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Мигранты в РФ попали под "особые" суды. Депортацию приезжих теперь оформляют коллективными приговорами, - "НГ"
06:00 29.08.2018

Екатерина Трифонова
Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"
28 авг. 17

Правозащитники просят запретить "коллективные приговоры" мигрантам. Сейчас участились случаи, когда целые колонны приезжих доставляются в суд, где уже буквально через несколько минут и принимаются решения об их депортации. Порой эти дела рассматриваются и в отсутствие их фигурантов. Эксперты указали, что с такой незаконной практикой бороться трудно из-за того, что ведение судебного протокола по административным делам необязательно.

Служители Фемиды давно жалуются на возросшую нагрузку из-за большого количества дел по мигрантам. И теперь, подтвердили "НГ" правозащитники, иностранцев в суд стали приводить целыми толпами. Вынесение одинаковых постановлений, хотя и по разным правонарушениям, действительно занимает немного времени. И всего за день таких дел в одном суде может быть рассмотрено несколько десятков, а некоторые судьи выдворяют и до 100 человек в день. Уже бывали и эпизоды, когда мигрантов даже не заводят к судье в зал – готовые решения выносятся прямо в коридор.

Судя по всему, при этом судьи и не вникают в подробности тех или иных случаев, а иначе не получалось бы, что к депортации приговариваются и те, кого в ходе рейдов взяли, как говорится, за компанию. Результаты же таких судебных заседаний всегда предсказуемы – штраф до 5 тыс. руб. с последующим выдворением из страны.

Корреспондент "НГ" стал свидетелем подобного процесса в Люберецком суде. Многие мигранты, выходившие колонной из его здания, похоже, даже не понимали сути вынесенных по ним решений. Они сильно удивились, узнав от корреспондента "НГ", что их, оказывается, выдворяют из России.

Как рассказали "НГ" в комитете помощи беженцам "Гражданское содействие", показательно, что на такие процессы под различными предлогами не пускают и правозащитников. Мол, "полиция утверждает, что слушания проходят в закрытом режиме", хотя никаких оснований засекречивать процессы, разумеется, нет".

Волонтер "Гражданского содействия" Иван Геронимус описал ситуацию, когда заседание суда перенесли в другой зал, а пока он туда пытался пройти, приговоры о депортации шестерым мигрантам уже были вынесены. "Видимо, им просто выдали готовые постановления суда без какого-либо разбирательства", – предположил собеседник "НГ".

По словам адвоката Иллариона Васильева, в данном случае, конечно, отсутствует принцип индивидуализации наказания, что само по себе незаконно. Но доказать это довольно трудно: "Кодекс об административных правонарушениях давно устарел, он не соответствует сегодняшним реалиям. В том числе он не предусматривает обязательность протокола судебного заседания, а потому все эти заседания проверить невозможно".

Неправильно, естественно, и то, что подобные процессы не предусматривают обязательного участия адвокатов и стороны обвинения. Васильев считает, что речь идет о почти уголовном наказании – ведь процедура выдворения чаще всего подразумевает и заключение мигранта в специальное учреждение временного содержания иностранных граждан (СУВСИГ).

При этом для многих приезжих, отметил адвокат, решение о выдворении гораздо хуже, чем даже лишение свободы, поскольку у многих из них в России семья, работа, а на родине ничего не осталось. Кстати, ранее Конституционный суд обязал учитывать все эти условия при вынесении приговоров о депортации, но на практике это постановление не работает, подчеркнул Васильев.

И для самих адвокатов дела о депортации крайне тяжелы: "У мигранта берут подписку, что ему разъяснены права и что он знает русский язык и, следовательно, понимает все происходящее. Но люди часто жалуются, что полицейские заранее дают им на подпись какие-то "необходимые" бумаги, которые оказываются чистосердечным признанием. После этого идти на апелляцию нет смысла".

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1535511600
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