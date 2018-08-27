Россия стала не нужна Ирану, - Заур Караев

13:50 28.08.2018 Чтобы сохранить союз с персами Москве придется прогнуться и выполнить ряд условий



Заур Караев

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Каринэ Геворгян



В дипломатическом плане в Сирии больше всех преуспела Россия. Чего только стоит ее план создания зон деэскалации. Теоретически предполагалось, что в этих районах стрелять не будут, во всяком случае, стороны, подписавшие соответствующие соглашения, должны были придерживаться мира. На практике идеала достичь не удалось - мелкие и средние стычки происходили практически всегда, и далеко не в каждой из них были замешаны террористы, не допущенные к переговорам.



Тем не менее, прок от этого был большой - во-первых, большое количество боевиков на северо-западе Сирии поддерживаются Турцией, которая сама была одним из создателей зон деэскалации. Оттого Анкара приложила немало сил для того, чтобы сдерживать лояльные по отношению к себе группировки от крупных акций против Дамаска и российских военных. России же практически ничего не пришлось делать - асадовцы сами были заняты другими делами, и оппозиция в Даръа или Идлибе их до поры до времени вообще не интересовала. Так что никого сдерживать не приходилось. Зато проиранские и протурецкие группировки держались в узде. Потом же, когда назрел вопрос освобождения этих самых зон деэскалация, Сирийская арабская армия без проблем зашла в них и при помощи России зачистила. Это был триумф не только наших венных, но и дипломатов.



Помимо этого, Россия сумела выстроить такую модель поведения, что в определенной мере ее действия одобряются практически всеми иностранными участниками сирийского конфликта. Даже Соединенные Штаты Америки неоднократно отмечали вклад России в победу над Исламским государством*. Еще интересней тот момент, что, будучи союзником Ирана, Москва умудрялась тесно взаимодействовать с Израилем. Это просто немыслимо - быть другом стран, которые завтра готовы развязать между собой войну, возможно, даже ядерную (израильтяне давно обладают этим видом оружия массового поражения, а иранцы вроде бы близки к его созданию - авт.). В общем, Москва умело лавировала и добивалась успеха.



Но, похоже, этому скоро придет конец. Иранцы устали жертвовать своими интересами ради успехов России. Так на днях Сирию посетил министр обороны Ирана Амир Хатами. У него состоялись встречи с рядом крупных чиновников, ну а венцом визита стали переговоры с президентом Башаром Асадом. Вроде бы стандартная встреча - такие происходят часто, и обычно они нужны для подтверждения союзнических намерений в отношении друг друга. Однако на этот раз цель была иной.



Израильские СМИ раздобыли информацию, согласно которой в Дамаск Хатами привез не только договор о военно-техническом сотрудничестве, но и некое секретное приложение к нему. Причем Тегеран хочет, чтобы под ним подписался не только Асад, но и представители России. В общем, Иран требует, чтобы его союзники гарантировали ему содействие в защите от атак США и Израиля на его объекты в Сирии. В целом персы хотят создания некого подобия антиизраильско-антиамериканской коалиции. Если же Москва и Дамаск откажутся от этого, то персы отзовут своих стражей исламской революции, а также проиранские группировки из Сирии. Во всяком случае, эти силы точно не будут принимать участие в предстоящей операции по освобождению Идлиба.



Это пока еще не катастрофа, но последствия будут очень серьезными. Потому как России в таком случае придется полагаться исключительно на сирийские сухопутные силы, так как своих там она практически не имеет. А это уже существенно понижает шансы на быстрое освобождение забитой до упора вооруженными боевиками провинции.



Действительно ли Иран готов на такой неожиданный шаг? Российский востоковед Каринэ Геворгян, полагает, что вывод или отказ от участия в операциях иранских и проиранских сил вполне возможен, однако причиной тому, скорее, будет не один только обозначенный повод.



- Я думаю, что иранцы не будут разговаривать столь жестко. Но я думаю, что это проблема должна стать предметом переговоров. Вероятно, уже является, но подобные переговоры обычно носят закрытый характер, так что подробности сейчас почти никому неизвестны. Но в том, что иранцы могли поставить какое-то сверхжесткое условия, я сомневаюсь.



"СП": - Если они все-таки имеют такие планы, то какая у них есть возможность продавить этот проект? Угрозами вывести свои силы?



- Да, они могут не только угрожать, но могут действительно их вывести. Так что у Ирана есть весомые аргументы, которые сейчас укрепляют его позицию. Более того, это не единственная причина, по которой Тегеран может вернуть своих военных. Так, этот американский проект санкций против России, Ирана и Турции является, на мой взгляд, предтечей более серьезных шагов Вашингтона. Я думаю, что уже в сентябре возможно активное участие американцев в размораживании конфликтов на Южном Кавказе и в Средней Азии. Разумеется, это поставит как перед Ираном, так и перед Россией вопрос укрепления средств обеспечения национальной безопасности. То есть Тегерану надо будет больше сил уделять собственным границам, а также внимательно следить за тем, как бы нестабильность в соседних странах не перекинулась на него. Так что вывод иранского контингента возможен по нескольким причинам. Но резко отказываться от Сирии никто не будет, тем более на продвижение своих проектов в этой стране Иран уже потратил семь лет, если не больше. Источник - СвободнаяПресса

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