Как турецкая экономика давит на тенге и рубль

12:30 29.08.2018 CША ввели санкции в отношении Турции и обвалили ее экономику. Курс лиры стремительно девальвирует, а кредитные агентства понижают рейтинг страны. Всему причиной американский пастор, которого турецкие власти обвинили в поддержке Фетхуллаха Гюлена, оппонента Реджепа Эрдогана, и объявили террористом.



Пастор Эндрю Брансон находится под стражей в Турции с октября 2016 года. В июле с.г. Дональд Трамп назвал позором арест Брансона и заявил, что Эрдогану необходимо освободить его. Позднее он пообещал наложить на Турцию "крупные санкции". И уже 1 августа официальный представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт объявила о введении санкций в отношении турецких чиновников, которые, по мнению Вашингтона, были причастны к аресту Эндрю Брансона. Анкара в свою очередь увеличила ввозные пошлины на американские легковые автомобили, алкоголь и табак.



Трамп подчеркнул, что Вашингтон не пойдет на уступки Анкаре. По его словам, он питает теплые чувства к Турции и ее народу, заявив, что до недавнего времени отношения между странами были отличными, но действия президента Эрдогана трансформировали эти отношения "в улицу с односторонним движением".



Если пастор Эндрю Брансон не будет отпущен на свободу, санкции против Турции могут быть ужесточены. Об этом заявил глава Минфина США Стивен Мнучин. "Мы вводим санкции в отношении некоторых членов кабинета министров. У нас есть еще то, что мы планируем сделать, если они не выпустят его быстро", – сказал он.



По словам Трампа, он приложил усилия к освобождению гражданки Турции, задержанной в Израиле по подозрению в финансировании террористической организации ХАМАС, и рассчитывал на то, что его турецкий коллега сделает то же самое в отношении американского пастора. Ранее Трамп попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу освободить гражданку Турции, обвинявшуюся в связях с ХАМАС.



Санкции начали оказывать серьезное давление на турецкую экономику. Турецкая лира в этом году упала более чем на 40% против доллара США. S&P Global Ratings и Moody’s понизили рейтинги страны. Так, долгосрочный кредитный рейтинг, присваиваемый агентством S&P, изменился с "B+" до "BB-" (в иностранной валюте), с "BB" до "BB-" (в турецкой лире). Новые рейтинги названы представителями агентства стабильными.



Эксперты считают, что инфляция продолжит расти и достигнет максимума в 22% до конца года, затем должна произойти коррекция до уровня 20% к середине 2019-го. S&P отметило также, что снижение курса турецкой лиры по отношению к доллару США увеличивает риски и нагрузку на турецкие банки и корпоративный сектор.



Moody’s также пересмотрело долгосрочные рейтинги Турции в сторону снижения – с "Ba2" до "Ba3". Прогноз – "негативный". Представители агентства заявили, что причиной изменения долгосрочных рейтингов является непредсказуемость властей, а также тенденция к снижению влияния государственных институтов. В результате изменения рейтингов начался новый виток девальвации лиры, она потеряла еще 1,5% по отношению к доллару и сейчас за одного "американца" дают 6,1118 лиры.



"Инфляция в Турции выражается двузначным числом. Госдолг составляет 5-6%. Он не гигантский, но это обуза. При этом президент запускал много проектов ради роста экономики. Это само по себе было расточительством. Добавьте сюда также политическую среду и напряженность с США и Германией. Есть большой риск распространения. Это несомненно. Мы увидели ряд развивающихся рынков, на которые повлияло то, что происходит в Турции. Часть их имеет отношения с Турцией. Но вовлечены не только рынки. Банки Европы, особенно в Испании, Италии и Франции, выделяли Турции много займов", – отметили причину предпринятых шагов рейтинговые агентства.



Как падение турецкой экономики может отразиться на состоянии дел в странах ЕАЭС, которые имеют с ней тесные связи? Об этом мы поговорили с экспертами.



Артем Деев, ведущий аналитик Amarkets: "Потери развивающихся стран из-за турецкого кризиса стали опосредованными"



Стоит отметить, что турецкий валютный кризис оказал наиболее существенное влияние на капитализацию европейских фондовых активов и курс евро. Дело в том, что Турция является довольно крупным заемщиком европейских банков, поэтому риски ее потенциального дефолта крайне неблагоприятным образом отразятся на стабильности финансовой системы тех банков, которые ее кредитовали.



Учитывая, что совокупный долг страны превышает 200 млрд. долларов, именно опасения того, что кризис ликвидности легко может перекинуться в Еврозону, и стали основной причиной обвала евро.



Что касается валют развивающихся стран, в частности, рубля и тенге, то их потери из-за турецкого кризиса стали опосредованными. Обвал лиры спровоцировал еще одну волну бегства от риска, что стимулировало массовый отток средств из развивающихся стран. Рубль оказался под серьезным прессингом на фоне новых санкций со стороны США, сообщения о подготовке которых как раз совпали по времени с валютным кризисом в Турции.



