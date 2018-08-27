Китай начал строительство военной базы в афганском Бадахшане

06:38 29.08.2018

Китай начал строительство первой военно-тренировочной базы в афганской провинции Бадахшан в рамках сотрудничества с Кабулом в борьбе с терроризмом.



По данным газеты South China Morning Post, Пекин планирует перебросить на место как минимум один батальон с вооружением и оборудованием для учебной подготовки афганских специалистов.



Как отмечают журналисты, это будет первый случай военного присутствия Китая на территории Афганистана. Вероятно, главной задачей базы станет контроль над неспокойным районом Синьцзян, где в последнее время участились вылазки исламских террористов.



19 августа президент Афганистана Ашраф Гани объявил в воскресенье, 19 августа, о введении временного режима прекращения огня с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ. - Ред.) по случаю праздника Курбан-байрам.