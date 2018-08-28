Страны Туркестана и Россия: личности послов как маркер приоритетов

12:33 29.08.2018

Анализ кадрового состава посольского корпуса



В постсоветских странах традиционно делают упор на личные взаимоотношения между лидерами государств. Но с каждым годом элиты все более отдаляются друг от друга, и формальные дипломатические каналы становятся более значимыми. Одной из важных составляющих отношений между странами является выбор кандидатур на должность послов.



Итак, кто же представляет страны Туркестана в России и кто представляет Россию в странах Туркестана.



Послы в России



Казахстан. Имангали Тасмагамбетов. 61 год. Казахстанский политический "тяжеловес", занимавший в разные годы посты руководителя администрации президента, премьер-министра, государственного секретаря, вице-премьера и т. д. Занимает должность посла с 3 февраля 2017 года.



Узбекистан. Бахром Ашрафханов. 49 лет. С 1994 по 2007 год работал на различных должностях в узбекско-американской страховой компании "УзАИГ" и министерстве финансов Республики Узбекистан. С 2007 по 2016 год являлся начальником казначейства - заместителем министра финансов Республики Узбекистан. Посол в России с февраля 2016 года.



Киргизия. Болот Отунбаев. 53 года. Кадровый дипломат, на дипломатической службе с 1998 года. С марта 2016 года посол в России. Брат бывшего президента Киргизии Розы Отунбаевой.



Таджикистан. Имомуддин Сатторов. 54 года. С 1995 года на дипломатической службе. Долгое время был дипломатическим работником в Германии. С 15 мая 2014 года посол в России.



Туркмения. Батыр Ниязлиев. Кадровый дипломат, ранее был послом в Киргизии и заместителем министра иностранных дел по работе с международными организациями. Назначен в октябре 2016 года. Его биографии в открытых источниках нет, ему примерно около 50 лет.



Две страны (Казахстан и Узбекистан) в России представляют политики, а три - карьерные дипломаты. При этом политиками представлены страны, имеющие наибольший в абсолютном исчислении объем сотрудничества с Россией. То есть уровень взаимодействия настолько высок, что обычного дипломата недостаточно.



Из пятерых послов трое назначены в 2016 году, один в 2017 и один в 2014 году, то есть самый большой стаж на сегодня (4 года с лишним) - у посла Таджикистана. Можно отметить, что обычно послы не занимают свою должность больше пяти лет - ротации происходят чаще.



Нет ни одного посла пенсионного возраста. Лишь один посол старше 60 лет, все остальные в среднем в возрасте 50 лет.



Отдельно надо сказать о небольшом казахстанском феномене. До сих пор послом Казахстана в России ни разу не был дипломат, туда всегда отправлялись политики высокого уровня. Как показывает практика, это было не ссылкой, а лишь этапом карьеры. Это видно по перечислению должностей, которые политики занимали до или после пребывания в должности посла Казахстана в России:



Таир Мансуров - ранее генеральный секретарь Евразийского экономического сообщества, сейчас член коллегии Евразийской экономической комиссии;

Алтынбек Сарсенбаев - был секретарем Совета безопасности и министром;

Крымбек Кушербаев - был вице-премьером, сейчас аким (губернатор) Кзыл-Ординской области;

Жансеит Туймебаев - сейчас аким Туркестанской области;

Нуртай Абыкаев - был руководителем администрации президента, председателем Сената и т. д.

Адильбек Джаксыбеков - в настоящий момент руководитель администрации президента;

Заутбек Турисбеков - ранее был министром внутренних дел;

Галым Оразбаков - ранее министр индустрии и торговли;

Марат Тажин - сейчас первый заместитель руководителя администрации президента.



Почему же Казахстан всегда отправляет в Россию послами таких значимых людей? Вероятно, дело тут не только в высоком уровне взаимодействия, но и в том, что у региона были очень слабые позиции в Москве и при СССР, и после его развала. Никаких потенциальных Алишеров Усмановых, то есть видных представителей диаспоры в России, у Казахстана нет, поэтому делается ставка именно на официальные дипломатические каналы.



Еще одним нюансом может быть малая численность диаспоры в Москве, как в период СССР, так и позже. Представители других национальных диаспор переезжали в Москву некими политически обусловленными волнами 20-х, 30-х, 60-х годов. Примером образования одной из таких волн в новейшей истории может быть Украина. Но казахской волны как не было, так и нет.



Послы России



Ну, а теперь про послов России в странах Туркестана.



Казахстан. Алексей Бородавкин. 68 лет. Кадровый дипломат. На дипломатической службе - с 1975 года. Работал на различных должностях в центральном аппарате Министерства иностранных дел России и за рубежом. Был заместителем министра иностранных дел, представителем при отделении ООН и других международных организациях в Женеве. Назначен послом в Казахстане 7 февраля 2018 года.



Узбекистан. Владимир Тюрденев. 69 лет. Кадровый дипломат. На дипломатической службе - с 1971 года. Был директором департаментов в МИД РФ, послом в Аргентине и Бразилии. Назначен послом в Узбекистане в 2009 году.



Киргизия. Андрей Крутько. 61 год. Кадровый дипломат. На дипломатической работе с 1979 года. Работал на дипломатических должностях в посольствах в Шри-Ланке, Люксембурге, Бельгии. Был заместителем директора департамента. Назначен послом в Киргизии 10 октября 2012 года.



Таджикистан. Игорь Лякин-Фролов. 70 лет. Кадровый дипломат. На дипломатической работе с 1972 года. Был послом в Бурунди, Ботсване, при ОДКБ. Назначен послом в Таджикистане 2 августа 2013 года.



Туркмения. Александр Блохин. 67 лет. Народный депутат РСФСР (1990?1993 гг.), министр по делам федерации и национальностей Российской Федерации (2000?2001 гг.). На дипломатической службе МИД РФ с 1992 года. Был послом в Азербайджане, Белоруссии, Австралии. Назначен послом в Туркмении 5 мая 2011 года.



Из перечисленных только один - Александр Блохин - не является кадровым дипломатом, однако на дипломатической службе он уже в общей сложности 26 лет. Все остальные работали только в структурах МИД РФ. Правда, в департаменте СНГ работали только Алексей Бородавкин и Андрей Крутько, остальные специализировались на других регионах.



Обращает на себя внимание возраст послов - от 61 до 70 лет, то есть все, по сути, пенсионеры. Их возраст намного выше как среднего возраста населения стран, где они работают, так и, в принципе, возраста элиты этих стран (средний возраст казахстанцев - 31,6 года, узбекистанцев - 28,5 года). Учитывая технологический скачок и разницу поколений, им труднее находить общий язык.



Самые высокие посты среди перечисленных занимал Алексей Бородавкин, который был замминистра, он же занимал самые важные посольские должности. Но назначение Бородавкина, а затем Михаила Бабича - это, кажется, отражение нового тренда в кадровой политике, когда статус послов в странах СНГ вроде бы начал повышаться. Тем не менее ситуация пока такова, что послов России в странах их работы почти не видно и не слышно, влиянием они не пользуются, ротации их не производятся. И вообще складывается ощущение, что для них это плавный переход к пенсии или ее комфортное начало.



Кадровый состав дипломатов отлично показывает приоритеты во взаимоотношениях с другими странами. И видно, что пока Россия не заинтересована в усилении своего присутствия в Туркестане.



Марат Шибутов