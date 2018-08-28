Почему США вдруг решили вести переговоры с Талибаном?

12:29 29.08.2018 Как сообщает норвежское издание Aftenposten, в Афганистане в ближайшее время может наступить перемирие. По мнению экспертов, в стране появились новые обстоятельства, которые указывают на возможность прямых контактов между Талибаном, правительством и США. Что это за обстоятельства? Почему США вдруг решили вести переговоры с Талибаном? И какова роль России и Китая?



Aftenposten (Норвегия): США готовы к переговорам с Талибаном, который они же скинули в 2001. Появились шесть новых обстоятельств



Тур Арне Андреассен

Aftenposten, Норвегия



США согласны на прямые переговоры с Талибаном (террористическая организация, запрещена в РФ - прим. ред.). Но путь к миру в Афганистане возможен только благодаря одному из новых обстоятельств в стране.



Более 1000 солдат Талибана напали на город, около 200 путешественников взяты в заложники, президента обстреляли ракетами, лидер Талибана отверг перемирие. Можно с уверенностью сказать, что за последние несколько недель из Афганистана приходили не только хорошие новости. И это само по себе не новость.



Новое в одном: есть надежда, что удастся заключить соглашение о мире с Талибаном, ультраконсервативной группировкой, которую удалось свергнуть в 2001. С тех пор она уже 17 лет ведет кровавую войну. Попытки заключить соглашение о мире стали предприниматься еще в 2007 году, причем по инициативе Норвегии. И что же может на этот раз помешать очередному фиаско?



Эксперты по Афганистану, Кристиан Берг Харпвикен из Норвежского института исследования проблем мира (PRIO), и Арне Странд, сотрудник Института Кристиана Микельсена (CMI), объясняют, какие важнейшие изменения произошли за это время, и как они могут повлиять на переговоры.



1. США хотят вести переговоры непосредственно с Талибаном



США понимают, что Талибан должен вести переговоры с афганским правительством. Талибан, со своей стороны, все время давал понять, что афганское правительство - марионетка США. Поэтому группировка требует прямых переговоров с США.



"Недавно Талибан подтвердил, что вел переговоры с США на высоком уровне, это нечто новое", - говорит Кристиан Берг Харпвикен.



"Президент Дональд Трамп пошел на то, чтобы тратить в Афганистане больше военных ресурсов, но, похоже, что этот мандат со стороны Трампа ограничен во времени", - говорит Арне Странд.



Факты: Талибан



Возник в Кандагаре на юге Афганистана в 1994 году как реакция на гражданскую войну и беззаконие.



В 1996-2001 группировка управляла практически всем Афганистаном, она ввела строгое толкование исламских законов. В годы правление Талибана женщины должны были ходить в бурках, девочкам запрещали ходить в школу.



Талибан позволил террористической группировке Аль-Каида (террористическая организация, запрещена в РФ - прим. ред.) действовать с территории Афганистана. После нападения на США 11 сентября 2001 года США возглавили вторжение в Афганистан, которое закончилось свержением Талибана.



После этого Талибан перешел к войне против афганских сил безопасности и международных вооруженных сил в стране. Талибан и его сторонники осуществили бесчисленное множество терактов.



Группировка усилила свои позиции после того, как в 2014 году из Афганистана было выведено большинство иностранных солдат. НАТО по-прежнему присутствует в стране для подготовки афганских сил безопасности и содействия им.



2. Президент Ашраф Гани отказался от чересчур смелых требований



Ранее афганское правительство требовало, чтобы Талибан одобрил конституцию страны в ее нынешнем виде, и чтобы он сложил оружие до начала переговоров. Но в январе этого года президент Гани заявил, что правительство открыто к переговорам с Талибаном без так называемых "красных линий".



Гани заявил даже о готовности вести переговоры о том, чтобы до построения диалога с Талибаном были выведены иностранные войска. Со стороны Талибана это требование было главным. Вместе с тем сообщается, что Талибан также стал проявлять большую гибкость в этом требовании.



"Новое это то, что американцы, похоже, гораздо больше настроены на то, чтобы начать мирный процесс с Талибаном, и поэтому они оказали сильное давление на афганское правительство, чтобы оно согласилось пойти на уступки. На самом деле у президента Гани и его правительства просто не было выбора", - говорит Харпвикен.



Президенту Гани приходится также думать и о выборах в Афганистане в следующем году. Чтобы по-прежнему получать голоса пуштунов, самой большой этнической группы в стране, у которой Талибан пользуется наибольшей поддержкой, Гани, во всяком случае, должен показать, что пытается достичь соглашения о мире.



3. Талибан кажется более сильным в военном отношении, в то время как правительственная сторона ослаблена



"Похоже, что афганские силы безопасности не в состоянии заниматься войной с мятежниками", - пишет американский исследователь из Йеля Джейсон Лайалл в The Washington Post. Из афганской армии многие дезертируют, ее характеризуют низкий моральный уровень и масштабная коррупция. Полиция страдает от аналогичных проблем.



"Похоже, что Талибан сильнее, чем когда-либо", - считает Лайалл. "При поддержке Пакистана, а, возможно, и России группировка сейчас выглядит гораздо лучше вооруженной и тактически более успешной, чем когда либо", пишет он.



