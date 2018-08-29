В президенте Ирана ищут виновного. Хасан Роухани балансирует на грани импичмента, - "Къ"

06:07 29.08.2018

Призывы президента Ирана Хасана Роухани (второй слева) к единству на депутатов не подействовали - они по-прежнему добиваются его смещения



Президент Ирана Хасан Роухани не смог убедить парламент, что работа правительства по преодолению экономического кризиса, спровоцированного американскими санкциями, эффективна. Президент отчитывался перед депутатами Меджлиса уже после того, как те отправили в отставку двух министров экономического блока. Теперь в парламенте обсуждают импичмент президенту. Ответы Хасана Роухани, не принятые депутатами, рассмотрит суд.



Вчера президент Ирана Хасан Роухани впервые был вынужден отчитываться перед парламентом страны (Меджлисом) о работе правительства. С декабря в иранских городах не стихают протесты, вызванные ростом цен и безработицей. Ситуация резко обострилась после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и последовавшего вслед за этим возвращения американских санкций в отношении Ирана. При этом Вашингтон намерен ужесточать санкции, надеясь или на сговорчивость режима аятолл, или на его падение.



С мая курс иранского риала упал почти вдвое и к началу августа достиг на черном рынке 120 тыс. за доллар. В прошлом месяце Хасан Роухани был вынужден сменить главу Центробанка, а в августе парламентарии настояли на отставке двух членов кабинета - министра экономики и финансов Масуда Карбасиана и министра труда, социального обеспечения и по делам кооперативов Али Рабийи. При этом в парламенте шли бурные дебаты, стоит ли менять министров, не меняя президента. Так, депутат Элиас Хазрати подчеркнул, что отставка министра экономики произошла только потому, что парламент не может в настоящий момент дотянуться до президента и вице-президентов.



Единственное, что смогли сделать депутаты,- вызвать Хасана Роухани в парламент. В конце июля ему дали месяц, чтобы подготовить ответ на пять вопросов: почему правительство ничего не делает для прекращения контрабанды, в чем причины падения иранского риала, экономического спада и роста безработицы, а также почему у иранских банков есть только ограниченный доступ к международным финансовым сервисам.



Выступая вчера в парламенте, Хасан Роухани пообещал, что Иран решит все проблемы, возникшие из-за американских санкций. "Мы не боимся Америки или экономических проблем. Мы преодолеем все трудности",- сказал он, отметив, что Тегеран "продемонстрирует настроенным против Ирана чиновникам в Белом доме" безрезультатность налагаемых ими санкций. В то же время он подчеркнул, что жесткий курс президента США в отношении Ирана был вдохновлен зимними протестами в иранских городах, а также добавил, что проблемы в стране во многом связаны не с деятельностью правительства, а с завышенными ожиданиями населения, которое надеялось, что подписание СВПД приведет к росту экономики. При этом Хасан Роухани отметил, что иранскому народу важно видеть единство среди руководства страны. "Вы можете говорить о безработице, иностранной валюте, спаде и контрабанде. Я думаю, что проблема во взглядах людей на будущее... Люди не боятся США, они боятся наших разногласий. Если они увидят, что мы объединены, они поверят, что проблемы будут решены",- сказал президент.



Однако его слова не убедили парламентариев. Они приняли ответ только по одному из пяти вопросов, согласившись, что правительство не может повлиять на международные санкции в отношении иранских банков. Теперь, согласно иранскому законодательству, ответы президента, которые не удовлетворили парламентариев, будут переданы на рассмотрение суда по рассмотрению дел гражданских служащих. Впрочем, что бы ни делали депутаты, президент останется на своем посту, пока его поддерживает руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. А тот еще в середине августа отметил, что отставка президента и правительства "будет играть на руку врагам".



"Депутаты Меджлиса ищут виноватого, чтобы отчитаться перед избирателями. Но всем знакомым с иранской политической системой понятно, что смена фигуры президента не приведет к решению проблем в экономике",- сказала "Ъ" научный сотрудник НИУ "Высшая школа экономики" Юлия Свешникова. По ее словам, Иран находится на грани экономического коллапса, население страны доведено до предела: нет денег, нет работы. Согласно неофициальным данным, уровень безработицы свыше 30%, а не 11%, как утверждают власти. Эксперт отметила, что стране нужны серьезные структурные реформы, при этом некоторые в консервативных кругах, реально влияющих на жизнь страны, не понимают масштаба катастрофы и думают, что все обойдется, как и раньше. В то же время она подчеркнула, что "пока трудно сказать, сбудутся ли мечты Трампа о революции в Иране". "Сейчас на улицы выходят те, кому уже нечего терять. Средний класс пока думает о бегстве из страны. Но, как говорят в Иране, если завтра не будет хлеба, будет революция",- сказал она.



Марианна Беленькая

29 авг. 18