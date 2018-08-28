Пиар по-исекешевски. КазЧиновники решили пересесть с "служебок" на такси

13:18 29.08.2018

Исекешев и его заместители пересядут на такси бизнес-класса



А управления переходят на эконом-класс.



С сентября 2018 года транспортные услуги для всех чиновников городского и районных акиматов, а также 18 управлений будут оказывать частные компании. Об этом сообщил руководитель управления регенерации и городской среды Гали Искалиев на внеочередной сессии городского маслихата, передает корреспондент Елорда Инфо.



"На следующий год транспортные услуги для акимата должны оказывать частные компании. Поэтому сегодня будет подписан договор ГЧП и с сентября частные таксопарки будут обслуживать акимат. Мы планируем, что экономия бюджетных расходов будет минимум 20%, а по факту намного больше, то есть чиновники отказываются от персональных машин", - пояснил он.



По его словам, коммунальное предприятие автохозяйства Астаны подлежит приватизации в 2018 году. По предварительным расчетам, экономия составит 20%, но в будущем может вырасти до 40%, объяснил Гали Искалиев. Сейчас лимит поездок по сумме у разных управлений составляет 800 тыс - 1,5 млн тенге, а расход на обслуживание одной машины в месяц - 450 - 500 тыс тенге.



"Мы, когда делали анализ, взяли количество поездок всех управлений. Есть управления, которые в день четыре раза пользуются машиной служебной, есть управления, которые в день пользуются 20-30 раз. В среднем мы взяли 15 поездок в день на один автомобиль. Сейчас мы за 30 поездок в день платим миллион тенге в месяц при двух автомобилях в управлении. Если эти 15 поездок распределить на два такси, то за 30 поездок выходит 30 тыс тенге при среднем чеке 1000 тенге за поездку. За 24 дня 720 тыс тенге", - подсчитал чиновник.



Конкурс на оказание услуг уже прошел, в программе примут участие четыре таксопарка.



"Мы сегодня подписываем договор с консорциумом частных таксопарков (четыре оператора) под брендом "Astana taxi" на пять лет. Платить компаниям будем ежемесячно по факту оказания услуг. Тарифы обычные, которые действуют в городе", - подчеркнул он.



Те машины, которые были закреплены за тем или иным управлением или акиматом, будут розданы подведомственным организациям: полиции, школам, больницам, добавил спикер.



"У акима города тоже будет такси, но оно будет на правах ежемесячной аренды. Заместители также. У них будут машины бизнес-класса, а все управления переходят на эконом-класс", - сообщил журналистам Гали Искалиев.



Эти нововведения прокомментировал заместитель акима города Астаны Аскар Амрин.



"Те обязательства, которые мы сейчас берем, создадут экономический эффект больше миллиарда тенге, это раз. Второе, это то, что общая политика государства, она идет к приватизации всех подведомственных организаций и всех сервисных услуг. Это неизбежно, поэтому сейчас мы говорим о ликвидации подведомственного предприятия автохозяйства. Для нас переход на сервисный контракт однозначен. Было 100 водителей, которые сейчас ездят на машине, и для нас самое важное было их трудоустройство. Почему? Все те 110 машин, которые у нас есть, мы передаем от государственных учреждений дальше в подведомственные. В следующем году фактически большинство подведомственных предприятий тоже будут переходить на сервисные контракты", - сообщил замакима.