Азиатские игры: Казахстан рискует впервые не попасть в "топ-5"

12:19 29.08.2018 Завершилась первая неделя летних Азиатских игр, проходящих в эти дни в Джакарте. Разыграно более половины комплектов наград – 252 из 462-х. В неофициальном командном зачете (НКЗ) Казахстан идет пока лишь 11-м. И хотя соревнования по традиционно наиболее медальным для нас видам спорта еще впереди, велика вероятность того, что по итогам нынешней Азиады наша делегация займет самое низкое место за всю историю своего участия в континентальных Играх.



Первая неделя – крайне неудачная. Как сложится вторая?



Как обычно, перед ней стояла задача стать 4-й, расположившись сразу после "большой тройки" - Китая, Японии и Южной Кореи. Но перед второй, заключительной, неделей по количеству золотых медалей (а именно оно определяет место в НКЗ) Казахстан опережают еще семь стран. Иран завоевал 14 наград высшей пробы, Индонезия – 12, Северная Корея – 11, Таиланд – 9, Тайпей – 8, Индия – 7, Узбекистан – 6, тогда как Казахстан – лишь 5.



Причем в олимпийских дисциплинах наши спортсмены добыли всего-навсего 3 "золота". Для сравнения: у Ирана 11 таких медалей, у Северной Кореи – 10, у Индии – 7, у Тайпея и Узбекистана – по 6, у Индонезии – 5 (что касается Таиланда, то его представители побеждают, главным образом, в экзотических для нас видах спорта). В общем, первая неделя Азиады получилась для казахстанцев крайне неудачной.



Посмотрим на результаты в тех видах спорта, где соревнования уже закончились. Если четыре года назад мы завоеваи в них 10 золотых медалей, то теперь – только 3 (еще 2 принес джиу-джитсу, неолимпийский вид, которого раньше на Азиадах не было). По сравнению с предыдущими Играми 2014-го мы недосчитались золотых медалей в плавании ( – 3), пулевой и стендовой стрельбе (– 2), теннисе (– 1), борьбе (– 1), пляжном волейболе (– 1) и тяжелой атлетике (– 1, причиной стало неучастие казахстанцев). Во всех этих видах спорта мы вообще остались без наград высшей пробы. Частично компенсировать потери удалось за счет фехтования (+1) и велогонок на шоссе (+1). А еще на руку нам сыграло включение в программу Азиады соревнований по джиу-джитсу. После всех сложений и вычитаний получается минус 5 – именно столько мы недобрали.



Эта цифра может увеличиться сегодня, в заключительный день поединков каратистов, если наши спортсмены не завоюют два "золота" (именно столько было в 2014-м) из четырех разыгрываемых. Еще двух-трех наград высшей пробы мы наверняка недосчитаемся в боксе – по причине сокращения количества весовых категорий, а также частичной потери прежних наших позиций на любительском ринге. И если допустить, что суммарно в гребле на байдарках и каноэ, легкой атлетике, дзюдо, водном поло казахстанцы повторят результат четырехлетней давности (превзойти его будет сложно), то в общей сложности получится 17-18 золотых медалей. Возможно, еще три-четыре удастся добыть, скажем, в борьбе самбо, которая тоже впервые включена в программу Азиады, в трековых велогонках, где-то еще… Итого в лучшем случае будет 21-22 – такого количества может оказаться недостаточно не только для 4-го, но даже для 5-го места.



Главный наш конкурент – Иран – идет с небольшим опережением своего же графика четырехлетней давности, когда он завоевал 21 "золото". После первой недели в его активе уже 14. Плюс сегодня, в последний день соревнований штангистов, наверняка будет 15-я – на помост от этой страны выйдут два супертяжа, серебряный и бронзовый призеры прошлогоднего чемпионата мира, на котором они проиграли только грузину.



Не совсем понятны возможности Индонезии, но судя по тому, как спортсмены этой страны прибавили в ряде видов спорта, и по общему их количеству (938 участников против 440 у Казахстана и 387 у Ирана), хозяева Игр вполне могут замахнуться на попадание в "топ-5". Пока у них 12 золотых медалей, но надо держать в уме, что оба финальных матча в пляжном волейболе и личный женский финал в стрельбе из лука (а это тоже те виды спорта, соревнования в которых уже либо завершились либо завершаются) пройдут с участием индонезийских пар.



Что касается северных корейцев, то в тех видах, где они особенно сильны (прежде всего, это тяжелая атлетика, в которой спортсмены КНДР завоевали 7 золотых медалей – в немалой степени благодаря отсутствию китайцев), состязания уже закончились, соответственно большой прибавки у них уже не будет. В аналогичной ситуации находятся Таиланд, Тайпей и в чуть меньшей степени Индия. Конечно, где-то они еще доберут, но немного.



А вот кого стоит опасаться, так это соседей из Узбекистана. Они на сегодняшний день посильнее, чем казахстанцы, в боксе и дзюдо, вполне конкурентоспособны в гребле на байдарках и каноэ, а также в отдельных дисциплинах легкой атлетики. Плюс в программу Азиады впервые включен их любимый кураш, в котором будут разыграны семь комплектов наград.



