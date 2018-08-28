С Саудовской Аравией торг уместен. Смогут ли Эр-Рияд и Москва остановить новые удары по Дамаску, - Р.Мустафин

06:03 29.08.2018

Об авторе: Равиль Зиннатуллович Мустафин – журналист-международник.



28 авг. 18



В среду в Москве пройдут переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с его саудовским коллегой Аделем аль-Джубейром, прибывшим в нашу страну с рабочим визитом. Судя по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Москва рассматривает нынешнюю встречу глав внешнеполитических ведомств обеих стран как "неотъемлемую часть регулярного и доверительного политического диалога с саудовскими партнерами по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес".



Кроме того, визит Джубейра может стать важной вехой на пути подготовки визита президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию. По словам спецпредставителя главы российского государства по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел Михаила Богданова, программа его визита в настоящее время прорабатывается, а сроки будут зависеть от рабочего графика президента.



Вопросы, которые предстоит обсудить Лаврову и Джубейру, условно можно разбить на две большие группы. Первая связана с развитием двусторонних, главным образом торгово-экономических и политических отношений, вторая – с решением многочисленных проблем, в том числе кризисов и военных конфликтов. За последние несколько лет Москве и Эр-Рияду удалось сблизить свои позиции по целому ряду региональных вопросов как на политическом, так и на экономическом уровне. Тем не менее многие противоречия и разногласия еще только предстоит преодолеть.



Для Москвы, которую все сильнее обкладывают западными санкциями, сотрудничество с богатым королевством представляется делом довольно важным. За последние несколько лет объем торгового оборота между двумя странами пережил беспрецедентный рост, хотя могло быть и еще лучше. По результатам 2017 года показатель товарооборота вырос почти в два раза по сравнению с 2016-м и составил более 915 млн долл. За первые четыре месяца этого года товарооборот увеличился еще на 76,4%, достигнув 293 млн долл.



Как отмечают в нашем МИДе, срабатывают договоренности, достигнутые по итогам визита в Россию короля Саудовской Аравии Сальмана в октябре прошлого года. Именно они дали мощный импульс работе совместной межправительственной российско-саудовской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, а также взаимодействию по линии Российского фонда прямых инвестиций и Публичного инвестиционного фонда Саудовской Аравии. Не менее важным представляется для обеих стран и сотрудничество на мировом рынке углеводородов.



Для Саудовской Аравии, которая находится в довольно трудных, если не сказать, тупиковых ситуациях по большинству из важных для нее проблем, начиная с кризиса в Йемене и заканчивая Катаром, поддержка или помощь Москвы приобретет все большее значение. Четвертый год продолжается война в Йемене, но, несмотря на медленное вытеснение хуситов из крупных населенных пунктов и занимаемых позиций, близкого окончания войны не предвидится. Эр-Рияд уверен, что без участия России урегулирование в Йемене невозможно.



Вероятно, Москва и Эр-Рияд сумели достичь определенной договоренности по более важному для России сирийскому и менее важному йеменскому конфликтам. Судя по ряду шагов, предпринятых в последнее время Россией, Москва все чаще встает на сторону Эр-Рияда. В чем это проявляется? Об этом свидетельствует и весьма сдержанная в последнее время реакция нашей страны на авиаудары саудовской коалиции по больницам, госпиталям, школам в Йемене, в результате которых гибнет мирное население, в том числе женщины, старики, дети, и довольно неуклюжая попытка Москвы прикрыть саудовцев от атак канадских правозащитников.



Понятно, что последние зачастую действуют как обычные лицемеры, но если уж кого и защищать от них, то никак не саудовцев. Так это или нет, пока сказать трудно, но исключать возможности такого торга, при котором мы закрываем глаза на саудовские проделки в Йемене, а они в ответ не препятствуют нашим планам или даже в чем-то помогают нам в Сирии, по-моему, нельзя.



Впрочем, даже если представить себе, что Москве и Эр-Рияду удалось в чем-то договориться по Сирии, их соглашения скорее всего будут стерты новым поворотом в развитии событий, точнее, подготовкой нового удара против Дамаска, которым угрожают США и их союзники. Об этом на днях в Женеве сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон секретарю российского Совбеза Николаю Патрушеву. У американцев якобы есть достоверная информация, что сирийская армия готовится применить химоружие для освобождения территорий, которые контролируют боевики, на что США могут ответить "еще более мощным ударом".



Одним словом, снова разыгрывается дешевый фарс с белыми касками, обливанием людей холодной водой, после чего бомбят и обстреливают ракетами позиции армии Асада. И это притом, что о готовящейся боевиками оппозиции провокации первыми сообщили российские военные.