Кыргызстанцы с необычными именами: Полковник Усонов из Оша назвал сына - Путин

13:07 28.08.2018 Turmush продолжает публиковать материалы о гражданах Кыргызстана с интересными именами. Историки и санжырачы считают, что будущее ребенка имеет тесную связь с именем, которым его нарекут при рождении.



В городе Ош проживает семья 61-летнего Полковника Усонова. В комментарии Turmush он рассказал, что многие граждане, впервые услышав сочетание слов "полковник Усонов", начинают предполагать, что мужчина имеет такое воинское звание в связи со службой в Вооруженных силах.



Отец Полковника занимался пчеловодством и продавал мед. "Во время войны отец отправился на фронт рядовым военнослужащим и проходил службу в составе Панфиловской дивизии. Это была большая честь для отца - служить под началом такого именитого генерала Панфилова. Будучи на фронте он восхищался разными людьми, которые были командирами, имели воинское звание полковника. Это настолько вдохновило отца, что он решил давать своим детям имена в честь воинских званий. До того, как отец отправился на фронт, мама родила девять детей, но только четверо из нас выжили. До возвращения отца с войны братьев звали Акуном, Искендером. После родились еще дети - в итоге нас стало 6 братьев и одна сестра. Самого старшего сына отец назвал Капитаном, потом Лейтенант, Полковник, Генерал Панфилов, Майор. Среди нас был один высокий и крупный брат, которого отец решил назвать Семетеем. Младшую сестру звали Пазилат, но все мы назвали ее Сержантом, чтобы так сказать она не отставала от нас и была простым рядовым", - рассказывает Полковник Усонов.



Брат Полковника - Генерал Панфилов умер в возрасте четырех лет. "Тогда мама сказала, что не нужно было называть ребенка в честь человека, которого уже нет в живых. Службу в рядах Советской армии я проходил в городах Кордай и Алматы Казахстана, затем в Вене и даже на Кавказе. Когда все военнослужащие стояли в строю и капитан проводил перекличку в армии, то каждый раз, когда очередь доходила до меня и он произносил мое имя, то думал, что ошибся и пытался перечитать. Некоторые новобранцы приветствовали со словами: "Товарищ полковник". Бывали дни, когда ходили попить пиво и встречали старших. На их вопрос, как меня зовут, всегда просто отвечал Конурбай [китайский хан]", - сообщил он.



Полковник вспоминает, как в возрасте 2 лет его дочь заболела желтухой и ее положили в больницу. "Тогда работал руководителем двух крупных магазинов в Облкоме. Когда приезжал на служебном автомобиле Облкома в больницу, то все медсестры выстраивались и держали на руках мою дочку. Наверное, потому что фамилия у дочери была Полковникова, да и к жене они относились с уважением. В советские времена звание "полковника" имело весомое значение", - рассказал он.



У кыргызов есть такая народная примета, что детей, родившихся в дороге, обычно называют Жолчу. Одного из своих сыновей Полковник Усонов назвал Путиным, несмотря на то, что он родился в дороге. Но в связи с тем, что постоянно возникали какие-то проблемы с документами, после окончания школы мальчику сменили имя - с Путина на Аската. "Младший сын родился по дороге в Узген. Не долго думая, решил назвать его Путиным. В школе он был Путин Полковников. Но были проблемы с архивными документами и нам пришлось сменить имя. Но дома все еще продолжаем называть его Путин", - говорит Полковник.



Вместе с супругой Усонов воспитал 8 детей - 6 дочерей и 2 сына. "Сейчас уже на пенсии. Поступали предложения на работу. Но мне не хочется ради 2-3 тыс. сомов работать под руководством молодых ребят. Вместо этого лучше обложу "данью" каждого своего ребенка по 100 сомов в день и будет у меня 800 сомов дохода в день. В доме у нас строгая дисциплина. Детям всегда говорю, что в их счастливом будущем немаловажную роль сыграли родители", - рассказал Полковник.



Его отец - Мамы чон ата скончался в 1950 году. "Все участники Великой Отечественной войны - герои. Даже просто участвовать в войне, которая длилась целых 5 лет, уже героизм. Каждый год призываю своих односельчан участвовать в шествии "Бессмертный полк". Даже простой повар, работавший в те годы, на фронте, внес свой большой вклад в Великую Победу. Наши имена - подарок наших отцов и дедов, выигравших войну", - говорит Усонов.



Впервые об этой семье Turmush писал еще в апреле 2015 года. Тогда Полковник Усонов рассказывал, в его семье продолжилась традиция называть мальчиков необычными именами. "Когда моя супруга была беременна вторым ребенком, мальчиком, мы находились в селе на жайлоо, так как природа и свежий воздух полезны будущей матери. Внезапно у нее начались роды и мы поехали в ближайший медицинский пункт. Не доезжая до него, супруга родила мне сына. И как это водится в кыргызских семьях, я назвал мальчика Жолчу. В ЗАГСе мне предложили написать имя сына на русский язык и получилось "В пути". Получилось имя "Путин" [Полковник уулу Путин]. Сын учился в местной школе, после средней школы он поступил в Суворовское училище в России. До поступления пришлось срочно менять паспорт сыну и менять имя, так как к этому времени президентом РФ стал В.В. Путин. Мои знакомые и родственники опасались, что у парня будут проблемы", - говорил отец семейства.



По словам дочери Айпери, необычная фамилия позволяет ей быть всегда в центре внимания. В тот год она оканчивала один из колледжей по специальности "дизайнер одежды". "На учебе, когда идет перекличка студентов, когда доходят до моей фамилии, всегда останавливаются и переспрашивают, действительно ли у меня фамилия Полковник. Я с гордостью отвечаю, что да, действительно, моего отца зовут Полковник и у меня такая фамилия. Я горжусь всей своей семьей, она у нас большая, много дядей и тетушек и все они за счет необычных имен имеют интересную судьбу", - сообщила она. Источник - Turmush

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