В новые омбудсмены Киргизии рвется 34-летний опытный грантоед Азиз

07:38 29.08.2018

Достоин Канатбек Азиз должности омбудсмена?



Автор: Венера Алымкул кызы, корреспондент Би-Би-Си в Бишкеке

BBC. Кыргыз кызматы

22 августа 2018



Парламентская фракция "Ата Мекен" предложила на пост омбудсмена Канатбека Азиза. Все члены фракции единогласно поддержали его кандидатуру, сообщил Би-Би-Си фракционный лидер Алмамбет Шыкмаматов. По его мнению, Канатбек Азиз – подходящий во всех аспектах кандидат. По мнению отдельных правозащитников, институт омбудсмена должен возглавить человек, который работал с широкими слоями населения и обладает достаточным опытом по решению проблем граждан.



По всей вероятности, одним из главных вопросов, который будет рассматривать парламент после каникул, станет избрание омбудсмена. После отставки Кубата Оторбаева начали распространяться слухи по поводу потенциальных кандидатов на данный пост, которые не стихают до сих пор. Фракция "Ата Мекен" обнародовала, что в ближайшие дни выдвинет на данную должность кандидатуру Канатбека Азиза.



"Сейчас общество ставит требование, чтобы во власть приходила молодежь, чтобы произошло обновление. Канатбек Азиз – представитель молодого поколения. Общество знает Азиза как отличного юриста, компетентного специалиста, демократа. Поэтому мы считаем его кандидатуру подходящей во всех аспектах. Каким должен быть омбудсмен? В первую очередь, должен обладать сильной энергией, быть способным защитить права взрослых, детей, инвалидов. Должен знать законы, международные нормы, быть знакомым обществу, обладать харизмой. Поэтому "Ата Мекен" посовещалась и выбрала среди многих кандидатов Канатбек Азиза", - сообщил лидер фракции "Ата Мекен" Алмамбет Шыкмаматов.



Правозащитница Рита Карасартова считает очень важным, чтобы в первую очередь кандидат обладал доверием народа. По ее словам, омбудсмен должен обладать опытом жесткой критики власти, решительным характером и опытом. В этом плане потенциала у Канатбека Азиза недостаточно, считает она.



"Институт омбудсмена должен выступать глазами и ушами парламента в аспекте соблюдения прав человека, постоянно давать власти конструктивные предложения. Посмотрев прежних [ омбудсменов], можно прийти к мысли "я тоже могу быть омбудсменом". Если бы данный институт возглавил человек, который работает на благо кыргызского народа, может выступать на равных с властью, то другие правозащитники сконцентрируются вокруг него", - говорит Рита Карасартова



34-летний Канатбек Азиз по специальности юрист. В данное время работает в секретариате фракции "Ата Мекен".



Согласно закону, требования к кандидатам в омбудсмены не особо сильные. Кандидат не должен иметь судимости и должен быть гражданином Кыргызстана. Кандидатов на пост омбудсмена выдвигают парламентские фракции, избирает Жогорку Кенеш.



Почему ушел в отставку омбудсмен Кубат Оторбаев?



Бывший омбудсмен Кубат Оторбаев 26 июня добровольно ушел в отставку. Не было обнародовано, какие причины стоят за данным решением.



Звучит предположение, что главной причиной ухода с поста Кубата Оторбаева могло выступить непринятие на протяжении 2-х лет его отчета Жогорку Кенешем. Как известно, особенно активно критиковала деятельность Оторбаева фракция СДПК.



В недавнем интервью, которое дал Би-Би-Си вице-спикер Жогорку Кенеша Мирлан Бакиров, он сказал, что несмотря на то, что доклад Кубата Оторбаева был рассмотрен в профильном комитете и было принято решение вынести его на пленарное заседание парламента, фракция СДПК не поддержала данного решения.



Поэтому говорят, что не пожелав стать объектом травли во время выступления в парламенте, Оторбаев предпочел добровольно уйти в отставку.



В последнее время он на посту омбудсмена выступал со специальными заявлениями относительно отсутствия справедливости и признаков политического преследования о судебных процессах находящегося в тюрьме лидера партии "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и бывшего депутата Жогорку Кенеша Карганбека Самакова. Согласно отдельному мнению, эти заявления могли обусловить отставку Кубата Оторбаева.