Напомню, что новый пакет финансово-экономических санкций действительно может стать серьезным ударом для экономики РФ. Российские банки, а речь идет о костяке всей национальной банковской системы, будут лишены возможности проводить стандартные долларовые операции через корреспондентские счета в зарубежных банках, фактически их активы будут полностью заморожены.



Стоит отметить, что по отдельным банковским структурам объем этих активов может составлять более половины всего оборотного капитала. Не меньшим риском является потенциальный запрет нерезидентам работать с российским долгом, то есть облигациями.



Несмотря на то, что ограничения будут касаться только новых выпусков, данная мера рискует спровоцировать выход инвесторов и из более ранних размещений. С учетом сказанного девальвация рубля, скорее всего, продолжится. Курс тенге традиционно коррелирует с динамикой рубля, а значит, казахстанской валюте тоже надеяться не на что.



Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК TeleTrade: "Нужны ужесточение и изменение монетарного курса"



Понижение рейтинга Турции было прогнозируемым, ведь обвал турецкой лиры и проблемы в стране начались гораздо раньше введенных недавно санкций. Американские ограничительные



меры стали своего рода лакмусовой бумажкой, катализатором, обнажившим брешь в экономике. А тем временем турецкий бизнес был высоко закредитован в долларах плюс нестабильная политическая ситуация – все это и стало причиной оттока капитала. По мнению рейтинговых агентств, резкое ослабление лиры может привести к рецессии в стране ввиду увеличенных рисков для платежного баланса.



Стоит отметить, что на этой неделе финансовые площадки Турции будут закрыты. На прошлой неделе пара USD-TRY после достижения отметки 7,24 откатилась к уровню 5,667 лир, но после объявления рейтинга американская валюта снова взяла курс на повышение и вернулась к уровню 6,17.



Возможно, небольшая передышка турецкой лире не помешает. Игрокам предстоит еще раз оценить усилия монетарных властей страны, которые усложнили иностранным инвесторам игру на понижении лиры, а также подписали своповое соглашение с Катаром, где будут использованы денежные резервы на сумму 3 млрд. долларов



Также был сделан еще один шаг к стабилизации курса национальной валюты – это рост ставок овернайт на 150 базисных пунктов.



Тем не менее, все аналитики едины во мнении, что этого недостаточно и что необходимы ужесточение и изменение монетарного курса, а также реальное повышение процентных ставок. В противном случае девальвация лиры будет продолжена, и соотношение в паре USD-TRY достигнет новых исторических максимумов.



Сергей Дроздов, аналитик ГК "Финам": На валютных и долговых площадках Турции сложились условия для "идеального шторма"



Повышение ставки в США привело к значительному уменьшению спреда между ставками Emerging Markets и ставкой ФРС, что негативно сказывается на котировках бондов стран ЕМ вследствие большей привлекательности долгового рынка США, где, к примеру, доходность 10-летних казначейских облигаций колеблется вблизи трехпроцентной отметки.



В настоящий момент ФРС США держит курс на ускорение темпов повышения процентной ставки до конца текущего года, что спровоцировало распродажу валют и долга Emerging markets. Помимо всего, прогноз на 2019 год предусматривает три повышения ставки, и еще одно ожидается в 2020-м.



В отдельных странах неблагоприятная экономическая конъюнктура совпала с политической, вследствие чего валюты этих стран оказались под двойным давлением. Одним из наиболее ярких примеров является ситуация в Турции. Помимо негативных фундаментальных показателей ее экономики (дефицит счета текущих операций с прошлого года находится вблизи отметки 5,5% от



ВВП), активы и валюта республики попали под давление всеобщей волны ухода инвесторов с развивающихся рынков на фоне ужесточения монетарной политики со стороны ФРС США и ЕЦБ, где два самых крупных мировых регулятора продолжают откачку ликвидности с глобальных рынков.



В свою очередь масла в огонь, безусловно, подливает очередная победа на президентских выборах Реджепа Тайипа Эрдогана. Он, по мнению Запада, становится слишком независимым, проводя собственную внешнюю и внутреннюю политику, к которой у лидеров ЕС и США накопилось немало вопросов.



Таким образом, на валютных и долговых площадках Турции сложились условия для "идеального шторма", чем сразу же воспользовались крупные иностранные фонды, под спекулятивные атаки которых попали лира и государственные долговые бумаги страны.



Чтобы остановить падение национальной валюты, Центробанку Турции придется повышать ставку, в противном случае ситуация может пойти по аргентинскому сценарию.



Наталья Мильчакова, заместитель директора аналитического департамента инвестиционной компании "Альпари": "Прямой зависимости курса рубля или тенге от курса лиры нет"



Повлияет не столько в целом на экономику, сколько на отдельные секторы. Однозначно удар будет нанесен – и это уже происходит – по финансовым рынкам Турции. Негативно скажутся введенные США пошлины на финансовых результатах производителей стали и алюминия.



