя отрицать, что сложившаяся в стране социально-экономическая ситуация отнюдь не улучшается. Проблемы с расходованием средств государственного бюджета и пенсионного фонда, невнятная курсовая политика, следствием которой стал рост девальвационных ожиданий, непрозрачная политика поддержки банков второго уровня, программа приватизации, которая, по сути, превратилась в кампанейщину..."



Жанар Тулиндинова, ia-centr.ru, 26 августа 18



Осень в казахстанской политической традиции нередко ассоциируется с массовыми кадровыми перестановками, для которых сегодня сложились многочисленные предпосылки. Однако, по мнению известного казахстанского политолога, главного редактора биографической энциклопедии "Кто есть кто в Казахстане" Данияра Ашимбаева, наиболее вероятные кандидаты на отставку – премьер-министр Бакытжан Сагинтаев и председатель Национального Банка Данияр Акишев – сегодня играют роль своеобразных громоотводов, беря на себя весь огонь критики в адрес власти. Поэтому их фигурами пожертвуют только тогда, когда ситуация в экономике и социальной сфере достигнет пика кризиса, с тем, чтобы эти отставки разрядили политическую и социальную напряженность. Однако это может произойти позднее, чем нынешней осенью, считает эксперт.



Разброд и шатания

- Данияр Рахманович, в опубликованном недавно рейтинге управленческой элиты за второй квартал 2018 года премьер-министр Бакытжан Сагинтаев занял 20 позицию, сместившись с 12-й, при этом ему была дана нелестная характеристика – "всеми отвергнутый, но не снятый премьер". Тем не менее, в одном из своих недавних интервью вы выказали мнение, что осенние ожидания отставки правительства – это во многом стереотип. Сколько еще, на ваш взгляд, продержится действующий состав правительства с учетом его непопулярности?

- Действительно, у нас богатая традиция осенних кадровых ротаций – она восходит еще к 90-м годам. Правительства Терещенко, Кажегельдина, Балгимбаева были отправлены в отставку в октябре – с тех пор именно осенний период ассоциируется с перезагрузкой исполнительной ветви власти.

Таким образом, зачастую озвучиваемые прогнозы относительно кадровых ротаций основываются не на реальном положении дел, а на сложившейся традиции – обсуждать по осени предстоящие перестановки.

С другой стороны, нельзя отрицать, что сложившаяся в стране социально-экономическая ситуация отнюдь не улучшается. Проблемы с расходованием средств государственного бюджета и пенсионного фонда, невнятная курсовая политика, следствием которой стал рост девальвационных ожиданий, непрозрачная политика поддержки банков второго уровня, программа приватизации, которая, по сути, превратилась в кампанейщину, хотя затрагивает социально значимые сферы – учреждения здравоохранения, науки и образования. Причем информация, почему те или иные объекты выставляются на торги, кто их приобретают и каковы гарантии, что сохранится профиль их деятельность – не озвучивается.

Мы не видим ясной позиции относительно прозрачности расходования бюджетных средств, эффективности ключевых государственных программ, отчета по их реализации.

При этом на фоне ухудшающейся социально-экономической ситуации мы видим, что действующее правительство так и не стало единой командой – очевидны противоречия между отдельными министрами, между премьером и его замами, между вице-премьерами и главами министерств. В результате складывается ощущение, что в кабинете министров каждый работает на себя.

Добавьте к этому скандалы, связанные непосредственно с личностью премьера и его ближайшим окружением – я имею в виду арест его зятя, акционера Qazaq banki. Однако каких-либо комментариев, опровержений или заявлений по этому поводу так и не последовало.

Параллельно с этим усиливается тренд на обострение противостояния кланов и элитных групп, о чем сигнализируют участившиеся аресты, громкие уголовные дела, ужесточение информационных войн. Этот фон создает стойкое ощущение, что в исполнительной власти царит разброд и шатание.

Таким образом, обострение общих фоновых вопросов налагается на структурные противоречия действующего Кабинета министра. Очевидно, что все эти проблемы – это "заслуги" не только нынешнего правительства, но и в немалой степени предшествующих составов.

Тем не менее, учитывая то, что и премьер-министр, и глава Нацбанка не пользуются популярностью и авторитетом ни у населения, ни у экспертов, ни у ключевых игроков, встает вопрос: насколько целесообразно сохранение их на текущей должности.



Досаев и Жамишев – кандидаты на должность председателя Нацбанка

- В своих прогнозах вы назвали имя первого вице-премьера Аскара Мамина в качестве наиболее вероятного претендента на кресло главы Кабмина, а вице-премьера Ерболата Досаева – на должность председателя Национального Банка РК. В чем состоят их конкурентные преимущества?

- Начнем с того, что на пост главы Нацбанка может претендовать опытный финансист, готовый проводить самостоятельную финансовую политику, а не бегать по любому поводу бегать жаловаться президенту. Уважаемых и авторитетных финансистов, не замешанных в громких скандалах, в стране осталось не так уж много. Прежде всего, это вице-премьер Ерболат Досаев. Еще одна персоналия, которая сегодня называется – это глава Банка развития Казахстана Болат Жамишев.

Оба, и Досаев, и Жамишев, достаточно авторитетны, оба достаточно публичны и не прячутся от медиа, оба способны вести диалог и с финансовыми институтами, и с общественностью.

А это важные качества для главы Нацбанка, поскольку в текущей ситуации именно это ведомство несет ответственность за стабильность – и курса национальной валюты, и финансового сектора. Нынешнее же руководство Нацбанка не располагает необходимым авторитетом и доверием для обеспечения этой стабильности.

