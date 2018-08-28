Бизнес идея из Америки "Лучше быть русским, чем демократом"

17:39 29.08.2018

Hill: американцев в футболках "Я лучше буду русским, чем демократом" окрестили "предателями"



Американцы из города Делавэр, чье фото в футболках с надписью "Я лучше буду русским, чем демократом" облетело интернет, вынуждены отбиваться от критики и обвинений в "предательстве", сообщает The Hill. Отмечается, что теперь они намерены открыть интернет-магазин по продаже футболок с подобными принтами.



Издание отмечает, что в начале месяца Джеймс Тимоти Элиси и Ричард Бичфилд попали в заголовки американских СМИ, надев на встречу президента США Дональда Трампа со своими сторонниками в штате Огайо "противоречивые" футболки.



"Мы никоим образом не предатели. И мы не российские шпионы или лидеры секты", - ответил на критику в свой адрес 60-летний Элиси, добавив, что ему даже нравится, что их с Бичфилдом окрестили "русскими деревенщинами".



Кроме того, он отметил: несмотря на то что надпись на футболках была шуткой, за ней таится весьма серьезное послание.



"Мы работаем с Россией на Международной космической станции и делаем много других вещей совместно с Россией, а не только это", - заметил Элиси.



При этом американец подчеркнул: несмотря на то что они получили множество негативных откликов на футболки, нашлись и те, кто поддержал их. Например, члены ку-клукс-клана пригласили их выступить на собрании общества. Однако Элиси и Бичфилд предложение отклонили, заявив, что не разделяют их идеи.



Также Элиси отметил, что они с Бичфилдом намерены открыть интернет-магазин по продаже футболок с подобными принтами, передает The Hill.