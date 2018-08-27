 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Крыса отгрызла часть ступни бывшему футболисту сборной Англии
00:42 29.08.2018

Бывший защитник "Тоттенхэма" и сборной Англии Гари Мэббатт рассказал, что крыса прогрызла ему ступню во время сна.

"Она проделала достаточно большую дырку в пальце, дошла до кости и съела нижнюю часть ступни", - рассказал Мэббатт.

Инцидент произошел с 57-летним футболистом во время визита в Национальный парк Крюгера в ЮАР, после чего он был вынужден вернуться домой на операцию.

"Я играл против стольких противников, а в итоге выведен из строя крысой", - приводит слова игрока "Газета.ру".

Мэббатт выступал за "Тоттенхэм" с 1982 по 1998 год и забил 27 голов в 482 матчах, выиграв Кубок УЕФА (1984 год) и Кубок Англии (1991 год).

Ранее сообщалось, что вратарь "Тоттенхэма" Уго Льорис может быть лишен капитанской повязки за вождение в нетрезвом виде. Окончательное решение по этому вопросу примут 11 сентября.

Источник - известия
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