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Госдолг Казахстана увеличился и составил почти 15 триллионов тенгеГосдолг Казахстана увеличился и составил почти 15 триллионов тенге
12:58 28.08.2018

Казахстан наращивает долги: госдолг страны увеличился на 22% год-к-году и составил почти 15 триллионов тенгеНа обслуживание госдолга за первое полугодие 2018 направили около 250 миллиардов тенге

Совокупный госдолг Казахстана по итогам июня 2018 года составил 14,8 трлн тг - это на 21,9% больше, чем годом ранее (было 12,1 трлн тг).

Госдолг страны состоит из государственного долга - 14,2 трлн тг (прирост - 20%), гарантированного государством долга - 523 млрд тг (прирост - в 2,2 раза) и внутреннего долга по поручительствам государства - 37,8 млрд тг (без изменений).

Главным фактором роста госдолга стал внутренний долг правительства РК (удельный вес - 39,1%). За год он увеличился на 30,6%, с 4,4 до 5,8 трлн тг. Внешний долг вырос на 4,7%, или 210 млрд тг.

В динамике последних 5 лет госдолг увеличился почти в 4 раза, с 4 до 14,8 трлн тг. В среднем объем долга растет год-к-году на 28,8%.

На обслуживание долга из госбюджета за первое полугодие 2018 было выделено 248,7 млрд тг, что на 13,3% (29,2 млрд тг) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В то же время общие расходы госбюджета по всем направлениям увеличились на 9,6% или 449,1 млрд тг. Доля расходов, предназначенная для обслуживания долга, составила 4,9% (годом ранее - 4,7%).

За последние 5 лет по итогам двух кварталов, расходы на обслуживание госдолга выросли вслед за самой задолженностью в 3 раза (162,3 млрд тг), c 86,4 до 248,7 млрд тг.

Источник - finprom.kz
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