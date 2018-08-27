"КазМунайГаз" собралась выйти на IPO

10:43 28.08.2018 Мынбаев доложил президенту, что "КазМунайГаз" готов к выходу на IPO

Глава государства был проинформирован об основных итогах деятельности национальной компании.



Состоялась встреча Нурсултана Назарбаева с председателем правления АО НК "КазМунайГаз" Сауатом Мынбаевым, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт президента РК.



Как отмечается в сообщении, в ходе встречи глава государства был проинформирован об основных итогах деятельности национальной компании за первое полугодие и планах на ближайшую перспективу.



Нурсултан Назарбаев отметил, что АО "КазМунайГаз" является одним из крупных производственных холдингов Казахстана, который представлен во всех нефтегазовых проектах, и подчеркнул необходимость использования потенциала компании для дальнейшего развития энергетического сектора.

"На сегодняшний день "КазМунайГаз" достиг определенного уровня развития и находится на этапе трансформации, что включает оптимизацию структуры, цифровизацию технологических процессов и подготовку к выходу на IPO", - сказал президент Казахстана.



Сауат Мынбаев также доложил главе государства о ситуации на нефтяных рынках в контексте влияния мировых цен на энергоресурсы на формирование прибыли компании.



По итогам встречи Нурсултан Назарбаев дал ряд конкретных поручений. Источник - zakon.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1535442180

