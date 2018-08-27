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Что Таджикистан намерен делать с талибами?
14:46 28.08.2018

Пока Узбекистан пытается мирно урегулировать в Афганистане вопрос с талибами, боевики, обстрелявшие граждан Таджикистана, прорвались на территорию соседней республики.

На прошлой неделе в районе Даркад провинции Тахар на севере Афганистана бойцы "Талибана"* захватили КПП "Ойхоним", убив 10 пограничников.

Увы, убийством афганских граждан боевики не ограничились. Спустя несколько дней, в субботу, 26 августа, пассажиров "Нивы", ехавшей вдоль границы в Фархорском районе Таджикистана, обстреляли из автоматического оружия, пишет Sputnik Таджикистан.

В результате атаки погибли два лесника - 53-летний Амирхон Саидов и 50-летний Давлат Сангаков. Еще один пассажир Сафархон Рахмонов получил огнестрельное ранение.
Главными подозреваемыми в нападении стали члены "Талибана" или связанные с ними наркоторговцы.

Хуже того, боевикам, обстрелявшим граждан Таджикистана, удалось прорваться на территорию республики. Сейчас вооруженную группу примерной численностью 10-12 человек ищет таджикский пограничный отряд "Хамадони".

Назад в мрачное прошлое
Агрессивные действия "Талибана", который давно не беспокоил Таджикистан подобными инцидентами на границе, связаны с изменением военно-политической обстановки внутри Афганистана.

По словам директора Центра Льва Гумилева Павла Зарифуллина, афганские правительственные войска покидают отдаленные, труднопроходимые районы и концентрируются на защите крупных городов.
И такая ситуация позволяет талибам укрепить позиции на приграничных территориях.

"За последние несколько недель десятки КПП в Тахаре были атакованы талибами. В этом месяце боевики "Талибана" уже четыре раза атаковали приграничный городок Айханум. И последняя массированная атака на афгано-таджикских рубежах была отбита военными с большим трудом", - подчеркивает Зарифуллин.

Тактические победы экстремистов на севере Афганистана, как ни странно, отчасти объясняются их же поражением в других регионах.

Вытесняемые силами США и НАТО с юго-востока, с территорий, близких к Пакистану, талибы ищут новые, привычные для себя источники дохода - контрабанду и наркотрафик, - но уже ближе к Центральной Азии.

"Таджикистан в этом смысле возвращается в 90-е, когда приграничная полоса была очень опасной. Талибы всегда интересовались приграничными провинциями и сейчас стараются захватить опорные пункты", - пояснил Sputnik специалист Центра изучения современного Афганистана Дмитрий Верхотуров.

По его мнению, если не по всей границе, то на некоторых ее участках в ближайшее время будет неспокойно.

Не стоит забывать, что "Талибан" ведет на приграничных территориях жесткую борьбу за влияние и контроль за наркотрафиком с "Исламским государством"*, под знамена которого перешло немало местных экстремистов.

Талибы против туристов
Вероятно, сейчас таджикских силовиков больше всего беспокоит то, где именно прорвался вооруженный отряд.

Если бы боевики проникли из Афганистана в горные районы страны, это не было такой проблемой. С Памира на равнинную часть республики ведет считаное число дорог, главная из которых - Памирский тракт, и оперативно перекрыть их не составляет труда.

Да и по отвесным горам сильно не полазишь, так что талибов наверняка бы быстро обнаружили и ликвидировали.

Но экстремисты вторглись в республику со стороны провинции Тахар, которая граничит с Хатлонской областью, откуда рукой подать до трех крупнейших аэропортов страны, да и укрыться в Хатлоне намного легче, чем на Памире.
Именно поэтому на поиски были отправлены пограничный отряд и еще неизвестно сколько сотрудников местной милиции и ГКНБ.

Официальный Душанбе, вероятно, немало злит то, что убийство двух человек и прорыв боевиков через границу произошли сравнительно близко к самому популярному туристическому маршруту в Таджикистане.

"На границу с Афганистаном туристы едут за острыми ощущениями. Сохранение доходности данного маршрута будет зависеть в большей степени от эффективности работы таджикской пограничной службы", - полагает Павел Зарифуллин.

Проблема в том, что раньше путешествие вдоль Пянджа было безопасным "опасным" маршрутом: туристы ехали по краю охваченного войной государства, оплота международных террористических сил, но при этом никаких серьезных инцидентов здесь не случалось десятки лет, люди возвращались домой целые и невредимые, слегка пощекотав себе нервы.
Увы, нынешний инцидент на фоне недавней террористической атаки на велотуристов серьезно угрожает турбизнесу Таджикистана, который наконец-то стал приносить в казну государства более-менее стабильный доход.

Напомним, 29 июля в Дангаринском районе Хатлонской области злоумышленники на автомобиле совершили наезд на группу иностранных туристов - граждан США, Нидерландов, Франции, Швейцарии и Германии, после чего стали добивать выживших.

В результате нападения погибли четыре человека, еще трое получили ранения разной степени тяжести.

Два этих инцидента, между которыми не прошло и месяца, рискуют подмочить репутацию Таджикистана как экзотического, необычного, недорогого и безопасного направления для туризма.

Руководство страны, объявившее 2018-й Годом туризма, сделает все, чтобы этого не допустить. И потому боевики и контрабандисты в ближайшее время должны быть готовы встретить серьезный отпор на границе.
Ведь с этого лета для Душанбе оборона рубежей - необходимая часть сохранения международного престижа и доходного бизнеса.

* террористическая организация, запрещена в России

27 авг. 18

Источник - ru.sputniknews-uz.com
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