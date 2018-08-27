"Узбекнефтегаз" избавится от скота, бассейна и площади Мустакиллик

13:24 28.08.2018 Непрофильные и неиспользуемые активы организаций, входящих в состав "Узбекнефтегаза", реализуют в частную собственность через публичные торги. Соответствующее постановление правительства Узбекистана вступило в силу 26 августа.



В документе отмечается, что такая мера принята "для укрепления и повышения финансово-экономического состояния организаций АО "Узбекнефтегаз", дальнейшего эффективного и целевого использования непрофильных и неиспользуемых активов организаций нефтегазовой отрасли".



В перечень реализуемых в частный бизнес активов вошли более 130 зданий и предприятий. Они будут проданы по рыночной стоимости.



В частности, "Узбекнефтегаз" выставит на торги птицефабрику на 30 тысяч кур-несушек, колбасный цех в Караулбазарском районе, коровник на 140 голов крупного рогатого скота в Мубарекском районе, животноводческкий комплекс на 1400 голов крупного рогатого скота и бассейн в Гузарском районе. В перечне есть цех по переработке мяса, спорткомплекс, гостиницы, поликлиника, магазины, теплица, швейный цех и другие объекты.



Ряд активов будет передан органам исполнительной власти. Так, железобетонный мост в городе Кунград получит совет министров Каракалпакстана, амфитеатр и площадь Мустакиллик в городе Карши – хокимият Кашкадарьинской области.



Если в течение трех месяцев со дня выставления на публичные торги объект не будет продан, предпринимателям дадут возможность приобрести его в рассрочку сроком до 10 лет. При этом предоплата должна составить не менее 15% от рыночной стоимости актива. В случае, если актив сдается в аренду, преимущественное право на его приобретение получает арендатор.



Ранее, в июне этого года, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев раскритиковал руководство национальной холдинговой корпорации "Узбекнефтегаз" за слабую работу по привлечению финансовых вложений в отрасль. Строгий выговор получили вице-премьер правительства, председатель правления компании Алишер Султанов и его заместитель Улугбек Саидов. "Мне нужны прямые инвестиции в данную сферу. Был назначен заместитель по вопросам инвестиций, но от него не поступило ни одного предложения. Вы понимаете, что это серьезно? Не справляетесь или не хотите выполнять обязанности? Мне не нужны лентяи", - заявил Мирзиеев.



В топливно-энергетическом и металлургическом комплексе Узбекистана на текущий год намечена реализация инвестиционных и инфраструктурных проектов на сумму 34,4 трлн сумов ($4,3 млрд). При этом 25% от указанной суммы обеспечивается государством, а 75% являются прямыми иностранными инвестициями. Источник - Фергана

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