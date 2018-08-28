Вашингтон укрепляет российско-китайскую ось, - Le Figaro

06:28 29.08.2018

28 августа 2018 г.

Рено Жирар | Le Figaro



Ухудшая свои отношения с Москвой и Пекином, Дональд Трамп рискует увидеть, как две державы вновь станут теми союзниками, какими они были в течение десятилетия с 1950 по 1959 год, пишет обозреватель Le Figaro Рено Жирар.



Когда в первой половине 1970-х годов американской внешней политикой управлял Генри Киссинджер, он разработал концепцию "стратегического треугольника". Америка всегда должна была находиться на вершине треугольника, так, чтобы ее расстояние и до России, и до Китая всегда было меньше расстояния между обеими восточными странами, напоминает автор статьи.



"Америка Дональда Трампа следует по противоположному пути. Не проходит и недели, чтобы не возникло повода задуматься, как Вашингтону удается еще больше ухудшить свои отношения с Москвой и Пекином", - отмечает Жирар.



27 августа 2018 года вступают в силу новые американские санкции против России. Эти ограничительные меры, опираясь на законодательство об уничтожении химического оружия, состоят в том, чтобы запретить экспорт в Россию американских товаров, сочтенных уязвимыми для национальной безопасности, указывает обозреватель. В присутствии финского президента, которого он принимал в Сочи, Путин назвал эти санкции "контрпродуктивными и бессмысленными", призывая американский истеблишмент к "осознанию".



Одновременно с этим Вашингтон продолжает свой торговый армрестлинг с Китаем. 23 августа 2018 года США ввели таможенные пошлины в размере 25% на импорт из Китая, достигающий 50 млрд долларов, продолжает журналист. Пекин назвал эти тарифные меры противозаконными и подал иск во Всемирную торговую организацию (ВТО). Поскольку Си Цзиньпин не может позволить себе потерять лицо, Китай примет контрмеры, и никому неведомо, куда в конце концом заведет эта спираль.



"Американцы в чем-то правы, обвиняя Россию в желании любыми средствами вновь обрести "сферу влияния" - не предусмотренную ни в одном договоре - над всей территорией бывшего Советского Союза или упрекая Китай в несоблюдении духа договоров ВТО. Но делают они это настолько неумело, что рискуют прийти к противоположному результату. Практикуя свою карательную дипломатию, Америка, сама того не желая, беспрестанно укрепляет российско-китайскую ось", - комментирует Жирар.



В первой половине сентября Россия собирается устроить в Сибири крупнейшие с 1981 года военные учения "Восток-2018". На них приглашен Китай, решивший отправить туда группу из 900 танков и 3,5 тыс. человек. Две державы снова становятся союзниками, как в 1950-е годы, отмечает обозреватель. Они не потерпят американских притязаний по навязыванию своих правил для всего земного шара, как и грубого попрания в одностороннем порядке Устава ООН. Они задумываются о пересмотре господства доллара как мировой резервной и обменной валюты. Они поддерживают Иран, сурово бойкотируемый США.



Тридцать лет назад американские стратеги полагали, что надо проявлять открытость по отношению к Китаю, указывает автор.



"В своей торговой войне с Китаем Трамп дважды повел себя неумело: он не признал Соглашение о Транстихоокеанском торговом партнерстве, которое сформировало азиатский блок против Китая; он не сумел объединиться с Евросоюзом. Китайско-американское соперничество является важнейшим стратегическим столкновением XXI века. Но Америка все еще не поняла, что сегодня совершенно не в ее интересах подталкивать русских в объятия китайцев", - подытоживает Жирар.



Источник: Le Figaro