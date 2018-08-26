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Хоким Ташкента Артыкходжаев призвал журналистов не критиковать действия властей
07:58 28.08.2018

Исполняющий обязанности хокима (мэра) Ташкента Джахонгир Артыкходжаев на встрече с журналистами призвал представителей СМИ не искать негативные моменты в действиях властей, а, напротив, писать восхваляющие чиновников статьи, сообщает Kun.uz.
Артыкходжаев пожаловался, что, несмотря на интенсивный темп работы, он и его заместители не успевают охватить и решить все проблемы столицы. "Заасфальтируем две улицы, потом нам пишут: почему на нашей улице не уложили асфальт? Как мы можем уложить асфальт на всех улицах сразу? На это не хватит ни битума, ни людей, ни денег. Мы же не можем одновременно асфальтировать 100 улиц Ташкента. Это невозможно. Объясните людям", - обратился к журналистам Артыкходжаев.

Согласно данным узбекской редакции BBC, на совещании с журналистами Артыкходжаев обвинил многих представителей СМИ в непрофессионализме, назвав "желтой прессой" тех, кто "только и делает, что критикует власть". Корреспонденты BBC после этого пытались связаться с ташкентским хокимиятом, чтобы подтвердить информацию, однако не смогли дозвониться до мэрии.

В ответ пресс-служба столичной администрации на своей странице в Facebook опубликовала пост, в котором подчеркнула, что информация BBC не соответствует действительности. Однако речь шла не о высказываниях Артыкходжаева, а о тщетных попытках корреспондентов связаться с мэрией. Пресс-служба хокимията предположила, что журналисты просто использовали старые, уже недействующие контактные номера, и указала актуальные способы связи: соцсети, телефоны, Telegram-канал. Отметим, что мэрия Ташкента запустила новый веб-сайт, не предупредив о смене адреса, – в настоящий момент в тестовом режиме функционирует ресурс tashkentnews.uz, прежние доменные имена столичного хокимията (toshkent.uz и tashkent.uz) недоступны.

Сообщение пресс-службы столичной администрации вызвало широкий общественный резонанс, оно набрало свыше ста комментариев. В основном, пользователи поддерживали редакцию BBC, рассказывая о своих безрезультатных попытках связаться с хокимиятом и его подразделениями. "Три недели назад звонил на номер 1055 хокимията, по поводу аварии по линии электросети, 45 минут, с промежутком 3 минуты, трубку никто не поднимал, это гор.хокимият....", - поделился опытом комментатор. "Показуха сплошная у хокимията в связях с общественностью. Игнор полный сообщений в мессенджере. Я неоднократно писала об отсутствии пандусов. Ноль эмоций. Хоть бы ответили, что обращение принято и т.д. Работа только на публику", - пишет другой пользователь.

Одна из комментаторов подчеркнула тот факт, что в администрации проигнорировали призыв Артыкходжаева не критиковать, а больше хвалить действия чиновников: "А по первой, самой важной части статьи ответ будет? Президент говорит, не хвалить, а хоким призвал хвалить побольше, критиковать поменьше. Эту тему обошли молчанием? Какая пресс-служба, это антипресс-служба".

В июне текущего года, поздравляя работников СМИ с профессиональным праздником, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что власти приветствуют критику со стороны журналистов и считают важным увеличение в стране количества негосударственных средств массовой информации. "Мы приветствуем атмосферу гласности, объективного анализа и критики в публикациях, телерадиопередачах. Средства массовой информации должны не на словах, а на деле стать "четвертой властью". Это веление времени, требование наших реформ", - подчеркнул Мирзиеев.

Первый президент страны Ислам Каримов регулярно делал заявления о том, что пресса - двигатель демократического прогресса. Тем не менее, государство осуществляло жесткий контроль за журналистами, которые часто подвергались преследованиям. Давление усилилось после андижанских событий 2005 года, в стране фактически была прекращена работа иностранных редакций, многие СМИ, включая сайт информагентства "Фергана", были заблокированы, и доступ к ним закрыт до сих пор.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - fergananews.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1535432280
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