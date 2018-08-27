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В лукошко. Путин собирает грибки в Туве
12:56 28.08.2018

Опубликовано видео отдыха Путина в Тыве

Кадры с отдыха президента Владимира Путина в Тыве появились на сайте Кремля.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что Путин по пути в Кемерово сделал остановку в Тыве. По его словам, президент остановился там на несколько дней. Президент был в одежде цвета хаки. На нем была майка "Армия России".

Судя по фотографиям, вместе с министром обороны Сергеем Шойгу он собирал грибы. На нескольких фотографиях видно, как президент совершает прогулку на катере.

Помимо Шойгу, компанию главе государства составили директор ФСБ Александр Бортников, а также руководитель Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев и глава Тувы Шолбан Кара-оол.

Это не первая поездка президента на отдых в Тыву. В августе прошлого года он сделал двухдневную остановку в Сибири, где занимался подводной охотой и рыбалкой. Как сообщал Песков, Путин два часа "гонялся за щукой" в горном озере. Президента тогда сопровождали Шойгу, глава Тывы Шолбан Кара-оол и глава Хакасии Виктор Зимин.

В 2013 году на рыбалке в Тыве Путину удалось поймать на блесну, которую ему дал местный егерь, 21-килограммовую щуку. Таким образом, глава государства установил свой собственный рекорд.

"Да, я знаю, что это рыбаков и любителей (рыбалки. - Прим. ред.) беспокоит. Читал это и в интернете видел. Честно говорю, при мне измеряли: было 20 килограммов. Хотя многие считают, что она маловата была, на 20 килограммов не тянет, но тем не менее - то, что я видел", - рассказал Путин, отвечая на вопрос о своем самом большом улове в ходе "прямой линии", которая состоялась 15 июня.


Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1535450160
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