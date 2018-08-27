Украина закрыла свое представительство при СНГ. Отряд не заметил потери бойца...

20:38 28.08.2018

Украина закрыла в августе свое представительство при уставных органах Содружества, сообщил сегодня журналистам председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, передает "Белта".



"За последнее время ничего нового не произошло. Единственное, мы с сожалением констатируем, что в августе Украина закрыла свое представительство при уставных органах Содружества. Контакт у нас с Украиной остается. Мы его осуществляем в Минске через посольство Украины в Беларуси. Там выделен специальный сотрудник, и ничего трагического здесь я не вижу. У нас 10 лет назад была такая ситуация, когда советник одного из посольств совмещал свою деятельность в дипмиссии и представлял интересы Украины при уставных органах СНГ при Исполкоме. Мы все надеемся, что Украина сохранит свое присутствие в Содружестве", - сказал Сергей Лебедев.



Лебедев отметил, что Украине будет направлено приглашение для участия в заседании совета глав правительств СНГ, которое пройдет в Астане 2 ноября. Он подчеркнул, что Украина не вышла из состава Содружества, она де-юре остается государством участником, поэтому мы все документы ей направляем и приглашения.



В мае 2018 года украинский президент Петр Порошенко отозвал представителей Украины из уставных органов СНГ. В этом же месяце он заявил, что его страна выйдет из заключенных в рамках СНГ договоров, которые не соответствуют национальным интересам Украины. В конце мая был опубликован соответствующий указ.