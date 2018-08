Трамп, Маккейн и упадок "либерального миропорядка", - Ишан Тхарур

Ишан Тхарур | The Washington Post



Когда на днях американский сенатор Джон Маккейн скончался, некоторые, восхваляя покойного, заявили, что его нравственные убеждения, бескорыстный патриотизм и вера в порядочность резко контрастируют с привычками и инстинктами Дональда Трампа, нынешнего президента США, отмечает обозреватель The Washington Post Ишан Тхарур.



"Когда вашингтонский истеблишмент скорбел по Маккейну, стало ясно, что это траур не только по конкретному человеку, но и по упадку мира, олицетворением которого Маккейн, по-видимому, был. Как представляется, глобалистская концепция, за которую ратовал Маккейн, далеко отступила с занятых позиций. Трамп после прихода к власти систематически подтачивает трансатлантический альянс, и теперь в Европе официальные лица призывают строить будущее без привязки к ненадежному Вашингтону", - говорится в статье.



"В ситуации, когда социальное неравенство возрастает, жители стран по обе стороны Атлантики все более скептически оценивают плюсы неограниченной свободной торговли и открытых рынков - главных столпов мировоззрения Маккейна. Наблюдается также широкая апатия в отношении к общечеловеческим ценностям, которые проповедовал аризонский сенатор", - отмечает автор.



По мнению Тхарура, последние два года термины "либеральный порядок" или "международный порядок" на страницах The Washington Post - обозначение всего, что, по-видимому, претит Трампу.



"Но аналитики как правых, так и левых убеждений утверждают, что эта расплывчатость обычно отвлекает внимание от резонной критики политического статус-кво на Западе. Она не оспаривает логику времен холодной войны, которая призывает к присутствию американских военных на всей планете и экономическому порядку под господством США; она, действуя во имя легкомысленного космополитизма, преуменьшает то, как глобализация становилась причиной финансовых кризисов и осложнила жизнь малоимущим трудящимся во многих странах", - отмечает автор.



Тхарур пишет: "В случае Маккейна его приверженность "либеральному миропорядку" в конечном итоге опиралась на веру в исключительность и, следовательно, гегемонию Америки. О том, что он поддержал кровавые злополучные войны - особенно вторжение в Ирак в 2003 году - и ратовал за новые вмешательства на Ближнем Востоке, будут помнить, возможно, когда мы давно забудем его борьбу за права человека. А то, что в 2008 году Маккейн выбрал Сару Пейлин в качестве кандидата в вице-президенты, стало прообразом политики нетерпимости и ультранационализма, которая стимулировала взлет Трампа и атаку на "либеральные" нормы, которые Маккейн, как он сам утверждал, поддерживал".



Профессор Колумбийского университета Стивен Вертхайм в своей недавней статье ссылается на соцопросы, согласно которым молодые американцы не столь привержены принципам исключительности Америки и не столь заинтересованы в глобальном военном превосходстве США. Тхарур комментирует: "Если в ближайшие годы такой подход возобладает, смерть Маккейна станет концом эпохи в том смысле, который пока не признают его друзья и союзники".



