Узбекистанка Сагдиана Хамзина стала чемпионом мира по танго (видео)

15:00 28.08.2018 Лучшие на танцполе: россияне выиграли ЧМ по танго



Пара из Москвы - Сагдиана Хамзина и Дмитрий Васин - выиграла чемпионат мира по сценическому танго в Аргентине. Россияне оказались лучшими из семисот участников соревнования, представлявших 31 страну на танцполе в Буэнос-Айресе.



Дмитрий Васин: "Мы очень рады, что у нас получилось... Я семь лет приезжаю сюда, три года с Сагдианой. И мы бы хотели пожелать вам успеха. Приезжайте на мундиаль. Верьте в себя".



Сагдиана Хамзина: "Верьте в себя, это самое важное. Верьте своему сердцу, верьте в свое танго".



Сагдиана и Дмитрий также получили приз зрительских симпатий, который им присудили по итогам голосования в интернете. Удача улыбнулась и еще одной паре из России: Дмитрий Кузнецов и Ольга Николаева заняли призовое пятое место. Чемпионат мира проходит в двух категориях - "салонное" и "сценическое" танго. Особенность последнего - техника и зрелищность акробатических движений и фигур.









Узбекские СМИ отмечают: Наша землячка Сагдиана Хамзина выпускница хореографического училища. Начала заниматься танго в 2010 в Ташкенте и уже несколько лет выступает вместе с россиянином Дмитрием Васиным. Источник - Euronews

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