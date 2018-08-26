Куранбаев и Султанов лишились постов госсоветников Мирзиеева. Первые назначения в новой администрации президента РУ

07:09 28.08.2018 Указом президента Узбекистана Шавката Мирзиеева назначены заместители главы новообразованной администрации президента, сообщили "Газете.uz" источники в правительстве.



Ими стали бывший советник министра иностранных дел по торгово-экономическим вопросам Азиз Магрупов, бывший заведующий сектором исполнительного аппарата президента (ныне - администрация) Алишер Пайгамов и пресс-секретарь президента Комил Алламжонов, который сохранил свою должность.



Как мы сообщали ранее, в аппарате президента произошли серьезные структурные изменения. Он преобразован в администрацию президента, руководителем которой стал Зайнилобиддин Низомиддинов.



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Государственный советник президента Узбекистана по молодежной политике, председатель центрального совета Союза молодежи Кахрамон Куранбаев и государственный советник по делам культуры, печати и творческих организаций Хайриддин Султанов уволены с должностей госсоветников в связи с переходом на другую работу. Об этом со ссылкой на свои источники в правительстве сообщает Gazeta.uz.



Кахрамон Куранбаев стал заместителем руководителя службы по вопросам развития науки, образования, здравоохранения и спорта администрации президента Абдужабара Абдувахитова. Ранее Куранбаев прославился тем, что похвастался, как во время поездки по Ферганской долине остановил свадебный кортеж и отправил новобрачных на такси.



Хайриддин Султанов известен тем, что курировал деятельность узбекских СМИ. Например, в прошлом году премьер-министр Абдулла Арипов объявил о запрете прямых эфиров на телевидении, заявив, что все передачи должны согласовываться с Султановым. А несколько дней назад именно Султанов дал предписание редакторам всех каналов Национальной телерадиокомпании Узбекистана следить за тем, чтобы имя и изображения первого президента страны Ислама Каримова не упоминались в эфире.



Султанов продолжит работать спичрайтером президента республики Шавката Мирзиеева. Обязанности советника президента по делам культуры, печати и творческих организаций будет временно исполнять Абдужабар Абдувахитов.



Аппарат президента Узбекистана преобразован в администрацию президента, в функции которой входит обеспечение деятельности главы государства и контроль за исполнением его решений и поручений. Кроме того, упразднен институт государственных советников, их заменили советники президента.



Руководителем администрации президента назначен Зайнобиддин Низомиддинов, до этого возглавлявший исполнительный аппарат главы государства. Остался ли работать в администрации Мирзиеева бывший руководитель аппарата Зелимхан Хайдаров, не уточняется.



Вместе с тем, по данным Kun.uz, остальные советники президента, в том числе, бывший председатель службы национальной безопасности (ныне - служба государственной безопасности) Рустам Иноятов, продолжат работать на прежних местах.



Структура администрации президента Узбекистана была изменена в марте прошлого года. Тогда в соответствии с указом Шавката Мирзиеева в аппарат вошли десять подразделений. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - Gazeta.uz

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