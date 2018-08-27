Военнослужащий рос-авиабазы Кант в Киргизии задавил мать с ребенком

13:00 28.08.2018 Военнослужащий авиабазы "Кант" сбил на машине мать с ребенком. Женщина умерла



В селе Лебединовка Чуйской области военнослужащий авиабазы ОДКБ "Кант" сбил на машине женщину с ребенком. Об этом 24.kg сообщили в УОБДД области.



ДТП произошло 27 августа примерно в 00.30.



"Мужчина двигался на автомобиле Hundai Tucson и совершил наезд на женщину с ребенком. Трехлетний мальчик госпитализирован в тяжелом состоянии, а его мама скончалась по дороге в больницу", - сообщили в УОБДД.



Аида ДЖУМАШОВА Источник - 24.kg

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