"Талибан обеспечил себе влияние на большой территории, особенно на севере", - говорит Странд.



"Талибан, кажется, сейчас сравнительно более сильным, в частности, это проявляется в том, что группировка провела несколько больших операций одновременно", - считает Харпвикен.



Правительство, со своей стороны, теряет позиции. Похоже, что оно полностью зависит от международной поддержки.



"Со стороны правительства некоторые считают, что переговоры с позиции слабого сейчас следует исключить. Но, в целом, изменившееся соотношение сил приводит к тому, что реальные переговоры стали более вероятными", - говорит Харпвикен.



4. Талибан может иметь большую свободу маневра в сельской местности



США оказали сильное давление на афганскую армию, чтобы заставить ее изменить свою военную стратегию. Американцы хотят, чтобы войск в сельской местности не было, потому что именно там их постоянно застают врасплох мощные атаки Талибана. Пусть уж лучше армия сосредоточится на обороне городов. На практике это будет означать, что Талибан получит контроль над еще большей частью Афганистана.



"Если кто-то думает, что в возможном соглашении о мире, в частности, может идти речь о том, чтобы Талибан получил независимость в своих изначальных базовых районах на юге, то перестройка стратегии с целью заставить армию сосредоточиться на городах подготовит для этого почву", - говорит Харпвикен.



5. ИГИЛ вносит беспокойство



Исламское государство (ИГИЛ - террористическая организация, запрещена РФ - прим. ред.) потерпела серьезное поражение в Сирии и Ираке, но распространилась на другие районы мира, в том числе, в Афганистан. "Многие государства, сражающиеся с ИГИЛ, обеспокоены тем, что члены террористической организации, которых теснят из Сирии, ищут прибежище в Афганистане", - говорит исследователь Арне Странд из CMI.



Но Талибан может стать союзником в борьбе с ИГИЛ. Дело в том, что Талибан жаждет монополии в мятеже против правительства. Имели место кровопролитные столкновения ИГИЛ и Талибана.



"Не факт, что ИГИЛ повышает готовность Талибана или правительства к переговорам, но ирония состоит в том, что расстояние между Талибаном и правительством кажется гораздо меньше", - говорит Харпвикен.



"Плохая новость заключается в том, что, если стремиться к достижению политического урегулирования, не удастся избежать активных проявлений насилия со стороны ИГИЛ и, возможно, других группировок".



6. Вмешательство сверхдержав Китая и России



Такие сверхдержавы, как Россия и Китай, также вмешиваются в то, что происходит в Афганистане. Россия пригласила представителей Кабула на мирную конференцию. Афганские власти отказались, в то время как Талибан заявил о своей готовности участвовать, сообщает "Голос Америки".



Пакистан обвинили в том, что он поддерживает Талибан в Афганистане. Это стратегическая игра, которая свела на нет шансы добиться мира в Афганистане, по словам тех, кто принимал активное участие в попытках переговоров, предпринятых ранее. Но Пакистан в последние годы становится все более зависим от Китая, который хочет, чтобы в районах к западу от Поднебесной сохранялась стабильность.



"Китай оказал большое давление на Пакистан с целью уменьшить его поддержку Талибану и вместо этого заставить сесть за стол переговоров. В последние несколько лет давление на Пакистан усилилось, хотя пока какие-либо глобальные изменения не произошли. Но Пакистан очень зависит от Китая как экономически, так и в плане безопасности, он готов пойти на многое, чтобы ответить на сигналы из Пекина", - считает Харпвикен.



Стоит ли ждать скорого заключения мирного соглашения?



По правде говоря, некоторые опасаются, что соглашение может появиться слишком скоро. "Многие опасаются, что возможное мирное соглашение появится так быстро, что не успеют обсудить ни сложнейшие вопросы, ни обеспечить поддержку договора со стороны ведущих политиков и населения в целом, и что он по этой причине не приведет к особой стабильности", - говорит Харпвикен.



Другие ожидают, что война в стране в течение долгого времени в будущем будет вестись еще более активно, в частности, потому что Талибан считает, что переговоры и военные действия - средства воздействия, которые дополняют друг друга.



"Может случиться и так, что переговоры и боевые действия, в конце концов, приведут к единству, достигнутому в результате переговоров, но, вероятнее всего, путь к этому единству будет долгим и кровавым", - пишет исследователь из Йеля Лайалл. Источник - Иносми

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1535534940

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- К.Токаев принял группу участников Международной конференции ОДВЗЯИ "Вспоминая прошлое, глядеть в будущее"

- С начала года актуализирован статус около 1,4 млн самозанятых граждан - Минтруда РК

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 августа 2018 года №516

- Не исключено, что президент продумал конфигурацию более сложных рокировок

- В Генеральной прокуратуре состоялось рабочее совещание с экспертами из ФРГ

- Как преображается Центральный парк Алматы

- Ашимбаев: Сомневаюсь, что следующий электоральный цикл будет использован для реализации проекта "Преемник"

- Д.Ашимбаев: Сценарии транзита власти сегодня заморожены

- Госдолг Казахстана вырос почти в четыре раза

