Госслужащим Узбекистана сделали субботу - рабочим днем. Мирзиеев повелел

12:47 28.08.2018 Государственные служащие Узбекистана отныне будут работать до 17:00 в субботу, а по воскресеньям отдыхать. Об этом на собрании в понедельник заявил президент Шавкат Мирзиеев, сообщили "Газете.uz" источники в правительстве.



Весной 2017 года глава государства объявил "чрезвычайное положение" для руководящего состава республики с усиленным режимом работы. Жители Ташкента и других городов Узбекистана сообщали, что свет в окнах госучреждений не гаснет до полуночи.



Как сообщил источник в правительстве, на совещании с участием руководителей министерств и ведомств президент сказал, что работники государственных органов воскресенья должны проводить с семьями.



"Теперь в субботу работа будет длиться до 17:00, а воскресенье - выходной день. Президент сказал, чтобы мы уделяли внимание семьям. В то же время он подчеркнул, что в рабочее время госслужащие должны справляться со всеми возложенными на них функциональными обязанностями качественно и эффективно", - сказал собеседник "Газеты.uz".



Шавкат Мирзиеев поручил сократить количество и длительность собраний в госорганах, а также прекратить сбор ненужных отчетов и информации. Ранее об этом распорядился премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

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