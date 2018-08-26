Армия КНР совершит электромагнитный скачок. Китай будет запускать ракеты при помощи рельсотронов и волнолетов

06:59 28.08.2018 Китай разрабатывает новые виды ракетного оружия, тестируя запуски снарядов при помощи гиперзвуковых волнолетов и рельсотронов (электромагнитных пушек). Они помогут армии КНР совершить качественный скачок и по уровню вооружений догнать в 2030-х годах США и Россию. По информации СМИ, мысль о создании запускаемой при помощи магнитов ракеты пришла в голову китайским инженерам после вооруженного столкновения между КНР и Индией на пограничном участке в районе Бутана - Тибетском плато.



Работающий в неназванном пекинском институте, связанном с сухопутными войсками Народно-освободительной армии Китая (НОАК), инженер Хань Цзюньли дал интервью журналу "Кэцзи жибао", в котором описал новейшую систему электромагнитного запуска ракет, над которой работает его институт. Традиционно ракеты взлетают благодаря сгоранию жидкого или твердого топлива в их хвостовой части. Хань Цзюньли предложил использовать для запуска электромагнитные рельсы, где снаряд бы получал огромное первоначальное ускорение при помощи электрического разряда.



Совмещение традиционного топлива и электромагнитного ускорения позволит, по словам ученого, добиться серьезного увеличения дальности запуска ракеты. Идея пришла к нему в начале 2017 года, когда он наблюдал некий неназванный "инцидент в районе Тибетского плато". Тогда произошло вооруженное столкновение между китайскими и индийскими подразделениями в районе Доклам, где сходятся границы КНР, Индии и Бутана. Причиной конфликта стали планы по строительству Китаем дороги через спорный участок территории, на который претендовали и Пекин, и небольшая высокогорная монархия. Проанализировав инцидент, ученый пришел к выводу, что эта территория слишком велика, чтобы держать ее под прицелом при помощи обычной ракетной артиллерии (например, китайских комплексов PHL03).



"Тибетское плато занимает 26% территории Китая, и использование электромагнитного запуска позволит контролировать всю эту территорию из небольшого числа точек",- цитирует ученого издание. Он и его коллеги уже провели сбор информации на высоте 4 тыс. м, чтобы лучше приспособить ракету к условиям разреженной атмосферы и экстремальных зимних холодов. ТТХ ракеты не раскрываются, но принципы, на которых она основана, уже применяются: рельсотроны разрабатываются с 1970-х годов в США. В настоящий момент ближе всего к реальному их внедрению подошел американский флот, чей корабль DDG-1000 Zumwalt способен нести на себе электрогенерирующие мощности, достаточные для питания этого оружия. В Китае в феврале началось тестирование собственной ЭМП (установлена на большой десантный корабль Type 072III Haiyangshan).



В начале августа Китай провел успешные испытания нового сверхзвукового летательного аппарата Xingkong 2 ("Звездное небо-2") - так называемого сверхзвукового волнолета. Для создания подъемной силы аппарат использует ударную волну, образовавшуюся от его огромной скорости полета. Это позволило устройству на испытаниях поддерживать скорость 5,5 Маха в течение более чем 6,5 минуты и в пиковые моменты выходить на 6 Махов (в шесть раз больше скорости звука, 7344 км/ч).



Аппарат выводился на орбиту при помощи разгонного блока, после чего тот отделялся и начинался свободный полет. Ученые из китайской академии Аэрокосмической аэродинамики сообщили, что летательный аппарат удалось вернуть в атмосферу и стабилизировать при посадке. Пекинский военный аналитик Чжоу Чэньмин в комментарии газете South China Morning Post заявил, что аппарат может быть использован для запуска ракет, и его высокая скорость сообщит им ускорение, достаточное для преодоления любой ПРО: "Скорее всего, аппарат будет приспособлен для несения обычных, а не ядерных ракет. Впрочем, до этого пройдет еще минимум три-пять лет".



Ракетные войска занимают важное место в военной стратегии КНР. 31 декабря 2015 года они были подняты в статусе с подразделения сухопутных войск до самостоятельной ветви НОАК наравне с пехотой, флотом и авиацией. Их основной задачей, согласно доктринальным документам, является "стратегическое сдерживание" в случае ядерных ракет и "нанесение высокоточных ударов по целям противника" в случае ракет неядерных. В целом руководством страны поставлена задача модернизировать армию в 2035 году и сделать КНР ведущей мировой военной державой к 2050 году.



Как сообщил "Ъ" старший научный сотрудник ИДВ РАН Василий Кашин, разработки, скорее всего, являются частью секретной военной программы 995. "Она была принята в мае 1999 года в ответ на бомбардировки НАТО посольства Китая в Белграде,- пояснил он.- Предполагает ускоренное развитие военных технологий по ключевым направлениям, в том числе ракетостроения и совершенствования летательных аппаратов".



Напомним, что в России также ведутся разработки оружия, построенного на новых физических принципах. В их числе - гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" и гиперзвуковой летательный блок "Авангард", способные развивать скорость 4–5 и до 20 Махов соответственно. Первый проект представляет собой модернизацию ракеты 9М723 (входит в состав оперативно-тактического комплекса "Искандер"), адаптированную под пуски с перехватчиков МиГ-31 (комплекс несет опытно-боевое дежурство в Южном военном округе). Второй, в свою очередь, завершил цикл испытаний, по результатам которых с ПО "Стрела" (Оренбург) заключен серийный контракт. Этот блок будет запускаться при помощи тяжелой жидкостной МБР РС-28 "Сармат" или жидкостной УР-100УТТХ уже в 2020 году.



Михаил Коростиков, Иван Сафронов

№154 от 28.08.2018, стр. 6 Источник - kommersant.ru

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