Глобальные рейтинговые агентства, недавно понизившие рейтинги Турции, публикуют мрачные прогнозы относительно ее экономики. В частности, в 2019 году они ожидают рецессию, а также проблемы у банковского сектора.



Прямой зависимости курса рубля или тенге от курса лиры нет. Единственная в мире валюта, курс которой устанавливается отчасти в зависимости от колебаний турецкой лиры, – это грузинский лари.



В то же время на курсе рубля и тенге сказывается общая негативная ситуация на развивающихся рынках, на которую проблемы Турции оказывают определенное влияние.



Турецкий кризис может повлиять на торговых партнеров, и просматривается их желание застраховать свои экономики от геополитических рисков.



В частности, руководство Турции объявило о переходе на расчеты в национальных валютах с Россией и другими постоянными партнерами. Казахстан в их числе не упоминался. Однако, по всей видимости, Турция собирается перейти на расчеты в нацвалютах только с теми странами, которые уже готовы к этому.



Геннадий Попов, аналитик компании "ФинИст": "Краткосрочная коррекция окажется затишьем перед бурей"



С начала года турецкая лира подешевела более чем на 40% и продолжает падать. К концу прошлой недели на рынках Турции установилось некоторое затишье, которое было обусловлено увеличением размера пошлин на ввозимые товары из США в диапазоне от 4 до 140% и ожиданием нормализации отношений между США и Китаем после сообщений о возобновлении сторонами торговых переговоров.



На этом фоне курс турецкой валюты несколько восстановился, но остался по-прежнему ниже ключевого уровня 6 лир за доллар. Скорее всего, эта краткосрочная коррекция окажется затишьем перед бурей, а не признаком существенного разворота.



Следует заметить, что собственно финансовые проблемы в Турции обозначились уже достаточно давно. Главные из них – огромный дефицит текущего счета платежного баланса и, как следствие, вышедшая из-под контроля инфляция и полная потеря доверия со стороны иностранных инвесторов.



К настоящему моменту это привело практически к неуправляемому росту госдолга Турции в размере 28,3% к ВВП и взлету доходности 10-летних гособлигаций в диапазон 21,0%, повышению инфляции до 15,85%, с учетом таргета 5% при процентной ставке 17,75%. Негатив создавшейся ситуации добавляет решение ведущих мировых рейтинговых агентств о снижении кредитного рейтинга Турции.



Если ко всему этому прибавить необходимость погашения внешнего долга турецких компаний, составляющего, по подсчетам Financial Times, 295 млрд. долларов, то у лиры практически не остается шансов избежать дальнейшей девальвации.



До конца года инфляция в Турции, по оценкам S&P, достигнет пика на уровне 22% и опустится ниже 20% только к середине 2019-го.



Вместе с тем, вопреки ожиданиям рынка турецкое руководство не предпринимает никаких действий по нормализации ситуации и активно готовится к санкционной войне с США. Господин Эрдоган отказался от политики МВФ и приступил к практическим шагам по национализации центробанка, сближению с Ираном и реализации намерения присоединиться к БРИКС.



Вероятность жесткого ответа со стороны Штатов высока, поэтому лира может еще до конца августа обновить новые минимумы вплоть до 8 лир за доллар и спровоцировать резкий инфляционный скачок по ряду товаров и услуг. Это, в свою очередь, серьезно увеличит риски для турецких банков и больно ударит по бизнесу, который имеет значительную долю валютных кредитов.



Тем, кто считает экстремальным падение лиры в этом месяце на 24%, или на 60% с начала текущего года, следует обратить внимание на девальвацию венесуэльского боливара: национальная валюта Венесуэлы обесценилась в десятки раз. Официальный курс боливара до девальвации составлял 285 000 за один доллар, теперь же "американец" будет стоить 6 млн. боливаров, передает агентство Bloomberg.



Увеличение напряженности между США и Турцией усиливает опасения относительно распространения кризиса на другие развивающиеся рынки.



Ситуация с турецкой лирой не настолько локальна, как кажется на первый взгляд. Турция – один из крупнейших партнеров Евросоюза: и по поставкам, и в финансовом плане. Также она имеет обширные торговые связи с Россией и другими странами СНГ. Однако ни евро, ни рублю обвал лиры напрямую ничем не грозит.



Зато турецкий финансовый кризис может усилить спад на развивающихся рынках, имеющих сходные проблемы. Россия, конечно, тоже не защищена от негативных эффектов глобальной нестабильности, несмотря на положительный текущий счет, высокие цены на нефть и низкий уровень госдолга. Ведь если инвесторы начнут массово сокращать свои позиции на развивающихся рынках, то это не может не затронуть и российский рынок и не сказаться на курсе рубля.



Автор: Аскар Муминов Источник - Camonitor.kz

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