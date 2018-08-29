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Под Папой Римским зашатался святой престол. Из-за секса
04:23 29.08.2018

Под папой римским зашатался престол
Противники понтифика вступили с ним в открытое противостояние

Новая волна скандалов, связанных с педофилией в католической церкви, затронула лично папу римского Франциска. Высокопоставленный священнослужитель Карло Мария Вигано обвинил его в сокрытии случаев сексуального насилия в американской церкви и призвал отречься от сана. Понтифик отвечать на обвинения не стал. Эксперты считают, что ставшие достоянием гласности скандалы и публичная критика главы католической церкви - не что иное, как проявление обострившейся борьбы за власть в Ватикане.

В западных СМИ события последних дней расценили как беспрецедентные: впервые за долгие годы высокопоставленные деятели традиционно закрытой католической церкви публично выясняют отношения.

26 августа дипломатический представитель Святого престола в США в 2011–2016 годах, архиепископ Карло Мария Вигано написал 11-страничное письмо, в котором обвинил папу римского Франциска в сокрытии случаев насилия в церкви. Весь мир обсуждает это событие уже несколько дней. К написанию письма, по словам господина Вигано, его подтолкнула целая серия скандалов, связанных с педофилией в католической церкви.

Например, две недели назад в США коллегия присяжных выявила в Пенсильвании более 300 католических священников, которых подозревают в педофилии. Их жертвами стали более тысячи детей, большинство из которых - мальчики. Практически во всех случаях срок давности преступления истек, однако авторы решили привлечь внимание к проблеме и на 1356 страницах подробно описали случаи насилия над детьми и подростками. Также в этом году стало известно о случаях педофилии в австралийской, чилийской и гондурасской католических церквях.

Наконец, в конце июля папа римский принял отставку американского кардинала 87-летнего Теодора Маккаррика из-за обвинений в педофилии. Этот случай особенно привлек внимание Карло Марии Вигано. Священнослужитель утверждает, что папа Франциск не менее пяти лет знал, что кардинала подозревают в сексуальном насилии, однако принял решение лишить его сана только в июле этого года. Карло Мария Вигано заявляет, что еще в 2006 году направлял высокопоставленным священнослужителям служебные записки о поведении кардинала, а в 2013 году лично сообщил папе Франциску о своих подозрениях.

В связи с этим архиепископ призвал папу римского "подать пример для кардиналов и епископов, скрывавших насилие Маккаррика и отречься от сана вместе с ними". В день публикации письма понтифик находился с официальным визитом в Ирландии, которую не обошли скандалы с домогательствами священников. В ответ на просьбу прокомментировать письмо папа римский посоветовал журналистам "прочесть документ внимательно и судить самим". "Я не скажу об этом ни слова",- объяснил понтифик, добавив, что "заявление говорит само за себя".

При этом в ходе визита во всех своих публичных речах и проповедях папа Франциск осуждал сексуальное насилие. Так, 25 августа он признался, что разделяет "боль и стыд" католиков в связи с "безобразными" случаями насилия над детьми среди духовенства и пообещал искоренить педофилию в церкви "любой ценой". В тот же день он посвятил полтора часа общению с жертвами сексуального насилия.

Как бывшего нунция заподозрили в педофилии
Завершая свой визит, во время мессы он попросил прощения за грехи католической церкви, в частности за злоупотребление властью, "сексуальные надругательства, совершенные церковными деятелями" и случаи использования подневольного труда. По оценкам Ватикана, на мессе присутствовали около 300 тыс. человек. Они отреагировали на раскаяние понтифика аплодисментами.

Обозреватель итальянского журнала L’Espresso Сандро Магистер объяснил неожиданную атаку архиепископа на понтифика тем, что консервативная часть католической церкви разочаровалась в папе Франциске. Похожие предположения высказали многие западные СМИ.

Историк-ватиканист Алексей Юдин в беседе с "Ъ" счел подобное суждение упрощением, поскольку "назвать папу Франциска однозначно либеральным невозможно". "Он человек очень традиционный, но его манера поведения для папы достаточно необычна",- поясняет эксперт, добавляя, что открытое письмо можно расценить как проявление "системного недовольства политикой папы Франциска".

Сеньор Вигано известен своей критикой папы Франциска, и главная его претензия в том, что курс действующего понтифика "вводит церковь в соблазн" и приводит ее "в состояние растерянности", продолжает эксперт. У подобного мнения немало сторонников. В частности, ряд священнослужителей не устраивает предложение папы более лояльно относиться к разводам и однополым бракам, его убежденность в том, что Европа должна принимать всех прибывающих мигрантов, его политика избавления от церковной недвижимости и перенаправления полученных денег бедным людям. В связи с этим вероятно, что цель Карло Марии Вигано - "спровоцировать ситуацию, которая может привести к отставке папы Франциска", считает Алексей Юдин.

В чем обвиняют казначея Ватикана
Обозреватель испанской газеты El Pais Хаун Ариас предположил, что за атакой могут стоять американские политики. Это в частности, экс-советник президента США Дональда Трампа Стив Бэннон, поддерживающий, по словам господина Ариаса, популистские движения в Италии, взгляды которых во многом расходятся с политикой папы. Сам Стив Бэннон ситуацию не комментировал.

Напомним, чаще всего нового папу римского выбирают, когда его предшественник умирает, но также понтифик может уйти в отставку по собственному желанию. Так в 2013 году сделал предыдущий папа Бенедикт XVI. Свое решение 85-летний понтифик объяснил состоянием здоровья. Тогда его уходу предшествовала серия скандалов, связанных со священниками-педофилами, но эксперты утверждали: это не связанные друг с другом события.

Папа Франциск, однако, не покинет пост, пока не найдет решение сложной проблемы педофилии в католической церкви, считает Алексей Юдин. "Когда вопрос, по его мнению, будет решен, он может принять решение по поводу самого себя. Но уходить в самый критический момент, который неизвестно, сколько продлится, недостойно папы",- заключает эксперт.

Екатерина Мареева
29 авг. 18

Источник - kommersant.ru
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