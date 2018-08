В Сирии уродливый мир лучше дальнейшей войны, - Джимми Картер

В западных политических кругах все еще слышны голоса, требующие полной передачи власти правительством Асада. Но на данный момент лучше было бы проверить, сможет ли сирийское правительство встать на путь, способный положить конец войне, пишет в статье для The New York Times бывший президент США Джимми Картер.



"Западные страны, в том числе Соединенные Штаты, должны постепенно восстановить отношения с сирийскими властями. Они могут начать с открытия своих посольств в Сирии, поскольку отсутствие западных дипломатов в Дамаске обернулось упущенными возможностями. Западу следует также отказаться от такой цели, как смена режима, и умерить ожидания от демократического перехода в Сирии в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Основное же внимание следует уделять терпеливому строительству демократии", - полагает Картер.



От Дамаска в обмен следует потребовать реформ, хотя запросы Запада должны оставаться умеренными. "Кроме того, Запад должен быть готов внести свой вклад в восстановление Сирии, возможно, выборочно по отраслям. Гуманитарная помощь сама по себе будет оставаться бездонной ямой, пока предприимчивые сирийцы не смогут возродить экономику страны и создать рабочие места, особенно для молодежи", - отмечает политик.



"Экономику Сирии невозможно возродить, пока страна остается под санкциями, вредящими рядовым гражданам. Снятие санкций будет иметь определяющее значение для решения серьезных проблем с реконструкцией, безработицей и возрождением экономики. В противном случае поколение сирийских детей, которые в ближайшие годы достигнут совершеннолетия, и незанятые молодые люди двадцати лет будут подвержены влиянию вербовщиков повстанцев и экстремистов и в следующем десятилетии могут возобновить войну", - подчеркивает Картер.



Все заинтересованные стороны должны участвовать в политическом процессе для прекращения войны, настаивает автор статьи. Подрыв женевского процесса Сирией или безразличием Европы приведет лишь к еще большей нестабильности и страданиям.



Следует рассмотреть вопрос и с другими движущими силами конфликта. Правительство Асада с помощью России и Ирана восстановило контроль над большинством территорий, уступленных разношерстным силам повстанцев. Тем не менее, значительная часть Сирии остается неподконтрольной властям.



В июле делегация курдов встречалась с правительством Сирии для переговоров о дальнейшей де-факто курдской автономии, что Картер называет конструктивным развитием ситуации. По его словам, следует поощрять проведение большего числа таких переговоров.



Он пишет: "Оппозиция, сосредоточенная в провинции Идлиб, также должна изучить, какие возможности предлагает политический диалог. Продолжать борьбу было бы бесполезно. В то же время определение судьбы территории, оккупированной Турцией на северо-западе Сирии, потребует международного вмешательства".



"Многие сирийцы пришли к выводу, что почти любой мир, даже несовершенный или уродливый, лучше непрекращающегося насилия. Альтернатива - это несостоявшееся государство в сердце Ближнего Востока на десятилетия вперед", - заключает Картер.



