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Сделано в Китае: первый ракетный крейсер вышел в море (видео)
12:46 29.08.2018

На что способен головной корабль проекта 055

Илья Крамник

В КНР начались заводские ходовые испытания головного корабля проекта 055. Китай классифицирует его как "эсминец 10000-тонного класса". За пределами КНР многие военные эксперты предпочитают называть этот корабль ракетным крейсером. Портал iz.ru изучил перспективы нового китайского проекта.

Очень большой корабль

Разумеется, это не авианосец - полное водоизмещение корабля проекта 055, по разным данным, составляет 12–13 тыс. т. Но среди современных неавианесущих боевых кораблей он сразу вошел в тройку: крупнее "Наньчана" (так называется головной корабль проекта 055) в мире сейчас только американские эсминцы типа "Замволт" и советские/российские атомные крейсера проекта 1144.

Корабль имеет вполне внушительный "джентльменский набор" вооружения и оборудования. Основу его огневой мощи составляют ракеты в вертикальных пусковых установках. В общей сложности "Наньчан" и однотипные ему корабли могут нести в ВПУ 112 ракет разных типов, включая зенитные HHQ-9, противокорабельные YJ-18 и предназначенные для уничтожения наземных целей CJ-10, а также противолодочные ракеты-торпеды. Для самообороны "на последнем рубеже" корабль имеет зенитную артиллерийскую установку H/PJ-14, а также несет 24 зенитные ракеты ближнего боя HQ-10. Как и подавляющее большинство современных крупных кораблей, проект 055 оснащен универсальной артсистемой - в данном случае в этой роли выступает 130-мм орудие H/PJ-38, способное как обстреливать воздушные цели, так и работать по морским и береговым объектам.




Для борьбы с подводными лодками проект 055 имеет ангар на два средних вертолета. Мощность энергетической установки составляет 112 мегаватт, скорость полного хода - 30 узлов, дальность плавания экономическим ходом - 5 тыс. морских миль.

Проект 055 имеет разнообразное радиоэлектронное и гидроакустическое оборудование, включая РЛС с фазированными антенными решетками, системы радиоэлектронной борьбы, погружную и буксируемую гидроакустические станции.

Учитывая тенденции развития ВМС НОАК, можно предположить, что корабли проекта 055 рассматриваются в двух основных качествах - как основа эскорта для перспективных китайских авианосцев, а также как ядро самостоятельных ударных групп, действующих совместно с авианосным соединением или в отрыве от него как в мирное, так и в военное время.

Сколько надо для счастья?

Предположительно, КНР намеревается построить восемь кораблей проекта 055. В сочетании с 21 эсминцем проектов 052B/C/D и многочисленным флотом фрегатов и корветов, который в перспективе приблизится к сотне единиц, это позволит сформировать крупнейший в Азии надводный флот, уступающий только ВМС США. При этом, учитывая глобальные амбиции США и необходимость держать значительную часть ВМС в других регионах мира, Китай может получить и превосходство в силах на "своем" театре - в западной части Тихого океана.

Это превосходство в случае любого возможного локального конфликта в регионе будет ставить США перед выбором - либо согласиться с весьма вероятным поражением своих союзников, либо втягиваться в масштабный конфликт, чреватый полноценной войной.

В обычной обстановке мирного времени большой флот позволит Китаю надежно контролировать коммуникации в Юго-Восточной Азии и Индийском океане, обеспечивая безопасность собственной торговли с Африкой и странами Ближнего Востока, а также при необходимости отправлять внушительные силы в зоны локальных конфликтов.

Ключевые соперники

Среди непосредственных оппонентов Китая на Тихом океане, помимо США, можно выделить ВМС Японии, Южной Кореи и Австралии. Однако в настоящее время ВМС Китая уже превосходят флоты всех этих трех стран вместе взятых как по числу кораблей, так и по разнообразию и техническим характеристикам вооружения. И фактически без американской поддержки эти страны, обладающие довольно серьезными по меркам государств второго эшелона вооруженными силами, не могут ничего противопоставить китайскому военно-морскому потенциалу.

В Индийском океане основным соперником ВМС НОАК являются военно-морские силы Индии, и если еще 10 лет назад эксперты в заочном сравнении безоговорочно ставили индийский флот на первое место в сравнении с китайским, то сейчас ответ глубоко неочевиден. Китай уже превосходит Индию по числу боевых кораблей основных классов, а с завершением строительства эсминцев проекта 052D, крейсеров проекта 052 и второго авианосца получит и весомое качественное превосходство. Вероятность прямого военного столкновения Индии и Китая сегодня не слишком высока - в том числе благодаря дипломатическим шагам обеих стран навстречу друг другу, но очевидно, что растущие военно-морские возможности Китая серьезно подкрепляют китайскую же дипломатию.

Аналоги и будущее

Наиболее близким аналогом китайских кораблей проекта 055 на сегодня являются американские крейсера типа "Тикондерога", чуть меньшие по размерам, но несущие несколько больший боезапас - 122 шахты в УВП против 112 у проекта 055. В составе ВМС США находятся 22 корабля этого типа, вошедшие в состав флота в 1980–1990-х годах. В настоящее время часть кораблей этого типа прошла модернизацию для использования в составе системы противоракетной обороны США. Кроме того, "Тикондероги" также активно используются в составе авианосных ударных групп, и в качестве кораблей ПВО, и для уничтожения наземных целей крылатыми ракетами типа "Томагавк".

В США неоднократно поднимался вопрос о строительстве новых крейсеров на замену "Тикондерога", однако решение не проходило - в основном по финансовым причинам. Вполне возможно, что ввод первых китайских крейсеров в строй вновь сделает эти планы актуальными, и тогда будет интересно посмотреть уже на следующий ход Китая.

По мнению некоторых специалистов, КНР может перейти к строительству еще более крупных ракетных кораблей, соответствующих уже российским атомным крейсерам проекта 1144. Во всяком случае, учитывая обстоятельность Пекина в строительстве флота и последовательное развитие проектов боевых кораблей от простого к сложному, эта задача выглядит вполне решаемой для второй половины 2020-х годов.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1535535960
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