Китай подвинет Америку в господстве над мировым океаном

13:18 28.08.2018 Флот Поднебесной вошел в "клуб авианосцев"



Виктор Сокирко



Гордость ВМС НОАК (эта аббревиатура расшифровывает Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая), первый китайский авианосец собственного производства Туре 001А, намедни вышел в открытое море во второе тестовое плавание для проведения испытаний. Сообщается, что он покинул порт города Далянь, предположительно из Люйшуня, либо из его окрестностей. Географические подробности в данном случае не случайны. Далянь одно время был известен как город Дальний, основанный русскими в 1898 году, а Люйшунь - бывший Порт-Артур. Есть "национальная привязочка" и к самому авианосцу - при ближнем рассмотрении это все тот же модернизированный проект 1143.6 "Кречет", проектную документацию на который китайцы выкупили в 90-е годы у Невского проектного конструкторского бюро.



В общем, гордиться за китайские авианосцы могут и российские, а скорее советские, конструкторы военно-морских кораблей такого класса. Тем более, что и первый авианосец в КНР, Ляонин, появился из недостроенного корабля того же класса, который был продан им Украиной (недостроенный авианесущий крейсер "Варяг"), получившей корпус в наследство при разделе Советского Союза. И, скажем, если бы Китай смог выкупить документацию на американский авианосец "Энтерпрайз" (в самих США к его строительству еще не приступили), то в Поднебесной он бы быстро стал его качественной копией.



Новый китайский авианосец, который действительно полностью построен на национальных верфях, пока не имеет оригинального названия и именуется как Туре 001А, хотя изначально предполагалось назвать его Шаньдун. Неофициальное название ??? (в иероглифах взято из открытых источников) звучит как "пипися", буквально - "рак-богомол". И если первый китайский авианосец Ляонин, вошедший в состав ВМС НОАК в сентябре 2012 года, используется в большей степени как учебный корабль, то нынешний будет предназначен для реальной боевой службы в просторах Мирового океана и соберет вокруг себя авианосное крыло, способное к выполнению крупномасштабных операций на море.



Несмотря на то, что китайский "пипися" по своей конструкции в значительной степени повторяет проект 1143 (к нему относится и российский авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"), корабль имеет свою модификацию и усовершенствования. Он оборудован улучшенным радаром, может переносить больше боеприпасов и топлива, на борту несет больше самолетов (палубные истребители Shenyang J-15) и вертолетов - около 30?40 единиц. Параметры классические для подобного проекта - водоизмещение 31?900 тонн (стандартное, полное более 40?000 т.), длина 273 метра, ширина полетной палубы 51 метр, котло-турбинная установка позволяет развивать скорость до 30 узлов при мощности 180?000 л.с., экипаж до 1300 человек, автономность плавания 45 суток.



Китай, как морская держава, активно стремится к господству в Мировом океане. Вот что можно было услышать о флоте КНР еще пару десятков лет назад? На обывательском уровне он представлялся рыболовными джонками или устаревшими катерами еще советского производства. На сегодняшний день все кардинально изменилось - военно-морской флот Китая насчитывает в своем составе около 300 тысяч человек и образован в три крупные военно-морские группировки, в составе которых есть как надводные, так и подводные корабли, авиация и подразделения береговой охраны, плюс морская пехота. Теперь можно говорить уже и о создании авианосной компоненте. Причем это вопрос нескольких десятков лет.



И, если скажем, история авианосцев США ведет свое начало с 1913 года ("Ленгли", потоплен в 1942 году у острова Ява), а всего было построено 69 кораблей этого класса, из которых сейчас в составе флота 11 авианосцев (заложен "Джон Ф. Кеннеди" и подписан контракт на "Энтерпрайз"), то китайский флот считается одним из молодых в мире и такими достижениями похвастать не может. Пока не может. Действующие американские авианосцы частично простаивают на самой большой в мире военно-морской базе в Норфолке по причине технических неисправностей (большей частью атомные корабли "первой волны" типа "Нимиц"), да и сама военно-морская доктрина США претерпела некие изменения. В первую очередь из-за эффективных средств поражения "плавающих аэродромов", которые есть у российской, а теперь уже и китайской армии. Авианосцы стали более уязвимыми и с их помощью поддерживать мировое господство все труднее.



Китай, как видится, распыляться силами по всему миру не собирается. Тут задачи более скромные - их нынешний уровень ограничивается тихоокеанским регионом, Океанией. Хотя вот и до Средиземного моря добрались со своей эскадрой, чем помогли России несколько остудить пыл США в отношении Сирии. И развитие авианосного флота Китай несомненно продолжит, в том числе как оружие сдерживания. Можно не сомневаться, что китайцы в ближней перспективе еще переплюнут здесь американцев если пока не по качеству, то по количеству точно.



В настоящее время в Даляне ведется строительство авианосца проекта Туре 002А. Вот этот корабль был действительно полностью спроектирован китайскими специалистами. Предполагается, что он получит атомную энергетическую установку и электромагнитную катапульту, позволяющую запускать самолет с палубы при помощи разгонной тележки. Предполагается, что этот авианосец будет построен в 2021 году, а в 2024-м его примут на вооружение. А дальше китайцы со свойственной им энергией будут клепать эти "пирожки" массово. Предполагается, что уже к 2030 году в составе ВМС НОАК будет 5?6 авианосцев и Китай станет второй после США страной в "клубе авианосцев". Источник - СвободнаяПресса

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