Что касается Аскара Мамина, то в последние годы "кадровым резервом" для позиции главы правительства была должность первого вице-премьера. Бакытжан Сагинтаев был первым заместителем Карима Масимова, эту же позицию занимал Серик Ахметов до назначения главой Кабмина. Сам Масимов был единственным вице-премьером в правительстве Даниала Ахметова.

К тому же мы видим, что Мамин постоянно находится в окружении главы государства, на нем лежит достаточно большой фронт работы. Учитывая его опыт – и вице-премьерства, и руководства столичной администрацией и национальной компании "Казахстан темир жолы" – он представляется оптимальной фигурой для занятия позиции председателя правительства.

Таким образом, Аскар Мамин находится в эпицентре внимания как в силу традиции назначать на пост премьера его первого зама, так и в силу своего опыта и управленческих качеств.

Среди других претендентов на пост главы Кабмина также называются активно работающий на своем посту аким Алматы Бауыржан Байбек, председатель правления ФНБ "Самрук-Казына" Ахметжан Есимов, столичный градоначальник Асет Исекешев, а также аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев. До недавнего времени рассматривалась также кандидатура министр энергетики Каната Бозумбаева, однако после арестов двух его заместителей по подозрению в коррупции его акции резко упали.



Сагинтаев и Акишев аккумулирует весь негатив

Впрочем замена премьера – это прерогатива президента. Возможно, на данный момент главу государства устраивает действующий председатель правительства, поскольку именно на нем, а также на Акишеве концентрируется весь негатив как в экономической, так и в социальной сфере. Возможно, непопулярный премьер и председатель Нацбанка является частью определенного замысла – и их отставка будет использована для разрядки политической и социальной напряженности.

Хотя по большому счету правительство еще может исправить ситуацию и реабилитироваться в глазах общества – по сути, оно еще не полностью исчерпало резерв антикризисных мер. Однако пока действующий Кабмин не спешит с реализацией этих мер и уж тем более не торопится с перестройкой работы, улучшением координации, грамотным распределением функций. Видно, что премьер делает ставку лишь на нескольких приближенных к нему руководящих работников, включая министра национальной экономики Тимура Сулейменова, ведомство которого постоянно подвергается заслуженной критике.

Отмечу еще один нюанс: отставка правительства в казахстанских реалиях обычно означает не кардинальную смену состава кабинета, а замену премьера и двух-трех министров. Таким образом, говорить на данный момент о том, что отставка правительства неизбежна, я бы не стал. Не исключено, что Сагинтаев аккумулирует на себе массу негатива и служит громоотводом для других структур исполнительной власти – что и является частью стратегии.

В случае обвала – обоснованного, а, скорее всего, не очень – курса национальной валюты проще было бы, чтобы весь негатив взял на себя уходящий состав правительства, а не вновь назначенный.

Таким образом, отставка Сагинтаева и Акишева, скорее всего, неизбежна, но решать, когда она будет осуществлена, будет только президент.



Президент не видит адекватной замены Касымову

- Помимо социально-экономической сферы проблемы накопилось и в правоохранительной системе, о чем, в частности, свидетельствуют требования отставки министра внутренних дел. Каковы ваши прогнозы – лишится ли Калмуханбет Касымов своего кресла?

- МВД структура достаточно специфическая. Если посмотреть на ситуацию в историческом контексте, то легко заметить, что когда во главе МВД долгое время находится профессиональный полицейский, начинаются разговоры о том, что нужен гражданский министр со свежим взглядом. Когда же в этой должности пребывает гражданский министр, то "выясняется", что он абсолютно не разбирается в специфике работы правоохранительных органов. Так было практически со всеми министрами внутренних дел.

Что касается Касымова, то я не уверен, что другой министр мог бы кардинально улучшить работу министерства. В казахстанской полиции, действительно, очень много проблем. В то же время надо признать, что кадровый состав МВД сформирован не на основе идеалистических представлений о работе полиции, а на основе реального положения дел в обществе и в государстве.

В последние месяцы, действительно, назывался ряд претендентов на позицию министра внутренних дел из числа тех, кто и хочет, и может им стать, но фигур, равных по весу Касымову – с точки зрения доверия президента – среди них на данный момент нет.

Да, работа министерства подверглась жесткой и обоснованной критике. Однако сейчас ведомство значительно активизировало свою работу по всем возможным направлениям. Впрочем вопрос сегодня заключается не в том, насколько хорошо или плохо работает нынешний руководящий состав МВД, а в том, видит ли президент адекватную замену Касымову. Все-таки Калмуханбет Касымов относится к более или менее ближнему кругу президента и облечен доверием главы государства. Среди замов и других ключевых фигур в системе МВД людей, пользующихся таким авторитетом в глазах президента, нет.

Таковые есть среди руководителей других правоохранительных органов, но им потребуется достаточно долгое время для вхождения в курс дела и формирования собственной команды. Все-таки Касымов, поставив рекорд по пребыванию в должности министра внутренних дел, сформировал руководящий состав министерства во многом, что называется, под себя.

Отмечу, что в министерстве в свое время была даже какая-то внутренняя оппозиция, были представители команд предшественников Касымова, но в настоящий момент руководство МВД состоит из людей действующего руководителя ведомства, – и я очень сомневаюсь в возможности оперативной замены министра и перехвата управления.

К Касымову и прежде предъявлялись определенные претензии, он познал и взлет, и опалу. В его адрес высказывались и критика, и даже обвинения. Тем не менее, президент в течение долгого времени предпочитает видеть во главе министерства именно его.

Все сказанное, впрочем, это не исключает вариантов замены Касымова в перспективе. Однако в настоящий момент, на мой взгляд, однозначного кандидата на пост главы МВД у Ак Орды, скорее всего, нет. Источник - ia-centr.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1535428440