Иначе говоря, скорее всего, с Ираном, Индонезией и Узбекистаном нам придется бороться за 4-е, а, может, даже за 5-е место. Конечно, это только прогноз. Если переиначить известное выражение, то мы предполагаем, а спортсмены располагают. Так что будем надеяться на подвиги казахстанских атлетов…



Борьба: впервые без "золота"



Одним из главных разочарований первой недели Азиады стали результаты наших борцов. Да, по общему числу завоеванных медалей они превзошли чуть ли не всех, однако среди них нет ни одной золотой. Как следствие, в неофициальном командном зачете мы заняли лишь 9-е место, расположившись ниже, чем, например, монголы, узбеки, северные корейцы, у которых по две награды высшей пробы. Причем от КНДР выступали всего 8 спортсменов, от Монголии – 12, от Узбекистана – 16. В заявке же Казахстана было максимально возможное количество – 18 (по числу весовых категорий), правда, экс-россиянка Валентина Исламова на ковер так и не вышла – видимо, она не получила допуск.



Особо стоит выделить иранцев, ставших чемпионами в 5 весовых категориях из 12, в которых они участвовали (в соревнованиях по женской борьбе эта страна, как обычно, не была представлена). Именно в этом виде спорта Иран обеспечил себе тот отрыв от Казахстана, который может сыграть решающую роль в споре за 4-е место по итогам всей нынешней Азиады.



Результаты соревнований в вольной, греко-римской и женской борьбе на Азиаде-2018



… В советское время только за одно десятилетие (с 1971-го по 1980-й) казахстанские борцы в составе сборной Союза завоевали 16 золотых медалей Олимпиад и мировых первенств. В 1990-х чемпионов у нас стало поменьше, но они все же были – в основном воспитанники еще советской школы. А после 1999-го как отрезало – на протяжении уже почти двадцати лет ни одного (!) победителя ОИ или ЧМ. За эти два десятилетия казахстанцы лишь девять раз добирались до финальных схваток в отдельных весовых категориях, причем в шести случаях такой результат обеспечивали "легионеры".



Теперь, похоже, эта печальная традиция – отсутствие "золота" – переносится и на континентальные Игры. Если на дебютной для нас Азиаде 1994-го казахстанские палуаны добыли три медали высшего достоинства, то потом их количество почти неуклонно сокращалось, чтобы, в конце концов, свестись к нулю.



Результаты выступлений казахстанских борцов на Азиатских играх



Причины тут могут быть разные – более низкий уровень мастерства, нежели у соперников, недостаточная физическая подготовка, не позволяющая подойти к решающим поединкам относительно "свежими"… Но существует еще один момент, и он из области психологии, даже менталитета.



Для многих наших спортсменов предел мечтаний – "жүлделі болу", то есть стать призером, ведь в таком случае их выступления получат положительную оценку, о них будут говорить и писать. И когда тот же борец добирается до финала, он, может, умом и понимает, что надо сражаться за "золото", но на уровне подсознания уже удовлетворен своим результатом – медаль-то в кармане. А с таким настроем выиграть у соперника невозможно. Не раз приходилось видеть, как в схватках за "бронзу" (то есть, когда решалось, быть призером или нет) наши палуаны были мотивированы куда сильнее и проявляли больше воли к победе, чем в поединках за "золото". Возможно, не все согласятся с такой оценкой, а потому хотелось бы послушать мнения специалистов и спортивной борьбы, и спортивной психологии.



В любом случае суммарное количество медалей наших борцов на Азиаде не должно никого вводить в заблуждение. Во-первых, стран, конкурентоспособных в этом виде спорта, на Желтом континенте не так уж много, во-вторых, нужно учитывать то обстоятельство, что в каждой весовой категории разыгрываются по две бронзовые награды (до начала "нулевых" годов на кону стояло только по одной), что, разумеется, значительно повышает шансы на их завоевание.



Кстати, по стопам взрослых палуанов идут и те, кто скоро должен прийти им на смену. Например, на недавнем чемпионате мира среди кадетов (16-17 лет) наши спортсмены завоевали пять медалей, и все они были бронзовыми. Тогда как их сверстники из Узбекистана добыли два "золота". А на последнем мировом первенстве среди юниоров (18-19 лет) команда Казахстана, будучи одной из шести, выступавших максимально полным составом (24 спортсмена), вообще осталась без наград. Для сравнения: сборная Кыргызстана, насчитывавшая в своих рядах 17 участников, завоевала шесть медалей, в том числе и золотую.



Почему мы акцентируем внимание на борьбе, а, скажем, не на плавании, где Казахстан недосчитался наибольшего числа наград высшей пробы? В плавании все зависело от одного человека – Дмитрия Баландина, от его физического состояния, которое, к сожалению, оказалось далеко не идеальным (именно из-за проблем со здоровьем он вынужден был пропустить заплывы на коронной для себя 200-метровке). В борьбе же ситуация совершенно иная. К тому же этот вид спорта в нашей стране не имеет конкурентов с точки зрения количества занимающихся (преимущественно бесплатно) в детско-юношеских школах. И в таких условиях стать 9-ми в Азии – это провал…



Автор: Женис Байхожа Источник - Camonitor.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1535534340

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- К.Токаев принял группу участников Международной конференции ОДВЗЯИ "Вспоминая прошлое, глядеть в будущее"

- С начала года актуализирован статус около 1,4 млн самозанятых граждан - Минтруда РК

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 августа 2018 года №516

- Не исключено, что президент продумал конфигурацию более сложных рокировок

- В Генеральной прокуратуре состоялось рабочее совещание с экспертами из ФРГ

- Как преображается Центральный парк Алматы

- Ашимбаев: Сомневаюсь, что следующий электоральный цикл будет использован для реализации проекта "Преемник"

- Д.Ашимбаев: Сценарии транзита власти сегодня заморожены

- Госдолг Казахстана вырос почти в четыре раза

