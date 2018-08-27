 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 28.08.2018
16:47  Минобороны Казахстана Н.Ермекбаев избран президентом Всеказахстанской Ассоциации рукопашного боя
15:00  Узбекистанка Сагдиана Хамзина стала чемпионом мира по танго (видео)
14:46  Что Таджикистан намерен делать с талибами?
13:50  Россия стала не нужна Ирану, - Заур Караев
13:28  Создан первый комикс о таджикском супер-герое Человек-Милосердие (видео)
13:24  "Узбекнефтегаз" избавится от скота, бассейна и площади Мустакиллик
13:18  Китай подвинет Америку в господстве над мировым океаном
13:13  Вторая Бурулай. Кыргызок-"невест" продолжают красть, насиловать и убивать
13:07  Кыргызстанцы с необычными именами: Полковник Усонов из Оша назвал сына - Путин
13:06  КазНацбанк отобрал лицензии у "Qazaq Banki" и "Эксимбанк Казахстан"
13:03  Казпремьер Сагинтаев решил заняться "формализацией самозанятых"
13:00  Военнослужащий рос-авиабазы Кант в Киргизии задавил мать с ребенком
12:58  Госдолг Казахстана увеличился и составил почти 15 триллионов тенге
12:56  В лукошко. Путин собирает грибки в Туве
12:49  В Ташкенте из-за лукового скандала арестованы базаркомы 11 крупных рынков
12:47  Госслужащим Узбекистана сделали субботу - рабочим днем. Мирзиеев повелел
10:43  "КазМунайГаз" собралась выйти на IPO
08:52  Трамп, Маккейн и упадок "либерального миропорядка", - Ишан Тхарур
08:50  В Сирии уродливый мир лучше дальнейшей войны, - Джимми Картер
07:58  Хоким Ташкента Артыкходжаев призвал журналистов не критиковать действия властей
07:09  Куранбаев и Султанов лишились постов госсоветников Мирзиеева. Первые назначения в новой администрации президента РУ
07:03  Молдавия приближается к исчезновению, - А.Крылов
06:59  Армия КНР совершит электромагнитный скачок. Китай будет запускать ракеты при помощи рельсотронов и волнолетов
06:54  Премьер Сагинтаев и глава Нацбанка Акишев аккумулирует на себе весь негатив в адрес Казвласти, - Д.Ашимбаев
06:52  Сирия приведена в повышенную боеготовность. США стягивают в регион носители крылатых ракет, - "Къ"
06:47  Кому нужнее российская военная база в Гюмри. Выгоден ли Еревану союз с Москвой, - А.Храмчихин
06:46  Белорусские трактора будут собирать в Узбекистане, - В.Панфилова
06:44  Россия нечаянно поддержала антииранские санкции, - А.Башкатова
00:28  Аппарат президента Узбекистана преобразован в администрацию президента. Упразднен институт госсоветников
Понедельник, 27.08.2018
21:12  Конец мифу палестинских беженцев, - А.Эскин
21:04  Библиография по истории арабской литературы, - П.Густерин
18:21  "Аркадага шохрат!". Туркмен массово сгоняют на стадионы репетировать речевки
18:02  Британский суд раскулачил сынишку экс-акима Алматы Храпунова на $0,5 млн
17:47  Украина. Под властью русофобского олигархата, - И.Друзь
17:28  Создать сверхновую Россию! Государство образца "выпуска 1991 года" морально устарело, - А.Фефелов
17:19  Приватизация войны или бандитские разборки? О "новой стратегии" Дональда Трампа в Афганистане, - Д.Седов
17:03  Популярность Путина на Западе обеспечивают три важных качества.., - Der Standard
16:56  Алматинское метро возглавил Ербол Абильдинов
16:55  Дождется ли Запад бунта олигархов против Кремля
14:22  Минобороны РФ опровергло сообщение о российском авиаударе на севере Афганистана
14:20  Иран и Сирия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны
14:15  В Казахстане возрождают суды биев. Милое очарование средневековья, - Т.Байтукенов
13:15  "Гвардейские" будни. КазГенштаб водит за нос нового министра обороны, - В.Северный
13:10  Привилегированная каста. Станут ли ею казахстанские госслужащие, - Тогжан Гани
13:09  Неразведанные просторы: Москва поможет Ливану с добычей газа и обороной
13:02  Твикс. Известный каз-нацик Айдос Сарым назначен советником министра Калетаева
08:44  Тактика США в Сирии стала исключительно антироссийской, - А.Резчиков
08:25  Еще 500.000 казахов хотят переехать из Китая в Казахстан, - Kerey.kz
07:45  В российской Уфе пытаются взыскать с "Узавтосаноат" 778 млн рублей. За "преднамеренное банкротство"
07:41  Мирзиеев лично реабилитировал опального узб-певца Карима
07:38  В афганском Нангархаре разбомблен матерый джихадист Оракзай (он же - Сад Архаби). Вместе со своим отрядом
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
"Узбекнефтегаз" избавится от скота, бассейна и площади Мустакиллик
13:24 28.08.2018

Непрофильные и неиспользуемые активы организаций, входящих в состав "Узбекнефтегаза", реализуют в частную собственность через публичные торги. Соответствующее постановление правительства Узбекистана вступило в силу 26 августа.

В документе отмечается, что такая мера принята "для укрепления и повышения финансово-экономического состояния организаций АО "Узбекнефтегаз", дальнейшего эффективного и целевого использования непрофильных и неиспользуемых активов организаций нефтегазовой отрасли".

В перечень реализуемых в частный бизнес активов вошли более 130 зданий и предприятий. Они будут проданы по рыночной стоимости.

В частности, "Узбекнефтегаз" выставит на торги птицефабрику на 30 тысяч кур-несушек, колбасный цех в Караулбазарском районе, коровник на 140 голов крупного рогатого скота в Мубарекском районе, животноводческкий комплекс на 1400 голов крупного рогатого скота и бассейн в Гузарском районе. В перечне есть цех по переработке мяса, спорткомплекс, гостиницы, поликлиника, магазины, теплица, швейный цех и другие объекты.

Ряд активов будет передан органам исполнительной власти. Так, железобетонный мост в городе Кунград получит совет министров Каракалпакстана, амфитеатр и площадь Мустакиллик в городе Карши – хокимият Кашкадарьинской области.

Если в течение трех месяцев со дня выставления на публичные торги объект не будет продан, предпринимателям дадут возможность приобрести его в рассрочку сроком до 10 лет. При этом предоплата должна составить не менее 15% от рыночной стоимости актива. В случае, если актив сдается в аренду, преимущественное право на его приобретение получает арендатор.

Ранее, в июне этого года, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев раскритиковал руководство национальной холдинговой корпорации "Узбекнефтегаз" за слабую работу по привлечению финансовых вложений в отрасль. Строгий выговор получили вице-премьер правительства, председатель правления компании Алишер Султанов и его заместитель Улугбек Саидов. "Мне нужны прямые инвестиции в данную сферу. Был назначен заместитель по вопросам инвестиций, но от него не поступило ни одного предложения. Вы понимаете, что это серьезно? Не справляетесь или не хотите выполнять обязанности? Мне не нужны лентяи", - заявил Мирзиеев.

В топливно-энергетическом и металлургическом комплексе Узбекистана на текущий год намечена реализация инвестиционных и инфраструктурных проектов на сумму 34,4 трлн сумов ($4,3 млрд). При этом 25% от указанной суммы обеспечивается государством, а 75% являются прямыми иностранными инвестициями.

Источник - Фергана
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1535451840
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  