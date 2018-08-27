Казпремьер Сагинтаев решил заняться "формализацией самозанятых"

13:03 28.08.2018 Сагинтаев поручил продолжить работу по присвоению статуса самозанятым



Акимам следует активизировать работу в данном направлении.



На заседании правительства РК премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев поручил профильному ведомству и регионам продолжить работу по формализации самозанятого населения, передает корреспондент Zakon.kz.



"Работу нужно продолжать. По отдельным регионам есть отставание. Акимам следует активизировать работу в данном направлении. Особенно хочется обратить внимание на следующее. Прошу продолжить Минтруда эту работу совместно с министерством информации и коммуникаций", - сказал он.



В то же время министр труда и социальной защиты населения РК Мадина Абылкасымова сообщила, что 55% из оставшихся неактуализированных лиц по стране сконцентрировано в пяти регионах.



"Это Туркестанская область - 15%, Алматинская область - 15%, Алматы - 9%, Восточно-Казахстанская и Жамбылская области - по 8%. В рамках Дорожной карты по актуализации статуса граждан безработные и неформально занятые граждане активно вовлекаются в меры содействия продуктивной занятости. На сегодня в меры продуктивной занятости из числа целевой группы населения вовлечено 92,7 тысячи человек", - пояснила она.



По ее словам, активная работа по вовлечению в продуктивную занятость из целевой группы наблюдается в Карагандинской, Павлодарской и Актюбинской областях.



Регионы с показателями ниже среднего по стране - это Атырауская область, Шымкент и Алматы.



"В первом квартале текущего года на центральном и местном уровнях принят ряд мер системного характера, позволивших повысить эффективность работы. Так, в целях максимального охвата, упрощения и обеспечения удобства для граждан были разработаны и внедрены новые каналы актуализации через портал электронного правительства, Центры обслуживания населения и колл-центры. Созданы горячие линии в каждом регионе, куда работающие граждане могут сообщать о фактах принуждения к работе без трудовых договоров и оплате "в конвертах" со стороны работодателей", - проинформировала глава Минтруда.



Внедрены новые алгоритмы работы для региональных штабов в разрезе по каждой категории населения.



"По итогам работы за второй квартал текущего года, на основе анализа выявленных проблем межведомственной комиссией по вопросам формализации одобрен ряд новых подходов по актуализации статусов граждан. Учтены все предложения региональных штабов по формализации. Во-первых, имеющиеся крупные категории неактуализированных лиц были разбиты на подкатегории и внедрены новые статусы актуализированных лиц в информационной базе данных, такие как: занятые в ЛПХ, домохозяйки, получатели АСП, лица, осуществляющие уход за ребенком до 3-х лет, беременные женщины, работающие по договору ГПХ, работающие в иностранных предприятиях, работающие на дому, трудовые мигранты, военнослужащие срочной службы, школьники старше 18 лет и другие", - уточнила М. Абылкасымова.



По ее мнению, это позволило перейти от широкого понятия самозанятого и неформально занятого населения к более точному и адресному определению целевых групп населения, более эффективно определить необходимые меры поддержки для каждой конкретной категории граждан.



"Во-вторых, разработаны детальные планы мероприятий по формализации 4-х наиболее крупных категорий неактуализированных лиц, нуждающихся в формализации или оказании мер государственной поддержки. В целом оставшиеся 4 основные категории граждан с неактуализированными статусами - это наемные работники, работающие без трудовых договоров, самозанятые на индивидуальной основе, занятые на личном подсобном хозяйстве и незарегистрированные безработные", - отметила министр.



В частности, по ее данным, по наемным работникам в рамках детального плана проводится дальнейшая активная работа по успешно зарекомендовавшей себя акции "Заключи трудовой договор". По результатам данной акции более 7,5 тысяч работодателей легализовали трудовые отношения со своими работниками путем заключения с ними более 30 тысяч трудовых договоров.



"По самостоятельно занятым, нуждающимся в поддержке, осуществляются меры содействия занятости с установлением конкретных целевых показателей и постоянным мониторингом. По занятым на личном подсобном хозяйстве совместно с министерством сельского хозяйства определено количество работающих в ЛПХ в разбивке по районам и разработаны системные меры по формализации и трудоустройству по нескольким направлениям государственной программы АПК - микрокредитование, легализация, развитие сельхозкооперации", - перечислила она.



В то же время по безработным разработаны детальные планы местных исполнительных органов по регистрации в качестве безработного и оказания мер содействия занятости - краткосрочные курсы, микрокредитование трудоустройство, назначения соцпособий.



"Кроме того, принимаются меры законодательного характера по учету и формализации населения. Разработан и внесен в правительство проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам формализации занятости населения". Законопроект согласован с госорганами и Администрацией Президента, прошел общественное обсуждение. Сегодня на заседании правительства планируется рассмотрение этого законопроекта", - указала глава ведомства.



В рамках законопроекта предлагается ряд мер.



"Первое, системные меры по легализации деятельности неформально занятых путем внедрения нового режима Единого совокупного платежа. Второе, единое определение "занятое лицо" и "независимый работник", а также категорий, относящихся к занятому населению. Третье, унификация категорий плательщиков в законах о социальном страховании, обязательном социальном медицинском страховании и пенсионном обеспечении", - заключила М. Абылкасымова.



Ксения Давыдова, Астана Источник - Zakon.kz

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