Создан первый комикс о таджикском супер-герое Человек-Милосердие (видео)

13:28 28.08.2018 Режиссер Джайхун (Джеймс) Насими создал первого таджикского супергероя Человека-Милосердие и хочет его продать американской киностудии Marvel, специализирующейся на кино по комиксам, сообщает "Азия-плюс".



Это первый серьезный таджикский супергерой, если не брать в расчет дворника-таджика из пародийного "Кит Stupid Show". Премьера 20-минутного видеоролика пройдет 30 августа в кинотеатре "Ватан" в Душанбе. Комикс нарисовали художники Рамзан Валиев и Сангмамад Ошуров, он состоит из 82-х страниц на трех языках - английском, русском и таджикском. По словам Насими, с тех пор как он попал в Голливуд, он хотел создать супергероя-таджиком с американской историей.



Супергерой родился и приобрел сверхъестественные способности в Таджикистане, но его база находится в США. Человек-Милосердие телепатически находит тех, кто в беде, и спешит к ним на помощь. "Миссия моего супергероя заключается в оказании милосердия по всему миру", - рассказал Насими. Супергероя отличает умение сопереживать, чувствовать боль людей и живых существ и помогать им. Кроме того, он обладает целым рядом суперспособностей - умением разговаривать с животными и насекомыми, читать мысли, контролировать действия и речь своих врагов, знанием всех языков мира и так далее.









По сюжету, супергероем в комиксе Насими становится мальчик по имени Джахонгир, рожденный с аутизмом в таджикском селении. Суперспособности у него появляются после того, как он едва не утонул в бассейне. Он усыновлен после смерти бабушки американской парой, вырос в США, где стал Джахоном и сотрудником аэрокосмической корпорации и изобрел супер-робота, который спасет людей. Владелец корпорации Кэн Рихтер, вопреки контракту, военизировал робота, и тогда Человек-Милосердие начинает бороться со злом. Ему придется столкнуться с сильнейшими корпорациями в фармакологической и аэрокосмической отраслях и собственным творением.



Дебютной работой Насими стал приключенческий боевик "Непобежденный" (Unfallen), снятый в Голливуде в 2017 году, с бюджетом в $650 тыс. Фильм рассказывает о судьбе двух братьев-близнецов – Рустама и Сухроба, которых в детстве разлучила гражданская война в Таджикистане, но которые встретились годами позже на другой войне, где один является американским солдатом, а другой членом группировки "Талибана". Идея фильма, по словам режиссера, была подсказана отцом, который рассказал ему о судьбах братьев, отцов и детей, которые расстались во время гражданской войны в Таджикистане. Источник - Фергана

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