Обнародован список руководящих сотрудников новой Администрации президента Узбекистана

21:29 28.08.2018

Шавкат Мирзиеев накануне, 27 августа, подписал указ "Об образовании Администрации Президента Республики Узбекистан". Согласно документу, на базе аппарата президента образована администрация президента.



Основными задачами администрации определены содействие в реализации конституционных полномочий президента, проведение анализа состояния социально-экономического и общественно-политического развития страны, выработка предложений по основным направлениям реформ, осуществление контроля за исполнением решений президента и другое. Об этом сообщил на своей странице в Facebook Комил Алламжонов, назначенный на должность заместителя руководителя Администрации.

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Также сообщается, что ранее работавших государственных советников президента заменят советники президента.



Список руководящих сотрудников администрации президента:



Низомиддинов Зайнилобиддин Шахоббидинович - руководитель администрации президента;



Магрупов Азиз Юлдашевич - помощник президента - первый заместитель руководителя администрации;



Пайгамов Алишербек Азизович - заместитель руководителя администрации;



Алламжонов Комил Исмоилович - заместитель руководителя администрации - пресс-секретарь президента;



Султанов Хайритдин Мадриддинович - советник - спичрайтер президента;



Исмаилов Умар Сапаевич - советник президента по вопросам государственной службы и кадрового резерва;



Иноятов Рустам Расулевич - советник президента по вопросам правового сопровождения реформ и координации правоохранительной деятельности;



Худайбергенов Турсинхан Айдарович - советник президента по вопросам защиты прав граждан, контроля и координации работы с обращениями;



Абдувахитов Абдужабар Абдусаттарович - советник президента по вопросам молодежи, науки, образования, здравоохранения и спорта;



Касимов Рустам Сабирович - советник президента по вопросам взаимодействия с общественными и религиозными организациями - ректор Академии государственного управления при президенте;



Хайдаров Зилемхан - руководитель финансово-хозяйственного департамента администрации президента.



Отметим, что Зелимхан Хайдаров работал руководителем аппарата главы государства и при Исламе Каримове, и при Шавкате Мирзиееве. В списке администрации президента также фигурирует бывший глава бывшей СНБ Узбекистана Рустам Иноятов.